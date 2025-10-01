Prev
'અડધી રાત્રે રસ્તા પર એક સ્ત્રીનું કરૂણ આક્રંદ, ખોળામાં પતિ બેભાન, દીકરો મદદ માટે વલોપાત...'

Ahmdabad News: બોપલ પોલીસે માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પુરું પાડ્યું છે. બોપલ પોલીસની તત્પરતાથી અડધીરાત્રે મદદ માટે ઝંખતા ત્રણ લોકોના જીવ બચ્યાં છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:14 PM IST

Ahmdabad News: અમદાવાદ ગ્રામ્યના બોપલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રાત્રે લગભગ બપોરે 2 વાગ્યે એક ઘટના બની હતી. દેવદર્શન એપાર્ટમેન્ટ નજીક પેટ્રોલિંગ દરમિયાન બોપલ પોલીસને રસ્તા કિનારે કંઈક અજીબ લાગ્યું હતું.

રસ્તા પર એક સ્ત્રી બેસીને આક્રંદ કરી રહી હતી. તેની બાજુમાં અંદાજે 11 વર્ષનો દીકરો રડી રહ્યો હતો. તેના ખોળામાં પતિ બેભાન હાલતમાં પડ્યા હતા. દ્રશ્ય અત્યંત કરુણ લાગતું હતું. ભય, નિરાશા અને નિષ્પ્રભ લાગણી એકસાથે છલકાતી હતી. આ દ્રશ્ય જોઈને પોલીસ તાત્કાલિક દોડી ગઈ હતી. જાણકારી મળી કે ઘરમાં ઝગડો થતા પતિ-પત્નીએ ઝેર પીધું હતું. બાળક, નાનો હોવાના કારણે કંઈ સમજતો નહોતો, ફક્ત મદદ માટે વિનંતી કરતો હતો.

એક ક્ષણ પણ ન ગુમાવતાં પોલીસ તાત્કાલિક કામગીરીએ લાગી. એક અધિકારીએ બેભાન પતિના મોંમાં આંગળી મૂકી ઉલ્ટી કરાવી. વારંવાર પ્રયત્ન કર્યો ત્યાં સુધી કે ઝેર બહાર આવવા લાગ્યું. એ જ જીવન બચાવતી પ્રક્રિયા પત્ની માટે પણ કરી, જે બેભાન થવાની કગાર પર હતી. ત્યારબાદ બંનેને ઝડપથી વકીલ બ્રિજ નજીકની સરસ્વતી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા. નાનકડા દીકરાને પણ સાથે લઈ જવામાં આવ્યો, તેને ધીરજ અપાઈ, ખાવા-પીવા આપ્યું અને વિશ્વાસ અપાયો કે તેના માતા-પિતા સલામત રહેશે.

હોસ્પિટલના ડૉક્ટરો દ્વારા બાદમાં ખાતરી આપવામાં આવી કે દંપતી હવે સુરક્ષિત છે. પરિવારજનો, હચમચી ગયેલા છતાં હળવા થયેલા, પોલીસનો આભાર માનતા રહ્યા. એમના ઝડપી નિર્ણય અને માનવતાભર્યા વર્તનથી ત્રણ કિંમતી જીંદગીઓ બચી ગઈ. એ રાત્રે બોપલ પોલીસએ માત્ર ફરજ બજાવી નહોતી, પરંતુ માનવ જીવન બચાવવાનો હૃદયથી પ્રયત્ન કરીને માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું.

gujaratAhmdabadThe incident took placeBopal PoliceBopal police station​​Ahmedabad rural

