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શું છે આ PDO? જેણે અલ-નીનોને દબાવીને ગુજરાતમાં કરાવ્યો પૂર જેવો વરસાદ, દુષ્કાળની ભવિષ્યવાણીઓ ઊલટી પડી!

Pacific Decadal Oscillation: ચોમાસાએ ગુજરાતમાં કહેર વર્તાવ્યો છે, છેલ્લા 24 કલાકામાં સુરત-અમદાવાદ-નવસારી સહિત અનેક વિસ્તારોમાં પૂરની સ્થિતિ લાવી દીધી છે. ત્યારે હવે સવાલ એ ઉભો થાય છે કે વૈજ્ઞાનિકોએ જે અલ-નીનોનો હાઉ ઊભો કર્યો પરંતુ નેગેટિવ PDOને અંડરએસ્ટીમેટ (ઓછું આંક્યું) કર્યું, જેણે ચોમાસાને મજબૂત બનાવ્યું હતું.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 24, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:23 AM IST
શું છે આ PDO? જેણે અલ-નીનોને દબાવીને ગુજરાતમાં કરાવ્યો પૂર જેવો વરસાદ, દુષ્કાળની ભવિષ્યવાણીઓ ઊલટી પડી!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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