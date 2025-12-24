કોણે ખરીદી પાકિસ્તાનની સરકારી એરલાઇન્સ? જાણો શું છે ગુજરાત સાથેનો ગાઢ સંબંધ!
Pakistan Airline PIA Sold: કંગાળ પાકિસ્તાને પોતાની સરકારી એરલાઇન કંપની PIA (Pakistan International Airlines) ને 135 અબજ રૂપિયામાં વેચી દીધી છે. એક સ્થાનિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપનીના નેતૃત્વ હેઠળના કન્સોર્ટિયમે તેને ખરીદી છે. જાણો કોણ છે એ વ્યક્તિ જેણે PIA ને ખરીદી છે અને તેમનો ભારત સાથે શું સંબંધ છે?
Pakistan Airline PIA Sold: લાંબા સમયથી દેવામાં ડૂબેલી પાકિસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ એરલાઇન્સ (PIA) આખરે વેચાઈ ગઈ છે. પાકિસ્તાનના જાણીતા બિઝનેસમેન આરિફ હબીબે તેને ખરીદી છે. પાકિસ્તાનની આ સરકારી એરલાઇન્સ વર્ષોથી ખોટમાં ચાલી રહી હતી. બેલઆઉટ પેકેજ અને ખાનગીકરણના નિષ્ફળ પ્રયાસો પછી, હવે આરિફ હબીબ કન્સોર્ટિયમે 135 અબજ (બિલિયન) રૂપિયાની બોલી લગાવીને તેને ખરીદી લીધી છે. એવિએશન સેક્ટરમાં આરિફ હબીબનું આ પ્રથમ કદમ છે. તેમના કન્સોર્ટિયમમાં લેક સિટી હોલ્ડિંગ્સ અને ફાતિમા ફર્ટિલાઇઝર પણ સામેલ છે. તેમણે આગામી પાંચ વર્ષમાં PIA ના કાફલા અને ઇન્ટરનેશનલ નેટવર્કને સુધારવા માટે 80 અબજ રૂપિયાના રોકાણનું વચન આપ્યું છે.
કોણ છે આરિફ હબીબ? (Who is Arif Habib)
આરિફ હબીબ, 72 વર્ષીય પાકિસ્તાની બિઝનેસમેન છે અને તેમણે વર્ષ 1970માં કરાચી સ્ટોક એક્સચેન્જમાં એક બ્રોકર તરીકે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. શરૂઆત ભલે નાની હતી, પરંતુ 50 વર્ષમાં તેમણે એક નાની બ્રોકરેજ પેઢીને મલ્ટિ-બિલિયન ડોલર ગ્રુપ 'આરિફ હબીબ કોર્પોરેશન લિમિટેડ' (AHCL) માં ફેરવી દીધી.
પોતાની વિરોધાભાસી વ્યૂહરચના માટે જાણીતા હબીબ નાણાકીય કટોકટી દરમિયાન મુશ્કેલીમાં મુકાયેલી અથવા સરકારી માલિકીની કંપનીઓની સંપત્તિ ખરીદવા અને તેમને નફામાં ફેરવવામાં નિષ્ણાત છે. આરીફ હબીબ કરાચી સ્ટોક એક્સચેન્જના ચેરમેન અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી કંપની (CDC) ના સ્થાપક પણ છે. તેમનો સમાવેશ પાકિસ્તાનના સૌથી ધનિક લોકોની યાદીમાં પણ થાય છે. અહેવાલો અનુસાર, આરીફ હબીબની કુલ સંપત્તિ 500 મિલિયન ડોલર છે.
ભારત અને ગુજરાત સાથેનો સંબંધ
બ્લૂમબર્ગના એક રિપોર્ટ અનુસાર, ભારત-પાકિસ્તાનના ભાગલા પહેલા આરિફ હબીબનો પરિવાર ગુજરાતમાં રહેતો હતો. તેમના માતા-પિતા અહીં ચાનો વ્યવસાય કરતા હતા. વર્ષ 1948માં ભાગલા પછી તેમનો પરિવાર પાકિસ્તાન સ્થળાંતર કરી ગયો હતો. આરિફ હબીબનો જન્મ કરાચીમાં થયો હતો. તે સમયે તેમના પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ સારી નહોતી, જેના કારણે તેમણે 10મું ધોરણ પાસ કર્યા પછી જ કામ કરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. ત્યારબાદ 1970માં તેમણે પોતાના ભાઈ સાથે મળીને બ્રોકરેજ બિઝનેસની શરૂઆત કરી હતી.
