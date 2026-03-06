વિકાસના બણગા ફૂંક્યા છતાં ગુજરાત તો મહારાષ્ટ્ર કરતા પાછળ જ છે! સરકારી આંકડાએ આપ્યો પુરાવો
Maharastra Vs Gujarat : સરકારના તાજા આંકડા અનુસાર, ભારતના મોટા રાજ્યોની અર્થવ્યવસ્થામાં રસપ્રદ બદલાવ જોવા મળ્યો છે. મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ, કર્ણાટક અને ગુજરાત દેશની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થામાં સામેલ છે. તેમાં મહારાષ્ટ્ર ફરી નંબર વન બનયું છે. આ લિસ્ટમાં ગુજરાત કયા સ્થાને છે, તે જાણીએ.
- મહારાષ્ટ્રએ ગત ચાર વર્ષોમાં ભારતના ચાર મોટ રાજ્યોમાં સૌથી ધીમો વિકાસ કર્યો
- ગુજરાતની અર્થવ્યવસ્થા તેજીથી વધી રહી છે.ગુજરાતનો GSDP 27.90 લાખ કરોડ થઈ ગયો
- અર્થવ્યવસ્થામાં સૌથી મોટી છલાંગ કર્ણાટક લગાવી રહ્યું છે. તે ચાર રાજ્યોમાં સૌથી તેજીથી આગળ વધી રહ્યું છે
Trending Photos
Fastest Growing State : દેશના ચાર મોટા રાજ્યોમાં વિકાસ દરના આંકડા પર એક નજર કરીએ તો ચાર વર્ષોમાં મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત બહુ જ પાછળ રહી ગયા છે. એટલુ જ નહિ, ચાર મોટા રાજ્યોમાં સૌથી નબળો મહારાષ્ટ્રનો વિકાસદર રહ્યો છે. જ્યારે કે આ મામલે કર્ણાટકે બાજી મારી લીધી છે. સરકાર તરફથી આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, મહારાષ્ટ્રએ ગત ચાર વર્ષોમાં ભારતના ચાર મોટ રાજ્યોમાં સૌથી ધીમો વિકાસ કર્યો છે. જોકે, તેમ છતા તે દેશની સૌથી મોટો રાજ્ય અર્થવસ્થામાં સામેલ છે. જેનો અંદાજિત જીએસડીપી 2024-25 માં 42,67,771 કરોડ રૂપિયા રહ્યો.
મહારાષ્ટ્ર ક્યાં છે
કોરોનાકાળ બાદ મહારાષ્ટ્રનો જીએસડીપી (ગ્રોસ સ્ટેટ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ) 2021-22 થી 2024-25 ની વચ્ચે લગભગ 43 ટકા રહ્યો છે. પરંતું વૃદ્ધિ દરના મામલા તે કર્ણાટક, ગુજરાત અને તમિલનાડુથી લગભગ પાછળ રહ્યું છે. જોકે, કેટલાક આંકડામાં મહારાષ્ટ્ર હજી પણ ચાર રાજ્યોમાં સૌથી આગળ છે. મહારાષ્ટ્રએ આ જ સમયગાળાાં જીએસડીપીમાં લગભગ 65 ટકાનો વધારો કર્યો છે. મહારાષ્ટ્રનો વૃદ્ધિ દર કર્ણાટકતી 50 ટકાથી વધુ પાછળ છે.
ગુજરાતની મજબૂત ગતિ
આ બધામાં ગુજરાત પણ મજબૂત ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે. પરંતું તેમાં તમિલનાડુ પણ કાંટે કી ટક્કર આપી રહ્યું છે. ગુજરાતની અર્થવ્યવસ્થા તેજીથી વધી રહી છે. વર્ષ 2021-22 માં ગુજરાતનો GSDP લગભગ 18.79 ટકા હતો, જે હવે વધીને અંદાજે 27.90 લાખ કરોડ થઈ ગયો છે. આ દરમિયાન અંદાજે 48 ટકા વધારો થયો છે. તો બીજી તરફ, તમિલનાડુની અર્થવ્યવસ્થામાં પણ અંદાજે 47 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. તેનો GSDP વધીને લગભગ 31.55 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું છે.
આ પણ વાંચો :
રોકાણ અને ઈન્ડસ્ટ્રીઝનો મળતો સાથ
એક્સપર્ટસનું કહેવું છે કે, દક્ષિણી રાજ્યોમાં વધી રહેલું ઈન્વેસ્ટમેન્ટ, મજબૂત સ્ટાર્ટઅપ, ઈકોસિસ્ટમ અને આઈટી સેક્ટરની મજબૂતાઈને કારણે તેમની અર્થવ્યવસ્થા તેજીથી વધી રહી છે. આ જ કારણ છે કે, દક્ષિણના રાજ્યો હવે દેશની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા મહારાષ્ટ્રની નજીક પહોંચી રહ્યા છે, અને મહારાષ્ટ્રને પડકાર આપી રહ્યાં છે.
કર્ણાટકનો મોટો કૂદકો
હાલ અર્થવ્યવસ્થામાં સૌથી મોટી છલાંગ કર્ણાટક લગાવી રહ્યું છે. તે ચાર રાજ્યોમાં સૌથી તેજીથી આગળ વધી રહ્યું છે. 2021-22 માં કર્ણાટકનો GSDP અંદાજે 17.02 લાખ કરોડ રૂપિયા હતો, જે વર્ષ 2024-25 માં વધીને લગભગ 28.09 લાખ કરોડ રૂપિયા પહોંચી ગયું છે. એટલે કે, અંદાજે 65 ટકા વધારો નોંધાયો છે. એક્સપર્ટસનું કહેવું છે કે, આઈટી અને સર્વિસ સેક્ટરની તેજીએ કર્ણાટકની અર્થવ્યવસ્થાને મજબૂતી આપી છે.
આ બધામાં મહારાષ્ટ્ર ક્યાં છે
વિકાસદર ઓછો હોવા છતાં મહારાષ્ટ્ર કદના મામલામાં સૌથી આગળ છે. વર્ષ 2024-25 માં મહારાષ્ટ્રની અર્થવ્યવસ્થા તમિલનાડુથી લગભગ 11 લાખ કરોડ રૂપિયા વધારે છે. તો ગુજરાતથી લગભગ 14 લાખ કરોડ રૂપિયા અને કર્ણાટકથી અંદાજે 15 લાખ કરોડ રૂપિયા વધારે છે. ફાઈનાન્સિયલ વર્ષ 2024-25 માં મહારાષ્ટ્રનો GSDP અંદાજે 42.67 લાખ કરોડ રૂપિયા રહેવાનું અનુમાન છે. વર્ષ 2021-22 માં તે અંદાજે 29.81 લાખ કરોડ રૂપિયા હતું. માત્ર ચાર વર્ષમાં તે 43 ટકાનો વધારો લઈને આવ્યું. આ દરમિયાન મહારાષ્ટ્રની અર્થવ્યવસ્થામાં અંદાજે 12.86 લાખ કરોડ રૂપિયાનો વધારો થયો છે. જે ચાર રાજ્યોમાં સૌથી વધુ છે.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે