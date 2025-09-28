સફેદ ડ્રેસ કોર્ડ, ગુજરાતના આ ગરબાની એન્ટ્રી ફીએ લોકોને ચોંકાવી દીધા, યુઝરે કહ્યું: આ વધારે થઈ ગયું
Most Premium Garba: તમે સોશિયલ મીડિયા પર ગરબા ઇવેન્ટ્સના ઘણા વીડિયો જોયા હશે, પરંતુ એક વીડિયો બાકીના કરતા અલગ છે, કારણ કે તેમાં કરવામાં આવી રહેલ દાવો અલગ છે.
Most Premium Garba: દેશભરમાં નવરાત્રી ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા આ તહેવારને લગતા વીડિયોથી ભરેલું છે. કેટલાક લોકો ગરબા વીડિયો પણ શેર કરી રહ્યા છે. જોકે, આવા વીડિયોની ભીડ વચ્ચે, એક અનોખો વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયો સૌથી મોંઘા ગરબા ઇવેન્ટનો હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેની એન્ટ્રી ફી 15,000 રૂપિયા છે.
ડિજિટલ ક્રિએટર અંશુલ શાહ દ્વારા શેર કરાયેલ, આ વીડિયો ગરબા નાઇટ બતાવે છે. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે સહભાગીઓએ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે પ્રતિ વ્યક્તિ 15,000 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. શેર કરાયેલ વિડિઓ ક્લિપમાં એક ઓવરલે છે જે લખે છે, સૌથી શાનદાર અને મોંઘો ગરબા, પ્રતિ વ્યક્તિ 15,000 રૂપિયા.
સફેદ ડ્રેસ કોડ અને સ્ટારબક્સ
આ ઇવેન્ટ પરંપરાગત ઉજવણીઓથી ઘણી અલગ દેખાતી હતી. સજાવટમાં સફેદ રંગ જોરદાર દર્શાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં પુરુષો અને સ્ત્રીઓ સમાન સફેદ પોશાકમાં ગરબા કરી રહ્યા હતા. વધુમાં, એક સ્ટારબક્સ સ્ટોલ ઉભો કરવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી ચર્ચા વધુ તીવ્ર બની અને લોકોએ વાયરલ વીડિયો પર વિવિધ પ્રમાણમાં ઉત્સાહ સાથે પ્રતિક્રિયા આપી.
ખૂબ વધારે
જ્યારે વિડિઓ સામે આવ્યો, ત્યારે કેટલાક લોકોએ તેની પ્રશંસા કરી, જ્યારે અન્ય લોકોએ નાપસંદગી વ્યક્ત કરી. એક યુઝરે લખ્યું કે શું આ ગરબા છે? બહુ વધારે. તમારે પરંપરાઓને એટલી હદે આધુનિક બનાવવાની જરૂર નથી કે તે પોતાનો અર્થ ગુમાવી દે. બીજા યુઝરે લખ્યું કે કૃપા કરીને આવા કાર્યક્રમોનો પ્રચાર કરવાનું બંધ કરો. હું ત્યાં ગયો, અને તે ભયંકર હતું. મારી પાસે આમંત્રણ પાસ હોવા છતાં, તે ખૂબ જ વધારે પડતું ઓવરરેટેડ અને બિનજરૂરી રીતે અતિશયોક્તિપૂર્ણ છે.
