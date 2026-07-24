/શું છે આ PDO? જેણે અલ-નીનોને દબાવીને ગુજરાતમાં કરાવ્યો પૂર જેવો વરસાદ, દુષ્કાળની ભવિષ્યવાણીઓ ઊલટી પડી!

Pacific Decadal Oscillation: ગુજરાતમાં હાલના દિવસોમાં ચોમાસાએ પોતાનું વિકરાળ રૂપ બતાવ્યું છે. સામાન્ય વરસાદ નહીં, પરંતુ કહેર વર્તાવનારી તબાહી દેખાઈ રહી છે. માત્ર 14 કલાકમાં કેટલાય વિસ્તારોમાં 400 મીમીથી વધુ પાણી વરસ્યું છે. ચીખલી (નવસારી)માં 451 મીમી, ધોળકા (અમદાવાદ)માં 440 મીમી, ખેરગામમાં 431 મીમી, ઉમરપાડા (સુરત)માં 405 મીમી અને ઉમરગામ (વલસાડ)માં 365 મીમી વરસાદ નોંધાયો.
નદીઓ ઉભરાઈ રહી છે. રસ્તાઓ જળમગ્ન થઈ ગયા છે. ખેતરો ડૂબી ગયા છે. સામાન્ય જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. આ વરસાદ સામાન્ય ચોમાસાથી ઘણો વધારે તીવ્ર અને વિનાશકારી સાબિત થઈ રહ્યો છે. આ તબાહી વચ્ચે હવામાન વૈજ્ઞાનિકો અને સોશિયલ મીડિયા પર એક બહેસ છિડાઈ ગઈ છે. કેટલાય મહિનાઓ પહેલાં અલ-નીનોનો એટલો હાઉ બનાવવામાં આવ્યો હતો કે લોકો દુષ્કાળની આશંકાથી ડરી ગયા હતા.
દેશી ફોરકાસ્ટરથી લઈને અમેરિકી વૈજ્ઞાનિકો સુધીના લોકોએ મોડેલ રન કરીને દુષ્કાળ પડવાની ભવિષ્યવાણી કરી હતી. પરંતુ હકીકત ઊલટી નીકળી. ચોમાસાએ ન માત્ર સામાન્ય પરંતુ અત્યાધિક વરસાદ આપ્યો. સવાલ ઊઠે છે કે આખરે વૈજ્ઞાનિકોએ પેસિફિક દિકેડલ ઓસિલેશન એટલે કે PDOને કેમ અંડરએસ્ટીમેટ કર્યું?
પેસિફિક દિકેડલ ઓસિલેશન શું છે?
પેસિફિક દિકેડલ ઓસિલેશન (PDO) પ્રશાંત મહાસાગરમાં સમુદ્રની સપાટીના તાપમાનમાં થતા લાંબા સમયના ફેરફારની પેટર્ન છે. આ દશકીય એટલે કે 20-30 વર્ષના ચક્રમાં ચાલે છે. આ અલ-નીનો અને લા-નીના (ENSO) જેવું જ છે પરંતુ એનો ટાઇમ પીરિયડ (સમયગાળો) ખૂબ લાંબો હોય છે. ENSO કેટલાક મહિનાઓથી લઈને બે વર્ષ સુધી ચાલે છે, જ્યારે PDO દશકો સુધી પોતાની અસર જાળવી રાખે છે.
PDOના બે મુખ્ય ફેઝ (તબક્કા) હોય છે - પોઝિટિવ અને નેગેટિવ. પોઝિટિવ ફેઝમાં ઉત્તર-પૂર્વ પ્રશાંત મહાસાગરના કિનારા પાસે પાણી ગરમ થાય છે અને મધ્ય-ઉત્તર પ્રશાંત ઠંડું. નેગેટિવ ફેઝમાં બિલકુલ ઊલટી પેટર્ન દેખાય છે - ઉત્તર-પૂર્વી કિનારો ઠંડો અને મધ્ય ભાગ અપેક્ષાકૃત ગરમ. વર્તમાનમાં 2026માં PDO ખૂબ મજબૂત નેગેટિવ ફેઝમાં છે, જેના ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ -1.3 થી -1.6 ની આસપાસ નોંધવામાં આવ્યા છે. આ ઓસિલેશન માત્ર સમુદ્રનું તાપમાન નથી બદલતું, પરંતુ હવાના દબાણ, પવનોની દિશા અને પૂરી ગ્લોબલ વાતાવરણીય સર્ક્યુલેશનને પ્રભાવિત કરે છે. ભારતના ચોમાસા સાથે એનો ઊંડો સંબંધ છે.
નેગેટિવ PDO અને ભારતીય ચોમાસાનો મજબૂત સંબંધ
સાયન્ટિફિક સ્ટડીઝથી ખબર પડે છે કે નેગેટિવ PDO ફેઝ ભારતીય ગ્રીષ્મકાલીન (ઉનાળુ/ચોમાસુ) પવનોને મજબૂત બનાવે છે. એમાં ભારતની ઉપર ભેજ ભરેલી હવાઓનો ફ્લો (પ્રવાહ) સારો થાય છે. પશ્ચિમી પ્રશાંત અને ભારતીય મહાસાગરમાંથી ભેજ ખેંચીને મોન્સૂન ટ્રફ મજબૂત થાય છે. પરિણામ - સામાન્યથી વધુ અને કેટલાક વિસ્તારોમાં અત્યંત ભારે વરસાદ.
એની બિલકુલ ઊલટું પોઝિટિવ PDO અવારનવાર ભારતમાં નબળું ચોમાસું અને દુષ્કાળની સ્થિતિ પેદા કરે છે. છેલ્લા કેટલાક દશકોના રેકોર્ડ જોઈએ તો નેગેટિવ PDO પીરિયડ્સમાં ભારતમાં એકસેસ રેઇનફોલ (વધારાનો વરસાદ) જોવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત જેવા પશ્ચિમ ભારતના ભાગોમાં આ પ્રભાવ વધુ મજબૂત હોય છે કારણ કે અહીં અરબ સાગરથી આવનારી ભેજ PDO પેટર્નથી સીધી પ્રભાવિત થાય છે.
આ વર્ષે વૈજ્ઞાનિકોએ મુખ્ય રૂપે ENSO એટલે કે અલ-નીનો પર ફોકસ કર્યું. અલ-નીનોના નબળા થતા જવાથી અને લા-નીનાની આશંકા હોવા છતાં કેટલાય મોડેલ્સે રેઇનફોલ ડેફિસિટ (વરસાદની ખાધ) બતાવી. પરંતુ PDOનો નેગેટિવ ફેઝ એટલો સ્ટ્રોંગ હતો કે એણે ENSOના પ્રભાવને ઓવરરાઇડ (દબાવી) કરી દીધો. આ જ કારણ છે કે કેટલાય ફોરકાસ્ટ ખોટા સાબિત થયા.
કેમ થયું PDOનું અંડરએસ્ટીમેટ?
PDOને અંડરએસ્ટીમેટ કરવાના કેટલાય કારણો છે. સૌથી મોટું કારણ એ છે કે PDO દશકીય ચક્ર છે, જ્યારે હવામાન પૂર્વાનુમાન મુખ્ય રૂપે સીઝનલ સ્કેલ પર ફોકસ કરે છે. ENSO જેવા શોર્ટ-ટર્મ ડ્રાઇવર્સ સરળતાથી મોડેલ્સમાં કેપ્ચર થઈ જાય છે, પરંતુ PDO જેવા લોન્ગ-ટર્મ ડ્રાઇવર્સને પૂરી રીતે સમજવા અને મોડેલમાં શામેલ કરવા પડકારરૂપ છે.
બીજું, કેટલાય મોડેલ્સમાં PDOની વેરીએબિલિટી (ભિન્નતા)ને અંડરએસ્ટીમેટ કરવામાં આવે છે. ક્લાઇમેટ મોડેલ્સ હજી પણ દિકેડલ વેરીએબિલિટીને પરફેક્ટલી સિમ્યુલેટ નથી કરી શકતા. પરિણામસ્વરૂપ, ફોરકાસ્ટર્સે PDOની તાકાતને ઓછી આંકી. ત્રીજું કારણ ક્લાઇમેટ ચેન્જનો ઓવરલેપ છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે સમુદ્રના તાપમાન વધી રહ્યા છે, જેનાથી PDO પેટર્નમાં કેટલાક ફેરફાર દેખાઈ રહ્યા છે. કેટલાક અભ્યાસોમાં કહેવાયું છે કે વોર્મિંગ PDOના નેગેટિવ ફેઝને વધુ ઇન્ટેન્સ (તીવ્ર) બનાવી શકે છે, પરંતુ મોડેલ્સ આ ઇન્ટરેક્શનને પૂરી રીતે સમજી નથી શક્યા.
ગુજરાતમાં તબાહી પાછળનું સાયન્સ
ગુજરાતમાં થયેલો ભારે વરસાદ એક સિંગલ સિસ્ટમનું પરિણામ નથી પરંતુ મોટા ક્લાઇમેટ પેટર્નનો હિસ્સો છે. નેગેટિવ PDO એ મોન્સૂન ટ્રફને દક્ષિણ તરફ શિફ્ટ થવામાં મદદ કરી. અરબ સાગરથી સતત ભેજ આવી રહ્યો છે. લોકલ ફેક્ટર્સ જેવા કે ટોપોગ્રાફી (ભૌગોલિક સ્થિતિ) અને શહેરી પૂરે સ્થિતિને વધુ બગાડી. ચીખલી, ઉમરગામ જેવા વિસ્તારો ભૌગોલિક રૂપે એવા છે જ્યાં પહાડી વિસ્તારો અને સમુદ્રની નજીક હોવું ભારે વરસાદને પ્રોત્સાહન આપે છે. 400 મીમીથી વધુ વરસાદ 24 કલાકમાં સામાન્ય નથી - આ એક એક્સટ્રીમ ઇવેન્ટ છે જે ક્લાઇમેટ ચેન્જના યુગમાં વધુ આમ (સામાન્ય) થઈ રહી છે.
આ ઘટના આપણને યાદ અપાવે છે કે હવામાન પૂર્વાનુમાનમાં માત્ર ENSO ના જોવું જોઈએ. PDO, Indian Ocean Dipole (IOD), Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) જેવા બીજા ડ્રાઇવર્સને પણ સરખું મહત્વ આપવું જરૂરી છે. મલ્ટી-દિકેડલ ફોરકાસ્ટિંગ સિસ્ટમને મજબૂત કરવાની જરૂર છે. ખેડૂતો, વહીવટીતંત્ર અને સામાન્ય લોકોને પણ આ મોટા પેટર્નની જાણકારી હોવી જોઈએ.
જો PDO નેગેટિવ ફેઝમાં રહેશે તો આગામી કેટલાક વર્ષોમાં ભારતના કેટલાય ભાગોમાં ભારે વરસાદ અને ફ્લડ (પૂર)ની શક્યતા બનેલી રહેશે. સાથે જ, ક્લાઇમેટ ચેન્જના કારણે એક્સટ્રીમ ઇવેન્ટ્સની તીવ્રતા વધી રહી છે. ગુજરાતની આ તબાહીએ એક વાર ફરી સાબિત કરી દીધું કે પ્રકૃતિને માત્ર એક ખૂણાથી જોઈ ન શકાય.