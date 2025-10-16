Prev
Next

26 ધારાસભ્યો દાદાની સરકારમાં જોડાશે, નવા મંત્રીમંડળમાં કોને મળી શકે છે સ્થાન? જાણી લો

Gujarat Cabinet Reshuffle: ગુજરાતના મંત્રીમંડળના વિસ્તરણને લઈને સતત નવા નવા અપડેટ આવી રહ્યાં છે. મુખ્યમંત્રીના નિવાસ સ્થાને મંત્રીમંડળની બેઠક યોજાઈ હતી. જેમાં મુખ્યમંત્રી સિવાય તમામ મંત્રીઓના રાજીનામા લઈ લેવાયા છે. ત્યારે આજે દિવસ ભરનો ઘટના ક્રમ શું રહ્યો અને ક્યાં ધારાસભ્યને મંત્રી પદ મળી શકે છે?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 16, 2025, 07:48 PM IST

Trending Photos

26 ધારાસભ્યો દાદાની સરકારમાં જોડાશે, નવા મંત્રીમંડળમાં કોને મળી શકે છે સ્થાન? જાણી લો

Gujarat Cabinet Reshuffle: આખરે જે ઘડીની રાહ જોવાઈ રહી હતી તે ઘડી આવી ગઈ કેમ કે, આવતીકાલે સવારે સાડા અગિયાર વાગ્યે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં નવા મંત્રીઓનો શપથ સમારોહ યોજાશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આજે તમામ મંત્રીઓના રાજીનામા લઈ લીધા છે. નવા મંત્રીઓના નામ સાથેનો પત્ર આજ સાંજ સુધી અથવા આવતીકાલ સવાર સુધીમાં રાજ્યપાલને સોંપવામાં આવશે. ત્યારે શું બન્યો દિવસ ભરનો ઘટના ક્રમ અને કયા ધારાસભ્યને મંત્રી પદ મળી શકે છે?

આવતીકાલે પાટનગર ગાંધીનગરમાં આવેલા મહાત્મા મંદિરમાં ભવ્યાતી ભવ નવા મંત્રીઓનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાશે. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત 26 જેટલા નવા મંત્રીઓને પદ અને ગોપનિયતાના શપથ લેવડાવશે. ગાંધીનગરમાં આજે તમામ મંત્રીઓની બેઠક યોજાઈ હતી. જે બેઠક બાદ તમામ મંત્રીઓએ પોતાના રાજીનામાનો પત્ર મુખ્યમંત્રીને સોંપ્યો હતો. સૌ પ્રથમ ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ રાજીનામું આપ્યું હતું. ત્યાર બાદ એક પછી એક મંત્રીઓએ રાજીનામા આપ્યા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

નવા મંત્રી મંડળમાં 26 સભ્યોને સ્થાન મળવાની શક્યતા છે. 12.39 કલાકે શુભ મૂહુર્તમાં નવા મંત્રીઓને 26 જેટલા ધારાસભ્યોને મંત્રી પદના શપથ લેવડાવશે. ક્યા ધારાસભ્યને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળી શકે છે.

મંત્રીમંડળમાં કોની એન્ટ્રી? 
1. અર્જૂન મોઢવાડિયા 
બેઠક- પોરબંદર 

2. અલ્પેશ ઠાકોર
બેઠક- ગાંધીનગર દક્ષિણ 

3. જીતુ વાઘાણી
બેઠક- ભાવનગર પશ્ચિમ

4. મહેશ કસવાલા
બેઠક- સાવરકુંડલા

5. રિવાબા જાડેજા
બેઠક- જામનગર ઉત્તર
 
6. કેયુર રોકડિયા
બેઠક- સયાજીગંજ

7. બાળુ શુક્લ
બેઠક- રાવપુરા

8. મનિષા વકીલ
બેઠક- વડોદરા શહેર

9. જયરામ ગામીત
બેઠક- નિઝર

10. ઉદય કાનગડ
બેઠક- રાજકોટ પૂર્વ 

11. નરેશ પટેલ
બેઠક- ગણદેવી

12. કેશાજી ચૌહાણ
બેઠક- દિયોદર

13. આર.સી.પટેલ
બેઠક- જલાલપોર

14. ડો. પ્રદ્યુમન વાજા
બેઠક- કોડિનાર

15. સંજય કોરડિયા
બેઠક- જૂનાગઢ

16. અનિરુદ્ધ દવે
બેઠક- માંડવી

17. પી.સી.બરંડા
બેઠક- ભીલોડા

18. પ્રકાશ વરમોરા
બેઠક- ધ્રાંગધ્રા

19. કાંતિ અમૃતિયા
બેઠક- મોરબી

સરકારી ગાડીઓ કરાઈ પરત
મંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યા બાદ જગદીશ વિશ્વકર્મા, હર્ષ સંઘવી, ભીખુસિંહ પરમાર, મુકેશ પટેલ સહિતના તમામ મંત્રીઓએ કાર્યાલય ખાલી કર્યા છે. તો સરકારી ગાડીઓ પણ પરત કરી છે.

શપથ ગ્રહણ સમારોહને લઈ તાડમાર તૈયારીઓ
આ તરફ શપથ ગ્રહણ સમારોહને લઈ મહાત્મા મંદિરમાં તાડમાર તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ તરફ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી.નડ્ડા અને ભાજપના સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકર ગાંધીનગર આવી પહોંચ્યા છે. જેઓ મોડી રાત સુધી બેઠકો યોજી શકે છે. તો આવતીકાલે યોજાનારા શપથ ગ્રહણ સમારોહને લઈ ભાજપના તમામ ધારાસભ્યોને ગાંધીનગરમાં હાજર રહેવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. ત્યારે કોનો મંત્રી મંડળમાં સ્થાન મળશે તેના પર હાલ સૌ કોઈની નજર મંડરાયેલી છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Gujarat politicsGujarat Cabinet Reshufflegujarat cabinet minister listગુજરાત મંત્રીમંડળગુજરાતની રાજનીતિ

Trending news