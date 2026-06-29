/ગુજરાતમાં ક્યારે અને ક્યાં તૂટી પડશે મુશળધાર વરસાદ? જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને અંબાલાલે જાહેર કરી તારીખો

Gujarat Monsoon: ચાલુ વર્ષે ગુજરાતમાં ચોમાસુ જાણે ક્યાંક ખોવાઈ ગયું હોય તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. જ્યાં અત્યાર સુધીમાં ગુજરાત પાણી પાણી થઈ જવું જોઈએ, ત્યાં હજુ સુધી લગભગ આખુ ગુજરાત કોરુંધાકોર છે. ગત વર્ષે 28 જૂન સુધીમાં રાજ્યમાં સરેરાશ 279 મીલીમીટર એટલે કે 31.62 ટકા વરસાદ વરસી ચૂક્યો હતો, જેની સરખામણીએ આ વર્ષે માત્ર 22.91 મીલીમીટર એટલે કે માંડ 2.52 ટકા જ વરસાદ નોંધાયો છે.
બે દિવસમાં ચોમાસું વધશે આગળ
રાજ્યમાં એક સપ્તાહ માટે વરસાદ પડવાની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ સાથે 2 થી 5 જુલાઈ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ પડશે. 3 જુલાઈથી સૌરાષ્ટ્રમાં છુટો છવાયો વરસાદ પડશે. અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની આગાહી છે. આગામી બે દિવસમાં ચોમાસું આગળ વધશે. જેથી અન્ય ભાગોમાં પણ વરસાદ પડશે.
અંબાલાલ પટેલની ભારે વરસાદની આગાહી
વરસાદ ખેંચાતા જગતનો તાત ચિંતામાં છે, ત્યારે હવે હવામાન આગાહીકારોએ ખેડૂતોની ચિંતા ઓછી કરતી આગાહી કરી છે. જેમાં સૌથી જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે હવે હવામાન પલટાશે અને પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાશે. અંબાલાલના મતે, આગામી 48 કલાકમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ થશે. 2 થી 4 જુલાઈ વચ્ચે બંગાળની ખાડીમાં હળવું દબાણ ઊભું થશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પૂર આવવાની શક્યતા છે. 12 જુલાઈએ ઉત્તર ગુજરાતમાં 3 ઇંચ સુધીનો વરસાદ પડશે. જ્યારે 16 જુલાઈ ભારે વરસાદથી નર્મદા નદી બે કાંઠે વહેતી થશે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં આગામી 48 કલાકમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. આ સાથે દક્ષિણ ગુજરાત અને પૂર્વ ગુજરાતમાં વરસાદ પડશે. વડોદરા, પંચમહાલના કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદ આવશે. આ સાથે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના વાતાવરણમાં પણ પલટો આવશે. બંગળાની ખાડીમાં દબાણ સર્જાતા ચાર જુલાઈથી વરસાદ પડશે. ધીમે ધીમે રાજ્યમાં વરસાદી પેટર્ન બનતી હોવાની માહિતી અંબાલાલ પટેલે આપી છે.
જૂનાગઢ કૃષિ હવામાન વિભાગની આગાહી
માત્ર અંબાલાલ પટેલ જ નહીં, જૂનાગઢ કૃષિ હવામાન વિભાગે પણ બેથી 3 દિવસમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. પ્રોફેસર ઘીમંત વઘાસીયાના મતે, ચોમાસું હાલ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સ્થિર છે. જે આગામી 3 દિવસ બાદ આગળ વધશે. 4, 5 અને 6 જુલાઈ સુધીમાં સૌરાષ્ટ્ર સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ થશે.
હાલ ચોમાસું દક્ષિણ ગુજરાતમાં સ્થિર થયું છે અને હજુ પણ ત્યાં જ સ્થિર રહેવાની શક્યતા છે. ચોમાસા અને વરસાદ અંગે આ આગાહી કૃષિ હવામાન વિભાગે કરે છે. આગામી દિવસોમાં દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્ર દરિયાકાંઠે આગામી ત્રણ દિવસ બાદ સાનુકૂળ પરિસ્થિતિ સર્જાયા બાદ ચોમાસુ આગળ વધવાની શક્યતા છે.આગામી ચાર, પાંચ અને છ જુલાઈના રોજ ગુજરાત સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં સારા વરસાદની શક્યતા રહેશે.
છેલ્લા 12 વર્ષનો તૂટ્યો રેકોર્ડ
નોંધનીય છે કે, ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ચોમાસું ખોરવાયું છે. આ વર્ષના જૂન મહિનામાં છેલ્લા 12 વર્ષનો સૌથી ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. ગયા વર્ષે જૂનના અંત સુધીમાં સરેરાશ 11 ઈંચ કરતા વધુ વરસાદ પડી ગયો હતો. આ વર્ષની અત્યાર સુધીની સરેરાશ એક ઈંચ કરતા પણ ઓછી છે. 2016માં આવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી હતી. જ્યારે જૂનમાં એક ઈંચથી થોડો વધારે વરસાદ પડ્યો હતો. ગત વર્ષે જૂનમાં 31.62 ટકા વરસાદ પડી ગયો હતો. આ વર્ષે માત્ર 2.52 ટકા જ થયો છે. હાલનું તાપમાન હવાના ભેજને વિખેરી રહ્યું છે. જેના કારણે ચોમાસું સક્રિય નથી થઈ રહ્યું. આકાશમાં વાદળો ન બંધાતા લોકો અને ખાસ કરીને ખેડૂતો પર ચિંતાના વાદળો છવાઈ રહ્યા છે.
ભલે જૂન મહિનો કોરોકટ ગયો હોય અને છેલ્લા 12 વર્ષનો રેકોર્ડ તૂટ્યો હોય, પરંતુ તમામ જાણીતા આગાહીકારોના ગણિત એક જ દિશામાં ઈશારો કરી રહ્યા છે કે જુલાઈની શરૂઆત થતાં જ ગુજરાતમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર ઇનિંગ શરૂ થશે.