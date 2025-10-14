ગુજરાતની રાજનીતિમાં આ શું થઈ રહ્યું છે, કેમ નવા મંત્રીમંડળમાં નવા ચહેરાઓ શોધવાની જરૂર પડી?
Gujarat Cabinet expansion: ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના અચાનક દિલ્હી પ્રવાસને કારણે રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર વડાપ્રધાન મોદી અને મોહન ભાગવત સાથે મુલાકાત થવાની સંભાવના છે. સંભવિત મંત્રીમંડળ ફેરબદલ અંગે ચર્ચાના સમાચાર છે.
Gujarat Cabinet expansion: ગુજરાતની રાજનીતિ ફરી એકવાર ગરમાઈ ગઈ છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સોમવારે અચાનક દિલ્હી જવા રવાના થયા હતા. આ પછી રાજ્યની રાજનીતિમાં હલચલ મચી ગઈ છે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, તેમના આ પ્રવાસ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને આરએસએસ પ્રમુખ મોહન ભાગવત સાથે મુલાકાત થવાની સંભાવના છે. જોકે, રાજ્ય સરકારે આ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી. પરંતુ રાજકીય વર્તુળોમાં તેને મંત્રીમંડળ ફેરબદલ સાથે જોડાયેલો મહત્વપૂર્ણ સંકેત માનવામાં આવી રહ્યો છે.
રાજ્યના સત્તાના કોરિડોરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ અને નવા ચહેરાઓના પ્રવેશને લઈને ચર્ચાઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. આવા સમયે, મુખ્યમંત્રીનો આ દિલ્હી પ્રવાસ ઘણા રાજકીય સમીકરણોને નવો વળાંક આપી શકે છે. ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે મુખ્ય સચિવ પંકજ જોષી 31 ઓક્ટોબરે નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે અને તેમનો કાર્યકાળ વધારવા અથવા નવા મુખ્ય સચિવની નિમણૂંક પર પણ ચર્ચા નક્કી માનવામાં આવી રહી છે.
મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ પર ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા શક્ય
સૂત્રોના અનુસાર, મુખ્યમંત્રીની મુલાકાતના એજન્ડામાં ત્રણ મુખ્ય મુદ્દાઓ શામેલ છે - મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ, મહત્વપૂર્ણ હોદ્દાઓ પર નવી નિમણૂકો અને મુખ્ય સચિવ પંકજ જોષીનો કાર્યકાળ. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કેટલાક જૂના મંત્રીઓને હટાવવામાં આવી શકે છે, જ્યારે કેટલાક નવા ચહેરાઓને તક મળશે. પાર્ટી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ ફેરબદલમાં જાતિગત સંતુલન, પ્રાદેશિક પ્રતિનિધિત્વ અને યુવા ચહેરાઓને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.
ભાજપની નવી વ્યૂહરચના અને ચૂંટણીની તૈયારી
રાજકીય વિશ્લેષકો માને છે કે ભાજપ સરકાર આ ફેરબદલ આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા ટીમને નવી ઊર્જા આપવા માટે કરી શકે છે. પાર્ટી ઇચ્છે છે કે સંગઠન અને સરકાર વચ્ચે તાલમેલ વધુ મજબૂત થાય, જેથી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં કોઈ ઢીલાશ ન રહે. કેટલાક મંત્રીઓના કામકાજ અને ભ્રષ્ટાચાર સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ પણ ચર્ચાના કેન્દ્રમાં હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું છે.
સંઘની ભૂમિકા અને અંતિમ સંકલનનો તબક્કો
રસપ્રદ વાત એ છે કે આરએસએસ પ્રમુખ મોહન ભાગવત આવતીકાલથી ત્રણ દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. આવા સમયે મુખ્યમંત્રી પટેલનું દિલ્હી જવું એ વાતનો સંકેત છે કે સંઘ અને પાર્ટી વચ્ચે અંતિમ વ્યૂહાત્મક સંકલનનો તબક્કો શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. એ પણ શક્ય છે કે દિલ્હીમાં ચર્ચા પછી ટૂંક સમયમાં જ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો જાહેર કરવામાં આવે.
રાજકીય વર્તુળોમાં વધી હલચલ
ભલે સરકાર તરફથી આ યાત્રા પર મૌન સેવવામાં આવ્યું હોય, પરંતુ ભાજપ કાર્યાલયો અને રાજકીય ગલિયારાઓમાં મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ અને નવી નિમણૂકોની ગુંજ તેજ થઈ ગઈ છે. હવે સૌની નજર દિલ્હીની બેઠકો પર ટકેલી છે, જ્યાંથી આવનારો કોઈ પણ સંકેત ગુજરાતની રાજનીતિમાં મોટો બદલાવ લાવી શકે છે.
