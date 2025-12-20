ગુજરાત પોલીસને આવો પાવર કોણે આપ્યો? અમદાવાદ-સુરતમાં પોલીસ કર્મચારીઓનું નાગરિકો સાથે ગુંડા જેવું વર્તન
Gujarat Police : સંઘવીની નાગરિકો સાથે સારા વર્તનની સલાહ 24 કલાક ના ટકી: અમદાવાદમાં પોલીસકર્મીએ મહિલાને લાફા મારી લોહી કાઢ્યું, સુરતમાં પોલીસકર્મીએ દુકાન ખુલ્લી રાખવા બદલ વેપારીને ફડાકા ઝીંક્યા
Ahmedabad Police : ગુજરાત પોલીસના લોગો પર સેવા, સુરક્ષા અને શાંતિ લખાયેલું છે. ખાખી વર્દી પહેરનારનું કામ લોકોની સેવા, સુરક્ષા અને સમાજમાં શાંતિ લાવવાનું છે. પરંતું ખાખી પહેરનારા નાગરિકોને પોતાનો પાવર બતાવી રહ્યાં છે. એક અઠવાડિયામાં ગુજરાતમાં બનેલી ત્રણ ઘટનાઓ ગુજરાત પોલીસની આબરુને ધૂળધાણી કરી રહી છે. આખરે પોલીસને ગુંડાઓની સર્વિસ કરવાની છૂટ મળી, તો શું ગુજરાતના નિર્દોષ નાગરિકો તેનો ભોગ બનશે? નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની નાગરિકો સાથે સારા વર્તનની સલાહ 24 કલાક ના ટકી. ઉલટાનું ગુનેગારોની ચાલ બદલવાની બદલે પોલીસની જ ચાલ બદલાઈ ગયેલી જોવા મળ્યું.
ઘટના-1 19 ડિસેમ્બર, 2025
અમદાવાદમાં ગુંડાગીરી કરતાં પોલીસકર્મીનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. પોલીસકર્મીએ રસ્તા એક મહિલાને ઝીંકી લાફો ઝીંકી દીધો હતો. એટલું જ નહિ, મહિલા સાથે હાથાપાઈ પણ કરી હતી. અમદાવાદના પાલડી નજીક આવેલા અંજલી ચાર રસ્તા પર મહિલાને વાહન સાથે રોક્યા બાદ આ ઘટના બની હતી. મહિલાએ કંઈક કહેતાં પોલીસકર્મી ઉશ્કેરાયો હતો. પરંતું બેફામ પોલીકર્મીએ મહિલાને તમાચો માર્યો હતો. સાથીકર્મી દ્વારા રોકવા છતાં પોલીસકર્મી દાદાગીરી કરતો દેખાયો હતો.
ઘટના-2 19 ડિસેમ્બર, 2025
સુરતના ઉમરા પોલીસના કોન્સ્ટેબલની દાદાગીરી CCTVમાં કેદ થઈ છે. મોડી રાત્રે દુકાન ખુલ્લી રાખવા બદલ વેપારી પર હાથ ઉઠાવ્યાની ઘટના બની છે. વીડિયોમાં કોન્સ્ટેબલ દ્વારા દુકાનદારને લાફો મારતો દેખાય છે. હાજર અન્ય વ્યક્તિને પણ ધક્કો મારી મારપીટ કરાઈ હતી. સુરતના પોલીસ કર્મીએ યદાકીય કાર્યવાહી કરવાની જગ્યાએ સીધી મારપીટનો રસ્તો અપનાવ્યો હતો. આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક વેપારીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે. વેપારીઓમાં પોલીસ પ્રત્યે ભય અને અવિશ્વાસની લાગણી જાગી છે. ભયના કારણે ભોગ બનનાર વેપારી હજુ સુધી સામે આવ્યો નથી.
ઘટના-3 15 ડિસેમ્બર, 2025
એક અઠવાડિયા પહેલા સુરતમાં એક મહિલા પોલીસ કર્મચારીએ ભિક્ષુક વૃદ્ધા સાથે અભદ્ર વર્તન કર્યું હતું. હાથપાઈ કરનાર ભિક્ષુક ગૃહની મહિલા કર્મચારી હતી. વૃદ્ધાને ભિક્ષુક ગૃહ લઈ જવા માટે ટીમ આવી હતી. વૃદ્ધા ભિક્ષુક ગૃહ આવવા તૈયાર ન હતી. ત્યારે મહિલા કર્મચારીએ વૃદ્ધા સાથે અમાનવીય વર્તન કર્યું હતું. ત્યારે ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ ભિક્ષુક ગૃહની મહિલા કર્મચારી દિવ્યા સોનવણેને ફરજ મુક્ત કરાઈ હતી.
ત્યારે પોલીસની આવી હરકત સામે ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. ગૃહ રાજ્ય મંત્રીની સૂચનાઓ છતાં પોલીસની ગેરવર્તણૂંક સામે આવી રહી છે. પોલીસની છબી પર આવી ઘટનાથી દાગ લાગ્યો છે. પોલીસના નાગરિકો સાથેના અમાનવીય વર્ત સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે. ત્યારે હવે જોવું રહ્યું કે, ગુજરાતનો ગૃહ વિભાગ અને પોલીસ વિભાગ આ અંગે શું કાર્યવાહી કરે છે.
