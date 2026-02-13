રાજીનામા પાછળની રાજનીતિ : સૌથી મોટો સવાલ, હવે રાજુ કરપડા શું કરશે?
Raju Karpada Vs Gopal Italia : રાજુ કરપડાએ રાજીનામું આપીને આમ આદમી પાર્ટીમાં મોટો ભૂકંપ સર્જ્યો છે. આક્ષેપો પ્રતિઆક્ષેપો બાદ હવે સવાલ એ છે કે હવે રાજુ કરપડા શું કરશે?
Gujarat Politics : ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીને હજુવાર છે. પરંતુ અત્યારથી જ રાજકીય પાર્ટીઓ એક્ટિવ થઈ ગઈ છે. તેવામાં ગુજરાતમાં પોતાને મજબૂત કરવા મથી રહેલી આમ આદમી પાર્ટીને ફોટો ફટકો પડ્યો છે. કેમ કે આપ કિસાન સેલના પ્રદેશ પ્રમુખ રાજુ કરપડાએ રાજીનામું ધરી દઈને પક્ષમાં ચાલતા આંતરિક વિખવાદને જાહેર કરી દીધો છે. ત્યારે કેમ ગોપાલ ઈટાલિયાના કારણે રાજુ કરપડાએ ધરી દીધુ છે રાજીનામુ. જોઈએ હવે આગળ શું થશે.
- ગુજરાત AAPમાં મોટું ભંગાણ
- ચૂંટણી પહેલાં જ 'ઝાડુ' વિખેરાયું
- રાજુ કરપડાના રાજીનામાથી સંગ્રામ
રાજુ કરપડા વર્સિસ ગોપાલ ઈટાલિયા
ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતાઓમાં જેની ગણતરી થાય છે એવા રાજુ કરપડાએ રાજીનામુ આપી દેતા આપ પાર્ટીમાં ભૂકંપ આવી ગયો છે. એટલું જ નહીં રાજુ કરપડાએ ગોપાલ ઈટાલિયા સહિત પાર્ટીની કામગીરી પર ગંભીર આપેક્ષો કરતા ઉહાપોહ મચી ગયો છે. રાજુ કરપડાએ પાર્ટી પર સીધો જ આરોપ લગાવતા કહ્યું કે તેઓ જ્યારે જેલમાં હતા ત્યારે ગોપાલ ઈટાલિયા સહિત કોઈએ તેમને કાયદાકીય મદદ ન કરી હતી. તો બીજી તરફ રાજુ કરપડાના આક્ષેપોનો ગોપાલ ઈટાલિયાએ આક્રમક અંદાજમાં જવાબ આપતા કહ્યું કે, "રાજુભાઈ કાયર સાબિત થયા છે. તેઓ ભાજપના કેસો અને જેલના ડરથી દબાઈ ગયા છે. તેઓ જે બોલી રહ્યા છે તે ભાજપની સ્ક્રિપ્ટ છે.
આમ આદમી પાર્ટીનો ડેમેજ કન્ટ્રોલનો પ્રયાસ
આમ આદમી પાર્ટીમાં ભંગાણ થતાં સિનિયર નેતાઓએ ડેમેજ કંટ્રોલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. જેમાં પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવીએ જણાવ્યું કે રાજુભાઈ પર સરકારી દબાણ હતું, જેના કારણે તેમણે મજબૂરીમાં આ નિર્ણય લીધો છે. જ્યારે પ્રવીણ રામે સ્પષ્ટ કર્યું કે, કરપડા જૂના કેસોમાં સજા થવાના ડરના દબાણમાં હતા અને એટલે જ પક્ષ છોડવાનું બહાનું શોધી રહ્યા હતા.
આમ આદમી પાર્ટીમાં સર્જાયેલી ખેંચતાણ કોંગ્રેસના નેતા અમિત ચાવડાએ ભાજપ અને AAP બંને પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે આમ આદમી પાર્ટી એ ભાજપની જ 'B-ટીમ' છે.
હવે રાજુ કરપડા ક્યા જશે?
એક તરફ આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં ત્રીજા વિકલ્પ તરીકે ઉભરવા એડીચોટીનું જોર લગાવી રહી છે, તેવા સમયે કિસાન ચહેરાનું આ રીતે જવું તે પાર્ટી માટે જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. ત્યારે હવે જોવાનું રહેશે કે રાજુ કરપડા કોઈ અન્ય પાર્ટીનો હાથ ઝાલશે કે પછી પછી એકલા હાથે જ ગુજરાતના ખેડૂતો માટેની લડત લડતા રહેશે.
