સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ક્યા ગ્લેમર અને સેલિબ્રિટીને મળી જીત, કોને મળી હાર, જુઓ લિસ્ટ
Gujarat Local Body Election Result 2026: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામ સામે આવી ગયા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીને મોટી સફળતા મળી છે, તો આપને કેટલીક જગ્યાએ જીત મળી છે. કોંગ્રેસ આશા પ્રમામે પ્રદર્શન કરી શકી નથી. તેવામાં જોઈએ આ ચૂંટણીમાં ઉતરેલા સોશિયલ મીડિયા, ગ્લેમર અને સેલિબ્રિટીમાંથી કોને જીત મળી અને કોની હાર થઈ છે.
- અંકિતા પરમારે પોર જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર ભવ્ય જીત મેળવી
- ભાજપના રાજલ બારોટ-બાંભણિયાએ 2313 મતથી વિજય
- ગાયિકા નેહા સુથારે ભાજપની ટિકિટ પર જીત મેળવી છે
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં આ વખતે રાજકારણ સાથે ગ્લેમર, સોશિયલ મીડિયા અને સેલિબ્રિટી પાવર પણ ચર્ચામાં રહ્યા...પાર્ટીઓએ જાણીતા ચહેરાઓને મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા...ક્યાંક સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર્સના સિતારા ચમક્યા...તો ક્યાંક જાણીતા નામોને મતદારોએ નકારી કાઢ્યા...સેલિબ્રિટી ઉમેદવારોના પરિણામો હવે સમગ્ર ગુજરાતમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા છે...જુઓ આ ખાસ રિપોર્ટ...
ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માત્ર રાજકીય જંગ નહોતી...આ વખતે ચૂંટણીમાં ગ્લેમર, લોકપ્રિયતા અને સોશિયલ મીડિયા ફોલોઅર્સની પણ કસોટી થઈ હતી...ભાજપ અને કોંગ્રેસે અનેક જાણીતા ચહેરાઓને મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા...અને હવે પરિણામોમાં કોના સિતારા ચમક્યા અને કોને નિરાશા મળી...તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે.
અંકિતા પરમારે પોર જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર ભવ્ય જીત મેળવી
સૌથી પહેલા વાત કરીએ વડોદરાની...સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર અંકિતા પરમારે ભાજપની ટિકિટ પર વડોદરાની પોર જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર ભવ્ય જીત મેળવી છે...ટિકિટ જાહેર થતાં વિવાદ થયો હતો...પરંતુ મતદારોના સમર્થન અને પોતાના ફેનબેઝના કારણે અંકિતાએ જોરદાર જીત નોંધાવી છે.
ભાજપના રાજલ બારોટ-બાંભણિયાએ 2313 મતથી વિજય
ઉના નગરપાલિકામાં જાણીતી લોકગાયિકા રાજલ બારોટે રાજકીય ડેબ્યુ સાથે જ જીતનો ઝંડો લહેરાવ્યો છે...ભાજપના રાજલ બારોટ-બાંભણિયાએ 2313 મત મેળવીને શાનદાર વિજય મેળવ્યો છે...પ્રચારમાં લોકપ્રિયતા અને પક્ષના મજબૂત સંગઠનનો લાભ તેમને મળ્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે...
ગાયિકા નેહા સુથારે ભાજપની ટિકિટ પર જીત મેળવી છે
વિજાપુર તાલુકા પંચાયતની કુદેડા બેઠક પરથી ગુજરાતી અભિનેત્રી અને ગાયિકા નેહા સુથારે ભાજપની ટિકિટ પર જીત મેળવી છે...રાજકારણમાં પહેલી એન્ટ્રી સાથે જ જીત મેળવતા નેહા સુથાર હવે ચર્ચાનો વિષય બની છે...
ભાજપના કાવ્યા કથીરિયાએ જીત મેળવી
સુરત મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 3માં ભાજપના કાવ્યા કથીરિયાએ જીત મેળવી છે...પાટીદાર નેતા અલ્પેશ કથીરિયાની પત્ની તરીકે જાણીતી કાવ્યાએ જીત સાથે કથીરિયા પરિવારનો દબદબો યથાવત રાખ્યો છે.
મુળી-2 જિલ્લા પંચાયત બેઠક પરથી રાજુ કરપડાની જીત
આમ આદમી પાર્ટી છોડીને ભાજપમાં આવેલા ખેડૂત આગેવાન રાજુ કરપડાએ પણ જીત મેળવી છે...મુળી-2 જિલ્લા પંચાયત બેઠક પરથી રાજુ કરપડાની જીત ભાજપ માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
માયા આહીરની પુત્રી સોનલ ડેરનો પરાજય
પરંતુ દરેક જાણીતા ચહેરાના સિતારા ચમક્યા નથી...લાઠી તાલુકા પંચાયતની ચાવંડ બેઠક પર ખ્યાતનામ લોકસાહિત્યકાર માયા આહીરની પુત્રી સોનલ ડેરનો પરાજય થયો છે...કોંગ્રેસના શાંતિબેન ડેરે જીત મેળવી છે..
કોંગ્રેસ ઉમેદવાર નયનાબા જાડેજાનો પરાજય
રાજકોટમાં પણ ચર્ચિત ચહેરાઓને મતદારોએ નકારી કાઢ્યા છે...વોર્ડ નંબર 2 માં કોંગ્રેસ ઉમેદવાર નયનાબા જાડેજાનો પરાજય થયો છે...નયનાબા, ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાની બહેન અને ધારાસભ્ય રિવાબા જાડેજાની નણંદ નયનાબા હંમેશા ચર્ચામાં રહેતા હતા.
કોંગ્રેસના ઉમેદવાર આરજે આભા દેસાઈની હાર
રાજકોટના વોર્ડ નંબર 10 માં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અને જાણીતા આરજે આભા દેસાઈને પણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે...યુવાનોમાં લોકપ્રિય ચહેરા હોવા છતાં મતદારોનો આશીર્વાદ તેમને મળ્યો નથી.
કુલ મળીને આ ચૂંટણીમાં એક સંદેશો સ્પષ્ટ થયો છે...માત્ર લોકપ્રિયતા કે સોશિયલ મીડિયા ફોલોઅર્સ પૂરતા નથી...મતદારો હવે કામ, જોડાણ અને વિશ્વાસના આધારે નિર્ણય લે છે...ક્યાંક સ્ટારડમ કામ આવ્યું...તો ક્યાંક મતદારોને તે અસરકારક લાગ્યું નથી.
