કમોસમી વરસાદ પર ક્યારે બ્રેક લાગશે? અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગની નવી આગાહી
Ambalal Ni Agahi : વરસાદથી કંટાળ્યા છો તો હવે અંબાલાલ પટેલની અને હવામાન વિભાગની આ નવી આગાહી પર એક નજર કરી લો
Ambalal Patel Prediction ; અરબી સમુદ્રમાંથી ડીપ ડિપ્રેશન હટી ગયું છે, એટલે હવે વરસાદ નહિ પડે એવું ન સમજતા. કારણ કે, નવી આગાહીમાં તો ગુજરાતમાં ફરી વરસાદના વાદળા બંધાયા છે તેવી હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલનું નિવેદન
અંબાલાલ પટેલે નવી ચેતવણી આપી કે, આગામી 48 કલાકથી 5 નવેમ્બર સુધી ગુજરાતના ઘણા વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ માવઠું થવાની સંભાવના છે. ખાસ કરીને દરિયાકાંઠાનો સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો ખાસ કરીને વડોદરા, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં કમોસમી વરસાદ ત્રાટકશે.
વરસાદના યોગ સર્જાશે
તેમણે કહ્યું કે, 4 થી 8 નવેમ્બર દરમિયાન પશ્ચિમી વિક્ષેપની અપેક્ષા છે. જેના કારણે 7 નવેમ્બરથી ઠંડા પવનો ફૂંકાશે. આવતા ઠંડા પવનો શિયાળાની વાવણી માટે ખૂબ અનુકૂળ છે. ખાસ કરીને ઘઉં અને જીરું જેવા પાક માટે. 5 નવેમ્બર પછી આકાશ સ્વચ્છ રહેવાની ધારણા છે, અને સૌરાષ્ટ્ર અને અન્ય પ્રદેશોમાં ૭-૮ નવેમ્બર દરમિયાન વાવણી જોરશોરથી શરૂ થઈ શકે છે.
લઘુત્તમ તાપમાન ૧૭-૨૨ ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી ઘટી જવાની ધારણા છે. 12 થી 14 નવેમ્બરની આસપાસ દિવસનું તાપમાન થોડું ગરમ થઈ શકે છે. પરંતું ખરી ઠંડી તો 1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થવાની આગાહી છે અને ૨૨ ડિસેમ્બર પછી તે વધુ તીવ્ર બનશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
ત્યારે હવામાન વિભાગની આગાહી પર પણ એક નજર કરી લઈએ. હવામાન વિભાગે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. વિભાગના વૈજ્ઞાનિક અભિમન્યુ ચૌહાણે જણાવ્યું કે, અરબી સમુદ્રમાં બનેલી સિસ્ટમ નબળી પડી છે. તેથી આગામી 24 કલાક બાદ વરસાદનું જોર ઘટી જશે. દરિયા કાંઠાના વિસ્તારમાં 40 થી 50 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. જોકે, પોર્ટ પર 3 નંબર નું સિગ્નલ લગાવાયું છે.
