Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

શું છે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ? શું છે 1000 વર્ષનું કનેક્શન? PM મોદીએ 24 વર્ષ જૂનો દુર્લભ ફોટો કર્યો શેર

What is Somnath Swabhiman Parv: સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ ગુરુવારથી શરૂ થઈ રહ્યો છે, આ પર્વ ઐતિહાસિક સોમનાથ મંદિરમાં જ્યોતિર્લિંગના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહની 75મી વર્ષગાંઠનું પ્રતીક છે, આ કાર્યક્રમમાં સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન આધ્યાત્મિક કાર્યક્રમો અને આયોજનોની શરૂઆત કરશે. મોદી આર્કાઈવ તેના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર 2001ની એક ઈવેન્ટ ફરીથી પોસ્ટ કરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 08, 2026, 04:56 PM IST

Trending Photos

શું છે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ? શું છે 1000 વર્ષનું કનેક્શન? PM મોદીએ 24 વર્ષ જૂનો દુર્લભ ફોટો કર્યો શેર

Somnath Swabhiman Parv: સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ ગુરુવારથી શરૂ થઈ રહ્યો છે, આ પર્વ ઐતિહાસિક સોમનાથ મંદિરમાં જ્યોતિર્લિંગના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહની 75મી વર્ષગાંઠનું પ્રતીક છે, આ કાર્યક્રમમાં સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન આધ્યાત્મિક કાર્યક્રમો અને આયોજનોની શરૂઆત કરશે. મોદી આર્કાઈવ તેના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર 2001ની એક ઈવેન્ટ ફરીથી પોસ્ટ કરી છે. જ્યારે મંદિરે પોતાની ગોલ્ડન જુબલી ઉજવી હતી અને ત્યારે તત્કાલીન વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયી અને ગૃહમંત્રી લાલકૃષ્ણ અડવાણી હાજર રહ્યા હતા. આ પ્રોગ્રામનું નિરીક્ષણ તત્કાલીન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

તેમણે શેર કરી કે, 31 ઓક્ટોબર 2001ના રોજ સોમનાથ મંદિરમાં એક ઐતિહાસિક સભા યોજાઈ હતી. આ કાર્યક્રમ ઐતિહાસિક સોમનાથ મંદિરમાં જ્યોતિર્લિંગના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના વર્ષભરના સુવર્ણ જયંતિની ઉજવણીના સમાપન તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો હતો. આ તારીખ સરદાર પટેલની જન્મજયંતિ સાથે પણ સુસંગત હતી. જેમણે 1951માં સોમનાથ મંદિરના રીનોવેશનની યોજના બનાવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી મોદીએ ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ અને કન્હૈયાલાલ માણિકલાલ મુનશી જેવા દિગ્ગજોના વિઝનને યાદ કરવામાં આવ્યું, જેમના સમર્પણ અને લગનથી સોમનાથનું પુનર્નિર્માણ સંભવ બન્યું.

Add Zee News as a Preferred Source

The event marked the conclusion of… pic.twitter.com/M5fOduCevP

— Modi Archive (@modiarchive) January 8, 2026

એક ભાવુક ભાષણ આપતા તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી મોદીએ કહ્યું હતું કે, સોમનાથ મંદિર દેશની આત્માને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને તેમણે તે 'વીરો'ને પણ યાદ કર્યા, જેમણે વિદેશી આક્રમણકારોથી 12 જ્યોતિર્લિંગમાંથી પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગને બચાવવા માટે પોતાના જીવનનું બલિદાન આપ્યું હતું.

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से शुभारंभ हो रहा है। एक हजार वर्ष पूर्व, जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके। बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना… pic.twitter.com/dDXCPf1TMM

— Narendra Modi (@narendramodi) January 8, 2026

આજે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વની શરૂઆત વર્ષ 1026માં મંદિર પર થયેલા પ્રથમ હુમલાની 1000 વર્ષ પુરા થવાની યાદમાં કરવામાં આવ્યું છે અને સદીઓથી તેના સ્થાયી વારસા અને સ્થિતિસ્થાપકતાની ઉજવણી કરે છે. પીએમ મોદીએ પણ તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર દેશને અભિનંદન પાઠવ્યા અને શાશ્વત સંસ્કૃતિની ભાવનાને યાદ કરી. જેણે સોમનાથ મંદિરને 1000 વર્ષોથી લાખો લોકોના હૃદયમાં જીવંત રાખ્યું છે. તેમણે મંદિરની તેમની અગાઉની મુલાકાતોના કેટલાક ફોટોગ્રાફ્સ પણ શેર કર્યા અને નાગરિકોને યાદો શેર કરીને ઉજવણીમાં જોડાવા માટે આમંત્રણ આપ્યું. પીએમ મોદી રવિવારે સોમનાથ મંદિરની મુલાકાત લેશે, જ્યાં તેઓ સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ ઉજવણીમાં ભાગ લેશે.

આ પ્રસંગે ગુજરાતના સોમનાથ મંદિરમાં અનેક આધ્યાત્મિક અને સામાજિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે 8 થી 11 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે. આ પર્વનો મુખ્ય વિષય "અટલ આસ્થા" છે, જે સ્થિતિસ્થાપકતા, સાંસ્કૃતિક સાતત્ય અને રાષ્ટ્રીય એકતાના પ્રતીક તરીકે મંદિરના મહત્વને પ્રકાશિત કરે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Somnath Swabhiman ParvWhat is Somnath Swabhiman Parvpm modiસોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વસોમનાથ મંદિર

Trending news