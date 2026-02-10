Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ, દેશ બચા ગયે નાથુરામઃ જાણો, ગુજરાતમાં અગાઉ આવું પણ કહેવાયું છે

Gujarat And Nathuram Godse Controversy : ગુજરાત અને ગોડસેઃ નથુરામ સંબંધિત નાટકના વિવાદ પહેલાં પણ ગોડસેના નામે ગુજરાત ખળભળ્યું છે, જાણો ક્યારે...
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 10, 2026, 12:08 PM IST

Gujarat Protest On Nathuram Godse દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ : હાલ ગાંધીના ગુજરાતમાં એક જ ચર્ચા ચાલી રહી છે, 'હું નથુરામ ગોડસે' નો વિરોધ. રાજકોટમાં આયોજિત આ નાટકનો ભારે વિરોધ કરાયો. અને આ વિરોધની જ્વાળા અમદાવાદ સુધી પહોંચી છે. પરંતું ગુજરાતમાં આવું પહેલીવાર નથી થયું. આ પહેલા પણ નથુરામ ગોડસેના નામે ગુજરાત ખળભળ્યું છે. ત્યારે ક્યારે આવું થયું તે જાણીએ. 

રાજકોટમાં ગત 7 ફેબ્રુઆરીના રોજ 'હું નથુરામ ગોડસે'નો નાટકનો શો યોજાયો હતો. જેનો યુથ કોંગ્રેસ અને NSUIના કાર્યકરોએ વિરોધ દર્શાવ્યો હતો, અને તોડફોડ કરી હતી. આ શો તાત્કાલિક બંધ કરાવ્યો હતો. ત્યાર બાદ જામનગર અને પછી અમદાવાદમાં પણ આ શો રદ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે એક નજર ગુજરાતના એ ભૂતકાળ પર નાંખીએ જ્યાં નથુરામ ગોડસેનો વિરોધ કરાયો હતો. 

એપ્રેલ, 2025 
એપ્રિલ, ૨૦૨૫માં રામનવમીના પ્રસંગે વાપીમાં નથુરામ ગોડસેની તસવીર સાથેના બેનર લગાવાયા હતા. જેમાં લખ્યું હતુંઃ રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ, દેશ બચા ગયે નાથુરામ. કોંગ્રેસે એ બેનરનો ઉગ્ર વિરોધ કરતાં પોલીસને બેનર હટાવવાની ફરજ પડી હતી. અલબત્ત પછી તેમાં કોઈ કાર્યવાહી થઈ હોવાનું જાણવા મળતું નથી.

Gujarat And Nathuram Godse Controversy

નવેમ્બર, 2021 
નવેમ્બર ૨૦૨૧માં જામનગરના દરબારગઢ ચોકમાં હિન્દુ સેના નામે સંગઠને નથુરામ ગોડસેની પ્રતિમા સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો જેને કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ તોડી પાડી હતી.

જ્યાં પણ નાટક થશે ત્યાં વિરોધ કરીશું
જન આક્રોશ યાત્ર દરમિયાન કોંગ્રેસના વિરોધ પક્ષના નેતા અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે, દુનિયાને સત્ય અને અહિંસાનો પથ દેખડનાર મહાત્મા ગાંધીજીની પ્રતિમા આખા વિશ્વમાં મુકાય છે. ત્યારે ભાજપ અને RSSના લોકો ગાંધીનું સન્માન કરવાને બદલે ગોડસેની વાહવાહી કરી રહ્યા છે. ભાજપ સરકાર ગોડસેની વાહવાહી કરાવવા ગોડસેના નાટકની પરમિશન પણ આપે છે. ગુજરાત માટે આ ખુબ શરમજનક કહેવાય. ભાજપની ડબલ એન્જિન સરકાર  રાજકોટ, ભાવનગર,જામનગર અને અમદાવાદમાં આવા કાર્યક્રમ કરાવની પરમિશન આપે છે. વર્તમાન સમયમાં જો સરદાર સાહેબ દેશના ગૃહમંત્રી હોત તો આવા નાટક કરવાવાળાને જેલમાં મોકલ્યા હોત. RSSના ચમચાઓ ગોડસેની વાહવાહી કરવા નાટકો કરવા નીકળ્યા છે. આ બઘાજ લોકોને હું કહેવા માગું છું કે આ ગાંધીનું ગુજરાત છે. જ્યાં સુધી ગાંધીની વિચારધારાને વરેલા લોકો આ ધરતી પર છે, ત્યાં સુધી એક પણ નાટક થવા નહીં દઈએ. જો સરકારમાં થોડી ઘણી પણ શરમ હોય તો ભલે તમે ગોડસેની વિચારધારામાં માનતા હોય, ભલે ભાજપ સરાકર આરએસએસના રીમોટથી ચાલતી હોય ભલે તમારાથી બોલાતું ના હોય, પણ ગાંધીના ગુજરાતમાં રહો છો, ગાંધીના નામે રાજકારણ કરો છો. થોડી ઘણી પણ શરમ હોય તો સરકાર આની પર રોક લગાવે, નહીં તો કોંગ્રેસ પાર્ટી અને ગુજરાતના ગાંધી વિચારના વાહકો એક પણ જગ્યાએ આવા નાટકો થવા નહીં દે, જો નાટક થશે તો જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થશે તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી ભાજપની સરકારની રહેશે. 

કોણ છે નથુરામ ગોડસે
મહારાષ્ટ્રના નથુરામ વિનાયક ગોડસે એ વ્યક્તિ છે, જેઓએ ભારતના રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની હત્યા કરી હતી. હત્યા કર્યા બાદ ભાગવાને બદલે નથુરામ ગોડસેએ પોલીસ સમક્ષ આત્મ સમર્પણ કર્યુ હતું. આ ઘટના બાદ મહારાષ્ટ્રમાં બ્રાહ્મણ વિરોધી રમખાણો ફાટી નીકળ્યા હતા. 1963 માં નથુરામ ગોડસે પર ‘નાઈન અવર્સ ટુ રામા’ ફિલ્મ બની હતી. તેના બાદ વર્ષ 2000 માં આવેલી ‘હે રામ’ ફિલ્મમાં પણ નથુરામ ગોડસેના રોલને આવરી લેવાયો હતો. તેના બાદ મરાઠી ભાષામાં ગોડસેના દ્રષ્ટકોણ પર ‘મી નથુરામ ગોડસે બોલતોય’ નાટક પણ બન્યુ હતું, જે બહુ જ પ્રખ્યાત નાટકમાંનું એક ગણાય છે. 

હવે વાત વિરોધ થયેલા નાટકની...
હાલ રાજકોટ, જામનગર અને અમદાવાદમાં વિરોધ થયેલા નાટકની કરીએ તો આ નાટક પહેલીવાર ગુજરાતમાં બતાવાય છે તેવું નથી. આ પહેલા પણ સુરત, વડોદરા, ભાવનગરમાં આ નાટકના શો થઈ ચૂક્યા છે. તો દેશભરમાં આ નાટકના કુલ 50 જેટલા શો મોટા શહેરોમાં થયા છે. આ નાટકના ડાયરેક્ટર ભરત દાભોલકર અને પ્રોડ્યુસર સેજલ પેઈન્ટર છે. આ નાટક છેલ્લા દોઢ વર્ષમાં ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને હિન્દીમાં રજૂ કરાયું છે. 

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

gujaratNathuram Godsecontroversyનથુરામ ગોડસેનાથુરામ ગોડસે

