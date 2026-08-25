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વધતી મોંઘવારી પર ક્યારે લાગશે બ્રેક? શાકભાજીથી લઈને ખાદ્યતેલ મોંઘું થતા રસોડાનું બજેટ ખોરવાયું

Vegetable Price Hike: મોંઘવારીએ હવે સામાન્ય માણસની કમર તોડી નાખી છે. રસોડામાં વપરાતી લગભગ દરેક વસ્તુના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે. ખાંડથી લઈને ડુંગળી... શાકભાજીથી લઈને ખાદ્યતેલ સુધી... દરેક વસ્તુ મોંઘી બનતાં ગૃહિણીઓનું માસિક બજેટ સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું છે. સવાલ એ છે કે, વધતી મોંઘવારી પર બ્રેક ક્યારે લાગશે? ચાલો આ ખાસ અહેવાલ જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 25, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:21 PM IST
વધતી મોંઘવારી પર ક્યારે લાગશે બ્રેક? શાકભાજીથી લઈને ખાદ્યતેલ મોંઘું થતા રસોડાનું બજેટ ખોરવાયું

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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