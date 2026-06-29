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ગુજરાતમાં ક્યારે અને ક્યાં તૂટી પડશે મુશળધાર વરસાદ? જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને અંબાલાલે જાહેર કરી તારીખો

Gujarat Monsoon: જૂન મહિનો કોરોકટ ગયો અને છેલ્લા 12 વર્ષનો રેકોર્ડ તૂટી ગયો, જેના કારણે ગુજરાતના ખેડૂતો ચિંતામાં ગરકાવ છે. પરંતુ હવે ચિંતા છોડો, કારણ કે જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલ સહિતના તમામ આગાહીકારોના મતે જુલાઈની શરૂઆત થતાં જ મેઘરાજા ધમાકેદાર ઇનિંગ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. તો ક્યારે અને ક્યાં તૂટી પડવાનો છે અનરાધાર વરસાદ? ચાલો જાણીએ વિગતવાર.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 29, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:34 PM IST
ગુજરાતમાં ક્યારે અને ક્યાં તૂટી પડશે મુશળધાર વરસાદ? જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને અંબાલાલે જાહેર કરી તારીખો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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