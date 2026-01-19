બગદાણા વિવાદની ઝાળ વાઘાણી સુધી પહોંચી! રાજકારણમાં ‘જીતુ જમણવાર’નો અર્થ શું થાય છે, જાણો
Gujarat Politics : બગદાણા વિવાદમાં એક તરફ સમાધાનના સૂર ઉઠી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ ‘જીતુ જમણવાર’ નામના શબ્દનો પ્રયોગ પ્રચલિત બન્યો છે. સૌરાષ્ટ્રના રાજકારણમાં આ શબ્દપ્રયોગનો શું અર્થ થાય છે તે જાણીએ
Trending Photos
Bagdana Controversy : બગદાણા ધામના સેવકને માર મારવાનો વિવાદ હવે કેમેય કરીને શાંત થઈ રહ્યો નથી. સરકાર કોળી સમાજને શાંત કરવાના સતત પ્રયાસો કરી રહી છે, છતાં કોળી સમાજ હવે લડી લેવાના મૂડમાં આવી ગયા છે. ચર્ચા છે કે, ગુજરાત સરકારના મંત્રી જીતુ વાઘાણી સમગ્ર મામલામાં સમાધાનના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. હાલમાં જ જીતુ વાઘાણી અને કોળી સમાજના ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીના મુલાકાતની તસવીરો પણ વાયરલ થઈ હતી. જેના બાદ સમાધાનના સૂર વહેતા થયા હોય તેવી ચર્ચાઓ ઉઠી હતી. ત્યારે હવે બગદાણા વિવાદની ઝાળ જીતુ વાઘાણી સુધી પહોંચી છે. સોશિયલ મીડિયા પર જીતુ વાઘાણી વિરુદ્ધ પોસ્ટ થઈ રહી છે. જેમાં જીતુ જમણવાર શબ્દનો ઉલ્લેખ કરાયો છે. સૌરાષ્ટ્રના રાજકારણમાં લાંબા સમયથી વપરાઈ રહેલા આ શબ્દનો અર્થ શું થાય તે સમજીએ.
જીતુ વાઘાણી વિરુદ્ધ પોસ્ટ
એક પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, ગમે એટલા નિવેદન આપે કે ગમે એટલી ભાષણબાજી કરે કે ગમે એટલા ફોટા વાયરલ કરે બાકી 2027 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોળી સમાજના દુશ્મન એવા જીતુજોખમને હરાવવાનો છે એ પાકું છે, શું કહેશો તમે?
તો બીજી પોસ્ટમાં લખાયું કે, આગામી સમયમાં ભાવનગર પશ્ચિમ વિધાનસભાનાં મતવિસ્તારમાં જીતુ જમણવાર વિરુદ્ધ ઘરે ઘરે ફરીને પત્રિકાઓ વહેંચવાની છે અને જીતુ જમણવારને 2027ની ચૂંટણીમાં કોઈપણ ભોગે હરાવવાનો છે કારણ કે કોળી સમાજનો સૌથી મોટો દુશ્મન જીતુ જમણવાર છે તો શું કોળી સમાજ કરશે ને સપોર્ટ તો કરો કોમેન્ટ
જીતુ જમણવાર શબ્દનો અર્થ શું થાય છે...?
વર્ષ 2007 માં જીતુ વાઘાણીને પહેલી વાર ટિકિટ મળી હતી. તેમની સામે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા શક્તિસિંહ હતા. ત્યાં સુધી એ બેઠક પર ક્ષત્રિયો જ જીતતા હતા. પહેલી જ વાર પટેલ નેતાને ભાજપે ટિકિટ આપી હતી. આથી જીતુ વાઘાણીએ એક મોટો વાડો રાખીને રોજ વિવિધ સમાજના જમણવારનું આયોજન કરવા માંડ્યું. પરંતુ એ ચૂંટણીમાં ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય સુનિલ ઓઝાએ બળવાખોરી કરીને ઉમેદવારી કરી એટલે જીતુ વાઘાણી એ ચૂંટણી હારી ગયા હતા. પરંતુ એ પછી દરેક ચૂંટણીમાં જમણવાર કરવાની સ્ટ્રેટેજી જીતુ વાઘાણીએ ચાલુ રાખી. તેને સફળતા મળતી જોઈને ભાવનગર જિલ્લાની અન્ય બેઠકો પર પણ એ ટ્રેન્ડ શરૂ થઈ ગયો.
ફક્ત ભાવનગર પૂર્વની વિધાનસભા બેઠક પર એ ટ્રેન્ડ નથી. કારણ કે એ બ્રાહ્મણ, વાણિયાનો મતવિસ્તાર ગણાય છે. ત્યાંથી મોટાભાગે બ્રાહ્મણો જ જીતે છે. એટલે જ કહેવાય છે કે ભાવનગર પૂર્વની ચૂંટણી આધાર કાર્ડથી લડાય છે, પણ પશ્ચિમની ચૂંટણી ક્રેડિટ કાર્ડથી લડાય છે.
આમ જીતુ જમણવારનો અર્થ એટલે ચૂંટણી જીતવા જમણવાર કરવા પડે એવો થાય છે. મૂળ વાત એ છે કે બગદાણા વિવાદની ઝાળ હવે જીતુ વાઘાણીને ય દઝાડી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ અંગેની ચર્ચા તેજ બની છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે