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ભાજપના દિગ્ગજોમાં ફફડાટ : રાજ્યસભાની ધૂન વિધાનસભામાં વાગે તો કોણ કોણ કપાઈ જાય?

Gujarat BJP News : રાજ્યસભામાં યુવાનોને મોકલી ભાજપે આપ્યો મોટો સંકેત. ભાજપની ‘નો રિપીટ થીયરી’ થી આગામી ૨૦૨૭માં કયા સિનિયર નેતાઓના પત્તા કપાશે? જાણો ૨૦૨૭ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કયા દિગ્ગજ મંત્રીઓ અને ધારાસભ્યોની ઊંઘ હરામ થઈ શકે છે અને કોના પત્તા કપાશે. 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 08, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:16 PM IST
ભાજપના દિગ્ગજોમાં ફફડાટ : રાજ્યસભાની ધૂન વિધાનસભામાં વાગે તો કોણ કોણ કપાઈ જાય?

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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