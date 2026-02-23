ગુજરાતમાં ક્યારે છે હોળી/ધૂળેટીની રજા, 3 માર્ચ કે 4 માર્ચ? અહીં જાણો કન્ફર્મ તારીખ
School Closed on March : માર્ચ મહિનાની શરૂઆતમાં હોળી-ધૂળેટીનો તહેવાર આવવાનો છે. તેવામાં હોળી-ધૂળેટીની જાહેર રજા ક્યારે છે તેને લઈને ગુંચવણ જોવા મળી રહી છે. અમે તમને ધૂળેટીની જાહેર રજા વિશે માહિતી આપીશું.
School Closed On Holi: હોળીનું પર્વ આવી રહ્યું છે. હોળીના પર્વને લઈને લોકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. જ્યાં એક તરફ હોળીના પર્વને લઈને લોકોમાં ખુશી છે. બીજીતરફ શાળામાં અભ્યાસ કરનાર બાળકોના માતા-પિતા વચ્ચે તે ગુંચવણ છે કે હોળીની રજા આખરે ક્યારે છે? આવો જાણીએ ગુજરાતમાં હોળીની રજા ક્યારે છે.
આ વર્ષે હોળી/ધૂળેટીના પર્વની ઉજવણી 4 માર્ચ 2026 (બુધવાર) ના કરવામાં આવશે. તો હોલિકા દહન 3 માર્ચ 2026ના છે. તો ગુજરાતમાં સત્તાવાર રજા 4 માર્ચ ધૂળેટીના પર્વના દિવસે છે. રાજ્ય સરકારની જાહેર રજાઓ પ્રમાણે 4 માર્ચે ગુજરાતમાં રજા રહેશે.
સરકારી કચેરીઓમાં પણ રજા
ગુજરાતમાં 4 માર્ચ 2026ના તમામ સરકારી કચેરીઓમાં પણ ધૂળેટીના દિવસે રજા રહેશે.
માર્ચમાં રજાઓનું લિસ્ટ
આ સિવાય માર્ચ મહિનામાં અન્ય રજાઓની વાત કરવામાં આવે તો 19 માર્ચે ચેટીચાંદની રજા રહેશે. ત્યારબાદ 26 માર્ચે રામ નવમીની રજા રહેશે. આ સિવાય 31 માર્ચે મહાવીર જયંતિની રજા રહેશે.
