તમે ક્યાના ગુજરાતીઃ ગુજરાત એક, પ્રદેશ અનેક, આ રીતે જાણો એક ગુજરાતી તરીકે તમારી પ્રાદેશિક ઓળખ

Global Gujarati : આજનો ગુજરાતી ભલે ગ્લોબલ બન્યો હોય, પરંતું તેની મૂળ ઓળખ તો પ્રાદેશિક જ રહેવાની છે. આજની નવી પેઢીને એ જાણવું ગમશે કે તેમના જિલ્લા-શહેરની મૂળ ઓળખ કેવી છે, અને એ કયા નામથી ઓળખતા હતા, વાત કરીએ ગુજરાતના ગૌરવસમા એ પ્રદેશોની... 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 13, 2026, 11:41 AM IST

Gujarat Nu Gaurav દિપ્તી સાવંત/વડોદરા : 'લાંબો ડગલો, મૂછો વાંકડી, શિરે પાઘડી રાતી, ભલે લાગતો ભોળો પણ હું છેલછબીલો ગુજરાતી' એવી ઉક્તિ ગુજરાતીની ઓળખ તરીકે પરંપરાગત રીતે વપરાતી રહી છે પરંતુ ખરેખર તો એ હવે આઉટડેટેડ ગણવી પડે. કારણ કે ન તો કોઈ લાંબો ડગલો પહેરે છે કે ન તો શિરે પાઘડી. સ્ટાઈલિશ એન્કલ લેન્થ ટ્રાઉઝર કે બેગી જીન્સની લેટેસ્ટ ફેશનને અનુસરતા ગુજરાતીઓ પહેરવેશથી માંડીને વિચારધારા માટે બહુ ઝડપથી ગ્લોબલ બની શકે છે. વિશ્વ સાથે ઝડપી તાલમેલ મેળવી લેતાં ગુજરાતીઓ એમ છતાં ય પોતાની પ્રાદેશિક ઓળખ ગુમાવતાં નથી. જી હા, ગુજરાત એક છે પણ ગુજરાતમાં ય અનેક પ્રદેશ છે. કાઠિયાવાડ અલગ છે અને હાલાર અલગ છે. સોરઠ અલગ છે અને કાનન કે ભાલ જુદાં છે. તમે ક્યાંના ગુજરાતી છો, જાણો છો? 

ગોહિલવાડ, સોરઠ, બાબરિયાવાડ એ ખરું કાઠિયાવાડ 
સાધારણ રીતે સૌરાષ્ટ્ર એટલે જ કાઠિયાવાડ એવી સમજ છે. પરંતુ ખરું કાઠિયાવાડ એટલે હાલના ત્રણ જિલ્લા ભાવનગર, અમરેલી અને કેટલેક અંશે જુનાગઢ. ભાવનગર જિલ્લાની જૂની ઓળખ ગોહિલવાડ તરીકેની છે. બાબરિયા કાઠીનો વિસ્તાર બાબરિયાવાડ તરીકે ઓળખાય છે અને જૂનાગઢ એ સોરઠ છે. સોરઠ શબ્દ પોતે જ સૌરાષ્ટ્રનો અપભ્રંશ થયેલો છે. આ આખો ય વિસ્તાર અહીં વસતાં કાઠી ક્ષત્રિય સમાજના પ્રભાવને લીધે કાઠિયાવાડ તરીકે ઓળખાતો હતો, જે હવે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર માટે પ્રચલિત શબ્દ બન્યો છે. ગીર અને ગીરના ડાલામથ્થા સાવજ પણ  કાઠિયાવાડનો જ હિસ્સો છે. 

હાંકી દીધો હાલાર... પણ હાલાર એટલે? 
નવરાત્રિમાં આખું ગુજરાત જે ગીત પર શૌર્યભેર રાસ રમે છે એ 'હાલાજી તારા હાથ વખાણું' ગીતની પ્રારંભિક પંક્તિ યાદ છે? જડિયો જંગલમાં વસે ને ઘોડાનો ઈ દાતાર... ત્રુઠ્યો રાવળ જામને, એણે હાંકી દીધો હાલાર! હાલાર એ આખો અલગ અને અનોખો પંથક છે. જામનગર પંથકની જૂની ઓળખ એટલે હાલાર. દિલેરી તો હાલારીની એવી કહેવત જાણીતી છે એ હાલાર પંથકની વિશેષતા સુચવે છે. હાલાર એટલે જામનગર, પણ તેની હદ ખંભાળિયા સુધી. પછી દ્વારકાથી આગળનો પ્રદેશ પાછો ઓખામંડળ તરીકે ઓળખાય. તેની વિશેષતા ય એક કહેવતમાં છેઃ ઓખો સહુથી નોંખો. 

કચ્છ જુદું, કચ્છમાં વાગડ પણ જુદો
સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ એમ સહિયારું બોલવાનો રિવાજ છે પરંતુ કચ્છ તદ્દન અલગ સંસ્કૃતિ અને પરંપરા ધરાવતો પ્રદેશ છે, જેની બોલી ય અલગ છે. કચ્છમાં એક વાગડ પણ છે, જે હવામાનથી માંડીને મિજાજમાં કચ્છથી ય અલગ છે. વા એટલે પવન અને ગડ એટલે પથ્થર અથવા કરચ. જ્યાં સૂકો પવન સૂસવાટા મારે છે અને ધરતી રેતાળ, શુષ્ક છે એ પ્રદેશ એટલે વાગડ. એટલે જ તો લોકગીતમાં કહેવાયું છે, 'દાદા હો દીકરી વાગડમાં નવ દેશો રે સઈ...' વાગડ એટલે કચ્છના ભચાઉ અને રાપરનો વિસ્તાર. 

જાણો છો, પાંચાળ શું અને ઝાલાવાડ શું?
આમ જુઓ તો એ એક જ જિલ્લો છેઃ સુરેન્દ્રનગર. પરંતુ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની જૂની બે ઓળખ છે. ઝાલા ક્ષત્રિયોના શાસનના કારણે એ વિસ્તાર ઝાલાવાડ તરીકે ય ઓળખાય છે અને એથી ય જૂની ઓળખ પાંચાળ પ્રદેશ તરીકેની છે. કણ્વ, ગાલવ, ઓતિથ્ય, અંગીરા અને વાચસ્પતિ એ પાંચ ઋષિઓના અહીં આશ્રમો હતાં. આથી એ પાંચાળ તરીકે ઓળખાયો. થાનગઢ, ચોટિલા અને મૂળી પાંચાળ પ્રદેશ ગણાય છે. 

લીલુડી નાઘેર ક્યાં આવી? 
સોમનાથથી ઉના સુધીનો પંથક તેની ફળદ્રુપ જમીન અને લીલીછમ વનરાજીને લીધે નાઘેર પંથક તરીકે ઓળખાય છે. ગીરનો કેટલોક હિસ્સો ય નાઘેરમાં આવે. ગુજરાતમાં ક્યાંય ન ઊગે એવી નાળિયેરી, સોપારી, ફણસ અહીં ઊગે છે. આ આખા ય પ્રદેશની આબોહવા બહુ વિશિષ્ટ છે. એટલે જ તેનાં માટે કહેવાયું છે કે,  'રેંટ ખટુકે વાડિયે ભોંય લીલી નાઘેર'. રેંટ એટલે કૂવામાંથી પાણી ઉલેચવાનો દેશી જુગાડ. પાણીથી છલોછલ કૂવામાંથી રેંટ વડે પાણી ઉલેચાતું હોય અને લીલીછમ ભૂમિ પર છંટાતું હોય એ પ્રદેશ એટલે નાઘેર. 

જાણો છો પોરબંદર એટલે શું? 
મહાત્મા ગાંધીજીની જન્મભૂમિ પોરબંદર, કુતિયાણા, કેશોદ, માંગરોળ એ હાલાર અને સોરઠથી નજીક હોવા છતાં તેનું આગવું નામ ઘેડ હતું. ઘેડ પંથકની ભૂમિ ય અનોખી અને મિજાજ પણ જુદો. દરિયાકાંઠાનો નીચાણવાળો વિસ્તાર એટલે ઘેડ. અહીં ભાદર, ઓઝત અને મધુવંતી જેવી નદીઓ પસાર થાય જ્યાં ભૂ-તળ રકાબી જેવું હોવાથી ચોમાસામાં પાણી ભરાયેલું રહે અને જમીનને ફળદ્રુપ બનાવે. એટલે જ કહેવાયું છે કે, નાંખો એટલું નીપજે ને કરીએ એટલી ખેડ.. નહીં નીંદવું નહિ ખોદવું ઘમકે ગોરંભ ઘેડ..! 

એવો જ એક મચ્છુકાંઠો 
જાણીતા લોકગીતમાં કહેવાયું છેઃ મચ્છુ કાંઠોને મોરબી, વચમાં વાંકાનેર. માંડવધાર ડુંગરમાંથી નીકળતી મચ્છુ નદીનો કાંઠાવિસ્તાર એટલે વાંકાનેર, મોરબી, માળિયા વિસ્તાર એટલે મચ્છુકાંઠો. અનેક ખનીજોથી છલોછલ ડુંગરમાંથી નીકળતાં ઝરણાં પણ આરોગ્યવર્ધક મિનરલ્સથી પ્રચૂર હોવાથી અહીંના પાણીની તાસિર પણ સ્વાસ્થ્યપ્રદ હોવાનું માનવામાં આવે છે. 

ભાલ, બારાડી, ચરોતર, વાકળ અને કાનમ 
નાઘેર લીલીછમ છે તો ભાલપ્રદેશમાં પાણીનો અભાવ છે. ધોળકા પછીનો પંથક એટલે ભાલ, જેમાં ધોલેરા, ધંધુકા, બરવાળા ગણાય. અહીં ઓછા પાણી વડે પાકતાં દાઉદખાની ઘઉં બહુ વખણાય. બરડા ડુંગરની આસપાસનો પ્રદેશ બારાડી તરીકે ઓળખાતો હતો. એ જ રીતે મહી અને વાત્રક એ બે નદી વચ્ચેનો પ્રદેશ એટલે ચરોતર. સંસ્કૃત શબ્દ ચારુ એટલે સુંદર. ચારુતર તેનાં નામ પ્રમાણે અત્યંત ફળદ્રુપ અને આંખને ટાઢક આપે એવો પ્રદેશ છે. ચરોતરથી આગળ વડોદરા અને ભરુચ સુધીનો પ્રદેશ એટલે કાનમ. આ વિસ્તારમાં કાળી જમીન હોવાથી કપાસના પાક માટે ઉત્તમ મનાય છે.
 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

gujarat nu gauravGlobal GujaratSaurastraગ્લોબલ ગુજરાતીગુજરાતનું ગૌરવસૌરાષ્ટ્ર

