ભારતના કયા શહેરને 'ડાયમંડ કેપિટલ' કહેવામાં આવે છે? 90% લોકો નથી જાણતા આ નામ
Diamond Capital of India: ભારત અવિશ્વસનીય વિવિધતા ધરાવતો દેશ છે અને તેના શહેરો પણ તેનાથી અલગ નથી. શું તમે જાણો છો કે ભારતમાં સેંકડો શહેરો છે અને દરેક શહેરને પોતાનું એક ખાસ હુલામણું નામ (નિકનેમ) મળ્યું છે? આવું જ એક શહેર છે, જેને 'ડાયમંડ કેપિટલ' (હીરા નગરી) કહેવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ, આ કયું શહેર છે?
GK Question and Answer: દેશના દરેક શહેરની પોતાની એક વાર્તા છે અને આ જ કારણ છે કે લોકોએ તેમને ખાસ નામ આપ્યા છે. જેમ કે જયપુર તેની રંગીન ઈમારતોને કારણે 'પિંક સિટી' તરીકે ઓળખાય છે, જ્યારે ઉદયપુર તેના સુંદર જળાશયોને કારણે 'લેક સિટી' (સરોવરોનું શહેર) કહેવાય છે. કોલકાતા 'સિટી ઓફ જોય' અને બેંગલુરુ તેના મોટા આઈટી ઉદ્યોગને કારણે 'સિલિકોન વેલી ઓફ ઈન્ડિયા' તરીકે પ્રખ્યાત છે. આ નામો આપણને એ સમજવામાં મદદ કરે છે કે કયા શહેરને શું ખાસ બનાવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભારતના કયા શહેરને 'ડાયમંડ સિટી' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે?
કયા શહેરને કહેવાય છે ડાયમંડ સિટી?
જે શહેર ડાયમંડ સિટી તરીકે પ્રખ્યાત છે, તેનું નામ સુરત છે. સુરત ગુજરાતનું એક મહત્વનું શહેર છે. જોકે ભારત હવે હીરાનું મોટું માઈનિંગ (ખનન) કરતો દેશ રહ્યો નથી, પરંતુ સુરત તેની અદભૂત પ્રોસેસિંગ સ્કીલ્સ (હીરા ઘસવાની કળા) ને કારણે આ ઉદ્યોગનું ગ્લોબલ હબ બની ગયું છે.
કેમ મળ્યું આ નામ?
તેને ડાયમંડ સિટીનું નિકનેમ એટલા માટે મળ્યું છે કારણ કે તે દુનિયાના લગભગ 90% કાચા હીરાને પ્રોસેસ કરે છે. વાસ્તવમાં, દુનિયાભરની જ્વેલરી શોપમાં તમે જે પણ 10 હીરા જુઓ છો, તેમાંથી 9 હીરા સુરતમાં જ કટ અને પોલિશ કરવામાં આવ્યા હોય છે. પોતાના ચમકતા રત્નો સિવાય, સુરત એક મુખ્ય ટેક્સટાઈલ હબ પણ છે અને તેને 'સિલ્ક સિટી' પણ કહેવામાં આવે છે.
બીજું શું છે ખાસ?
- અહીં હીરા ઉદ્યોગની શરૂઆત 1901માં થઈ હતી, જ્યારે એક સ્થાનિક બિઝનેસમેન પૂર્વ આફ્રિકાથી હીરા કાપનારા કારીગરોને લાવ્યા હતા.
- સુરત દુનિયાના લગભગ 90% નાના હીરાને પોલિશ કરે છે. જો ન્યૂયોર્ક કે લંડનમાં કોઈ વીંટીમાં હીરો જડેલો છે, તો પૂરેપૂરી શક્યતા છે કે તે પહેલા સુરત આવ્યો હશે.
- મોટા હીરા અને કાપડ ઉદ્યોગોને કારણે, સુરતમાં ભારતમાં સૌથી ઓછો બેરોજગારી દર છે.
- હીરો સૌથી કઠોર કુદરતી પદાર્થ હોવાને કારણે, સુરતમાં મજૂરો બીજા હીરાને કાપવા માટે હીરાની અણીવાળા ઓજારોનો જ ઉપયોગ કરે છે.
- સુરત અગાઉ ભારતના સૌથી વધુ માથાદીઠ આવક ધરાવતા શહેર તરીકે સ્થાન પામ્યું હતું.
- તે પહેલું ભારતીય શહેર છે જેણે ટ્રાફિક અને સુરક્ષાની દેખરેખ માટે નવીન સીસીટીવી (CCTV) સર્વેલન્સ સિસ્ટમ લગાવી હતી.
- તેને સતત વિશ્વના ટોચના 5 સૌથી ઝડપથી વિકસતા શહેરોમાં સ્થાન આપવામાં આવે છે.
- સુરત રેલવે સ્ટેશનને એકવાર ભારતનું સૌથી સ્વચ્છ સ્ટેશન હોવાનું ગૌરવ મળ્યું હતું. તેની વિશેષતા એ છે કે અહીં ટ્રેનના પાટા પહેલા માળે (first floor) છે.
- હીરા ઉદ્યોગ પહેલા સુરત મુઘલ સામ્રાજ્યનું મુખ્ય બંદર હતું અને તે પહેલું સ્થળ હતું જ્યાં બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઈન્ડિયા કંપની ઉતરી હતી.
- સુરતમાં પોલિશ કરાયેલા મોટાભાગના કુદરતી હીરા 1 અબજથી 3.5 અબજ વર્ષ જૂના છે, જે ડાયનાસોરના અસ્તિત્વ કરતા પણ પ્રાચીન છે.
- સુરતમાં હવે 'સુરત ડાયમંડ બોર્સ' છે, જે વિશ્વની સૌથી મોટી ઓફિસ બિલ્ડિંગ છે. આ ઈમારત અમેરિકાના 'પેન્ટાગન' કરતા પણ મોટી છે.
