/ભાજપના દિગ્ગજોમાં ફફડાટ : રાજ્યસભાની ધૂન વિધાનસભામાં વાગે તો કોણ કોણ કપાઈ જાય?

Gujarat Politics : ગુજરાતમાંથી રાજ્યસભાની 11 બેઠકો કોંગ્રેસ મુક્ત બની છે. પરંતું રાજ્યસભાના નામોએ ભાજપના સીનિયર નેતાઓની ઊંઘ હરામ કરી છે. આ નેતાઓને રાજ્યસભાના ઉમેદવારોના નામો અને ઉંમર જોતા બીક પેઠી છે. સીનિયર નેતાઓના પત્તા કાપીને યુવા ચહેરાઓને તક આપવાની ધૂન જો રાજ્યસભાની જેમ આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પણ વાગે તો અનેકોના હરિરસ ખાટા થઈ શકે છે. અનેક દિગ્ગજોના પત્તા કપાઈ શકે છે.
સિનિયરોમાં ફફડાટ, 2027 ની વિધાનસભામા કેટલી ઉંમરનાને ટિકિટ અપાશે?
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની ચોક્કસ કોઈ સંદેશો રાજ્યસભાના નામો પરથી આવતો હોવાનો સિનિયર નેતાઓમાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે. રાજ્યસભા માટે સામાન્ય રીતે 62 વર્ષથી ઉપરના વયનાને તક આપવામાં આવતી હોય છે. પણ આ વખતે એકમાત્ર રાજુભાઈ શુક્લા જ 62 વર્ષના છે. બાકીના ત્રણેય નામો ખૂબ યુવાન છે. જો રાજ્યસભામાં પણ યુવાનોને મોકલવામાં આવતા હોય તો 2027 ની વિધાનસભામા કેટલી ઉંમરનાને ટિકિટ અપાશે તે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
તો શું ફરી પાછી 2027માં ‘નો રિપીટ થીયરી’ હશે?
મોટાભાગના સિનિયર નેતાઓ હવે વિધાનસભામાં ટિકિટ નહીં મળે તેવું મન મનાવી રહ્યાં છે. રાજ્યસભામાં પણ ‘નો રિપીટ થીયરી’ લાગુ કરવામાં આવી. તો શું ફરી પાછી 2027માં ‘નો રિપીટ થીયરી’ હશે તે વિચાર માત્રથી કેટલાક મંત્રીઓ અને ધારાસભ્યોની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે. જો કે ભાજપના સામાન્ય કાર્યકરને પક્ષ માટે કામ કરશો તો ગમે ત્યારે નંબર લાગી શકે તેવી આશા પણ બંધાઈ છે. ભાજપમાં દિગ્ગજ અને સિનિયર નેતાઓની લાઈન લાગી છે, જેમને આગામી વિધાનસભા જવાની બીક હોઈ શકે છે. એવા એક ડઝનબંધ નેતાઓ છે.
રાજ્યસભામાં ભાજપે જૂનાં નેતાઓને રિપિટ ન કર્યાં અને યુવાનોને તક આપી. જો આ તર્જ યાને ઉમેદવારોની પસંદગીની પદ્ધતિ આગામી વિધાનસભામાં લાગુ પડે તો આટલાં મંત્રીઓ અને દિગ્ગજ ધારાસભ્યોનું શું થાય? શું એમનાં નામ કપાઈ જશે? કેટલાય એવા ધારાસભ્યો છે, જેઓ લાંબી ટર્મથી ધારાસભ્ય પદ ભોગવી ચૂક્યા છે.
આ લિસ્ટમાં ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલ પણ હતા, જેમનું હાલ નિધન થયું
સિનિયર અને દિગ્ગજ ધારાસભ્યની લિસ્ટમાં યોગેશ પટેલ પણ હતા, જેઓ વડોદરામાં માંજલપુર બેઠકથી સાંસદ હતા, અને ગત અઠવાડિયે તેમનું નિધન થયું છે. જોકે, તેમનું પત્તુ તો ગત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જ કપાવાનું હતું. તત્કાલીન પાર્ટી પ્રમુખ સી.આર. પાટીલે ઉંમરનો નિયમ બનાવ્યો, પણ તે વડોદરાના ધારાસભ્ય સ્વર્ગસ્થ યોગેશ પટેલને લાગુ પડ્યો ન હતો. કહેવાય છે કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બંનેએ વડોદરા માંજલપુરથી યોગેશ પટેલ જ ચૂંટણી લડશે તેવું અગાઉથી જ નક્કી કર્યું હતું. યોગેશ પટેલ સતત 8 ટર્મ સુધી ધારાસભ્ય રહ્યા. યોગેશ કાકાના હુલામણા નામથી બધા તેમને બોલાવતા. પરંતું 2022 વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપના કોઈ નીતિ નિયમો યોગેશ પટેલને લાગુ પડ્યા ન હતા, અને તેમને ટિકિટ અપાઈ હતી.
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રાજ્યસભામાં ઉમેદવારી કરી
ભાજપના રાજ્યસભાના ચારેય ઉમેદવારોએ આજે ઉમેદવારી કરી છે. રાજુ શુક્લા, મુકેશ રાઠવા, માનસિંહ પરમાર અને જીતેન્દ્ર કનજારિયા એક સાથે 12.39 મિનિટે વિજય મર્હુતમાં ફોર્મ ભર્યા. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, ભાજપના અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા સહિત મંત્રીમંડળના સભ્યો અને હોદ્દોદારો હાજર રહ્યા હતા. પસંદગી પ્રક્રિયામાં પક્ષ માટે દોડનાર કર્મઠ વ્યક્તિત્વ, યુવાન, જાતિ સમીકરણ, પાયાના કાર્યકર અને શિક્ષિત ઉમેદવારો પર કળશ ઢોળ્યો છે. એક બ્રાહ્મણ, એક સથવારા, એક કારડિયા રાજપૂત અને એક આદિવાસી કાર્યકરને રાજ્યસભામાં જવાની તક આપી છે. ભાજપના રાજ્યસભાના ચારેય ઉમેદવારો આજે ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યા.