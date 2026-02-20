Prev
લગ્ન નોંધણીના જૂના અને નવા નિયમ વચ્ચે શું તફાવત છે? આ રીતે સરળ ભાષામાં સમજો

Marriage Registration New Rule Vs Old Rule : જો ગુજરાતમાં કોઈ પણ કપલ લગ્ન નોંધણી કરાવવા જાય છે, તો પહેલા જાણી લેજો કે તેના નિયમો બદલાઈ ગયા છે. લગ્ન નોંધણીમાં હવે કેવા નિયમો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે તે વિશેનો ખાસ અહેવાલ જુઓ 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 20, 2026, 01:20 PM IST

Marriage Registration New Rule : ગુજરાત વિધાનસભામાં આજે લગ્ન નોંધણીનો નવો નિયમ આવી ગયો છે. જેમાં હવે યુગલોના લગ્ન નોંધણીમાં માતાપિતાની સહમતી પણ જરૂરી બનશે. ત્યારે આ વચ્ચે સૌથી પહેલા તો જૂની લગ્ન નોંધણી પદ્ધતિ અને સૂચિત નવી લગ્ન નોંધણી પદ્ધતિ અંગેનો તફાવત જાણી લો. બંનેમાં શું ફરક છે. 

તલાટી પાસેથી સત્તા લઈ લેવાઈ
સુચિત નવી લગ્ન નોંધણી પધ્ધતિ અને જૂની પધ્ધતિ વચ્ચે મુખ્ય તફાવત લગ્ન નોંધણી અધિનિયમ ૨૦૦૬ હેઠળના નિયમ ૪ બાબતે છે. અગાઉ અરજી વખત વર-વધુના દસ્તાવેજો લેવામાં આવતા હતા. આ સ્તાવેજો અપૂરતા હતા અને વર-વધુની હાજરીની વિના લગ્ન નોંધાઇ જતા હતા. અને ચકાસણી મર્યાદિત હતી. તેમજ અગાઉ ગ્રામ્ય લેવલે તલાટી પાસે સત્તા હતી. નોંધણી પ્રક્રિયા તલાટી લેવલે પૂર્ણ થઇ જતી હતી. હવે નવી પદ્ધતિમાં દસ્તાવેજો ચકાસણી વધારી, વર-વધુની હાજરી અનિવાર્ય બનાવાઈ છે. જેથી બોગસ લગ્ન નોંધણી અટકાવી શકાય.

તલાટી પાસેથી સત્તા કોની પાસે ગઈ?
રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયામાં મંજૂરીની સત્તાઓ તલાટીના ઉપરી અધિકારીને તાલુકા કક્ષાએ આપવામાં આવી છે. ગ્રામ્ય કક્ષાએ રહેતા અરજદારને તાલુકા કક્ષએ જવાની આવશ્યક્તા નથી. 

લગ્નની જાણ માતાપિતાને થઈ જશે
નવી પધ્ધતિમાં દસ્તાવેજો નોટોરાઇઝ કરવાના રહે છે. નવી પધ્ધતિમાં માતા-પિતાને વર-વધુ દ્વારા જાણ કરાયેલ છે કે કેમ તે બાબતનું ડેકલેરેશન અને માતા-પિતાના રહેણાંકના આધાર પુરાવા અને મોબાઇલ નંબર રજૂ કરવાની જોગવાઇ કરાઇ છે. 

 

30 દિવસનો નોટિસ પિરીયડ પણ એડ કરાયો 
નવી પધ્ધતિમાં આસિસ્ટંટ રજિસ્ટ્રારશ્રી દ્વારા અરજી મળ્યાના દસ દિવસ બાદ માતા-પિતાને ૩૦ દિવસની નોટિસ આપવામાં આવશે. નોટિસ પિરિયડ પૂર્ણ થયા બાદ રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે અને પોર્ટલ ઉપરા અપલોડ કરવામાં આવશે.

દસ્તાવેજોની ખાસ ચકાસણી થશે 
બીજી વાત એ પણ છે કે, અગાઉ અરજી વખતે કપલ પાસેથી દસ્તાવેજો લેવામાં આવતા હતા. આ દસ્તાવેજો અપૂરતા હોય તો પણ લગ્ન નોંધાઈ જતા હતા. પરંતુ આ પ્રોસેસની કોઈ તપાસ થતી ન હતી. નવી પધ્ધતિમાં દસ્તાવેજો ચકાસણી વધારી દેવાઈ છે. તેમજ વર-વધુની હાજરી અનિવાર્ય બનાવાઈ છે. જેથી બોગસ લગ્ન નોંધણી અટકાવી શકાય. 

