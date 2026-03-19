કંકુ ચૌધરી ક્યાં છે? ચૌધરી સમાજ અને રબારી સમાજના ધીંગાણા વચ્ચે ઉણ ગામથી આવી નવી માહિતી
Chaudhary Samaj Vs Rabari Samaj : ચૌધરી અને રબારી સમાજ વચ્ચે પ્રેમ લગ્નને લઈને વિવાદ હવે ઉગ્ર રૂપ ધારણ કરી રહ્યો છે. એક પછી એક બનેલી ઘટનાઓએ સમગ્ર વિસ્તારમાં તણાવપૂર્ણ માહોલ ઉભો કર્યો છે. કિંજલ રબારી બાદ હવે કંકુ ચૌધરીના લગ્નને લઈને સ્થિતિ વધુ બગડી છે. શું છે આખો મામલો? જુઓ આ ખાસ રિપોર્ટમાં...
- બનાસકાંઠાના ઉણ ગામમાં ભારે બબાલ બાદ આજે અજંપાભરી શાંતિ
- ચૌધરી સમાજ અને રબારી સમાજના ધીંગાણા બાદ પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાયું
- તોડફોડ કરનારા 62 લોકોની અટકાયત કરાઈ
- મહંત કનીરામ બાપુએ શાંતિથી સમાધાન લાવવા કરી અપીલ
Gujarati Singer Kinjal Rabari Love Marriage Controversy : રૂણી ગામમાં પ્રેમલગ્ન કરીને ગયેલી દીકરી કંકુ ચૌધરીને પરત લાવવા ચૌધરી સમાજનું સંમેલન યોજાયું હતું. સંમેલન પૂર્ણ થયા બાદ અચાનક જ યુવાનો આક્રમક બની ગયા અને તોફાન મચાવ્યું. હાથમાં લાકડી અને દંડા લઈને ટોળાએ ગામ તરફ કૂચ કરી હતી. આક્રોશિત ટોળાએ રાધનપુર-પાટણ હાઈવે પણ બ્લોક કરી દીધો. રસ્તા પર ઉતરી ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા. એક સમયે તો એવી સ્થિતિ સર્જાઈ કે બંને સમાજના યુવાનો સામસામે આવી ગયા હતા. ત્યારે ચૌધરી સમાજ અને રબારી સમાજને સાધુ સંતોએ શાંતિ અને એકતા જાળવવા અપીલ કરી છે. આ વચ્ચે મહંત કનીરામ બાપુએ શાંતિથી સમાધાન લાવવા અપીલ કરી છે.
- બનાસકાંઠાના ઓગડના ઉણ ગામમાં અજંપા ભરી શાંતિ
- ઉણ ગામમાં પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો
- અત્યાર સુધી 62 લોકોની અટકાયત કરાઈ
- બુધવારે ચૌધરી અને રબારી સમાજ વચ્ચે બબાલ થઈ હતી
- હજારોના ટાળાએ ગામમાં કરી તોડફોડ હતી
અત્યાર સુધી 62 લોકોની અટકાયત કરાઈ
બનાસકાંઠાના ઉણ ગામમાં પ્રેમ લગ્નનનો વિવાદ ઉગ્ર બન્યો હતો. ટોળાએ અનેક ઘરો અને કાર પર પથ્થરમારો કર્યો હતો. આ હુમલામાં 5 લોકોને ઈજા પણ પહોંચી છે. બનાસકાંઠાના ઉણ ગામમાં ભારે બબાલ બાદ આજે અજંપાભરી શાંતિ જોવા મળી છે. આખું ઉણ ગામ પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાયું છે. તો તોડફોડ કરનારા 62 લોકોની અટકાયત કરાઈ છે. ..
હજારોના ટાળાએ ગામમાં કરી તોડફોડ હતી
કાંકરેજના ઉણ ગામે ચૌધરી અને રબારી સમાજ વચ્ચે ઘર્ષણનો મામલો વધુ ઉગ્ર બની રહ્યો છે. છેલ્લા ચાર દિવસથી બંને સમાજ આમને-સામને આવી જતા સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે. આ કારણે સાધુ-સંતોએ બંને સમાજને શાંતિ અને એકતા જાળવવા અપીલ કરી છે. વર્ગવિગ્રહથી બંને સમાજને નુકસાન થઈ શકે છે, અને ગામની એકતા તૂટી શકે છે તેવી સંતોએ અપીલ કરી છે.
ગામમાં શાંતિ જળવાઈ રહે તેવી અપીલ છે - રૂપપુરી મહારાજ
ડીસાના રામપુરા મઠના રૂપપુરી મહારાજે કહ્યું કે, બળપ્રયોગથી કોઈ ઉકેલ આવતો નથી, પરંતુ સમાજના આગેવાનો સાથે બેસીને વાતચીતથી સમાધાન લાવવું જોઈએ. કેટલાક તત્વો દ્વારા શાંતિ ભંગ કરવાની કોશિશ થતી હોવાની પણ વાત સામે આવી છે, જેના સામે સાવચેત રહેવાની અપીલ કરવામાં આવી. બંને સમાજના આગેવાનો વચ્ચે ચર્ચા દ્વારા ઉકેલ લાવવાના પ્રયાસો કરવા જોઈએ. ગામમાં શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે અમારી અપીલ છે.
સમાજના આગેવાનો એક સાથે બેસી રસ્તો કાઢે - મહંતન કનીરામ બાપુ
આખુ ઉણ ગામ પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાયેલું જોવા મળ્યું હતું. ગામમાં અંજપાભરી શાંતિ જોવા મળી છે. ગામમાં પોલીસનું સતત પેટ્રોલિંગ ચાલું છે. વધુ કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પૂરતો પોલીસબંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. તો આ મુદ્દે રબારી સમાજના મહંત કનીરામ બાપુનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. દુધરેજના મહંતએ ઓગડના ઉણ ગામે બનેલી ઘટનાને લઈને કહ્યું કે, બંને સમાજોને શાંતિ જાળવવા મારી અપીલ છે. એકતાથી સમાજના આગેવાનો એક સાથે બેસી આનો રસ્તો કાઢે.
કંકુ ક્યાં છે?
આ એ જ ગામ છે જ્યાં કંકુ ચૌધરી નામની યુવતીએ રબારી સમાજના યુવક સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા છે. આ ઘટનાને પગલે બંને સમાજ વચ્ચે તણાવ વધી ગયો છે. ભાભરના રૂની ગામની ચૌધરી સમાજની દીકરીએ ઉણ ગામના રબારી સમાજના યુવક સાથે પ્રેમલગ્ન કર્યા છે. બે વર્ષ પહેલાં મહાદેવ નામના યુવાને કંકુ ચૌધરી સાથે આંતર જ્ઞાતિય લગ્ન કર્યા હતા. ત્યારે સ્થાનિકો પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસરા, લગ્ન બાદ મહાદેવ ગામમાં આવ્યા નથી. હાલ તેની વૃદ્ધ માતા ગામમાં એકલા રહે છે. ગામ લોકો જમવાનું આપે તેવી રીતે જીવન ગુજારે છે. દીકરાએ લગ્ન કર્યાની વાતથી માતા અજાણ હોવાનું પણ તેઓએ કહ્યું.
પ્રેમ લગ્નને લઈને શરૂ થયેલો વિવાદ હવે સામાજિક અથડામણમાં ફેરવાઈ રહ્યો છે. પ્રશ્ન એ છે કે, શું સમાજો વચ્ચે સમજણ ઉભી થશે કે આ વિવાદ વધુ ઉગ્ર બનશે? શું સમાજો વચ્ચે સમજણ ઉભી થશે કે આ વિવાદ વધુ ઉગ્ર બનશે?
હાલ માટે પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ તણાવ યથાવત છે. આ મામલે હવે પ્રશાસન શું પગલાં ભરે છે, તે જોવાનું રહેશે.
