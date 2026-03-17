રાજકોટના દર્શન દસાણીની ભારતીય શેરબજારમાં મોટી છલાંગ, Tea Post ને નવા મુકામ પર લઈ જવાનું આયોજન
Tea Post IPO: સેબીએ ગુજરાતની કંપની ટી પોસ્ટને પોતાનો IPO લાવવા માટે ગ્રીન સિગ્નલ આપી દીધું છે. ત્યારે રાજકોટના દર્શન દસાણી હવે ભારતીય શેરબજારમાં મોટી છલાંગ લગાવવા જઈ રહ્યાં છે. દેશના ચાર રાજ્યોના 50 થી વધુ શહેરોમાં લગભગ 250 જેટલા ટી પોસ્ટ કેફે આવેલા છે, ત્યારે IPO લાવ્યા બાદ દર્શન દસાણીનું વિઝન શું છે તે જાણીએ.
- ગુજરાતી કંપનીના IPO ને સેબીની મંજૂરી મળી
- સેબીએ એકસાથે ત્રણ કંપનીઓના IPO ને ગ્રીન સિગ્ન આપ્યું
- રાજકોટથી શરૂ થયેલી કંપની પોતાનો IPO માર્કેટમાં લાવશે
Tea Post IPO: ગુજરાતમાં પહેલા ટપરી પર જ ચા પીવાતી હતી. પરંતું કેફેમાં બેસીને ચા પીવાનું અનોખું કલ્ચર લાવનાર ટી પોસ્ટના આઈપીઓ માટે સેબીની મંજૂરી મળી ગઈ છે. સોમવારે સેબીએ અપડેટમાં આ માહિતી આપી કે, તેણે ત્રણ કંપનીઓ ટ્રાવેલસ્ટેક ટે, લર્નફ્લુએન્સ એજ્યુકેશન અને ટી પોસ્ટના આઈપીઓને મંજૂરી આપી દીધી છે. રાજકોટના દર્શન દસાણીની 'ટી પોસ્ટ' કંપનીએ ચા ના દેશી સ્વાદને આધુનિક કાફે કલ્ચરમાં ઢાળીને મેળવેલી આ અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિ ગુજરાત માટે ગૌરવ સમાન છે અને શેરબજારના રોકાણકારો પણ આ આઈપીઓની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
ટી કેફે ઓપરેટ કરતી ટી પોસ્ટ પોતાનો આઈપીઓ હવે માર્કેટમાં લઈ આવશે. તેમાં ઈન્વેસ્ટર IndiaNivesh Venture Capital Fund પોતાની ભાગીદારીનું વેચાણ કરશે. ગુજરાત સ્થિત કંપનીએ ગત સપ્તાહ કેપિટલ માર્કેટમાં રેગ્યુલેટર સેબીની પાસે ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ દાખલ કર્યું હતું. ડ્રાફ્ટ પેપર્સ અનુસાર, આઈપીઓમાં 1.425 કરોડ નવા શેર રહેશે. સાથે જ એટલી ઈક્વિટી શેરનું ઓફર ફોર સેલ રહેશે.
IndiaNivesh Venture Capital Fund 33.96 ટકા ભાગીદારી એટલે કે 3.05 કરોડ શેરની સાથે ટીપોસ્ટમાં સૌથી મોટા શેરહોલ્ડર છે. આ ઓફએફએસના માધ્યમથી 1.425 કરોડ શેર વેચશે. ગુજરાતમાં ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ચા કલ્ચર ઉદ્યોગમાં ટીપોસ્ટ સૌથી મોટી કંપની છે.
50 થી વધુ શહેરોમાં 250 થી વધુ કેફે
ટી પોસ્ટના ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશના 50 થી વધુ શેહરોમાં 250 જેટી ટી પોસ્ટ કેફે છે. કંપનીના પ્રમોટર્સની પાસે 37.48 ટકા ભાગીદારી છે. બાકી, 62.52 ટકા શેર IndiaNivesh Venture Capital Fund સહતિ પબ્લિક શેરહોલ્ડરની પાસે છે. આઈપીઓ માટે સૃજન અલ્ફા કેપિટલ એડવાઈઝર્સ એલએલપી એકમાત્ર બુક રનિંગ લીડ મેનજરના રૂપમાં કામ કરશે.
IPO ના રૂપિયાનું કેવી રીતે ઈન્વેસ્ટ કરશે કંપની
ટી પોસ્ટ પોતાના IPO માં નવા શેર જાહેર કરની કંપનીને મળના રૂપિયામાંથી 39.46 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ નવા ટી કેફે ખોલવા માટે કરશે. બાકીના રૂપિયાનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુ માટે કરવામાં આવશે. કંપનીએ હાલમાં જ 3 ફ્રેન્ચાઈઝી સંચાલિત ટી ફેકેના માધ્યમથી સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં પગ મૂક્યો હતો.
આ પણ વાંચો :
હવે ટી પોસ્ટના સંચાલક વિશે જાણીએ
ટી પોસ્ટના ફાઉન્ડર અને પ્રમોટર મૂળ રાજકોટના વતની દર્શન દસાણી છે. જેઓએ રાજકોટની વિરાણી સાયન્સ કોલેજમાંથી ગ્રેજ્યુએશન કર્યું હતું. તેના બાદ વર્ષ 2013 માં રાજકોટથી ટી પોસ્ટ કેફેની શરૂઆત કરી હતી. ધીરે ધીરે કરતા તેમનું આ ટી પોસ્ટ એટલું ફેમસ થઈ ગયું કે, તે હવે દેશના પાંચ રાજ્યોમાં 250 કેફે ધરાવે છે.
ટી પોસ્ટ ફેમસ થવાનું કારણ
ગુજરાતમાં ટપરી પર ચા પીવાનો ટ્રેન્ડ આજે પણ છે. પરંતું ઓર્ગનાઈઝ્ડ માધ્યમથી કેફેમાં ચા પીવાનું કલ્ચર ગુજરાતમાં લાવનાર ટી પોસ્ટ છે. ટી પોસ્ટ આજે ગુજરાતમાં મીટિંગ સ્પોટ બની ગયું છે. વિદેશી કાફે કલ્ચરને દેશી સંસ્કૃતિ સાથે જોડીને અદભૂત મિશ્રણ કરવામાં આવ્યું છે. 'આપણી ચા ની દુકાન' અને 'અ પ્લેસ ટુ ટોક જેવા યુનિક કોન્સેપ્ટ લાવવામાં આવ્યા છે.
ચાને સાહિત્ય સાથે જોડવાનો પ્રયાસ
દર્શન દસાણીએ એકવાર કહ્યું હતું કે, ચા અને સાહિત્ય એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. ચાને હું કાયમ સાહિત્ય સાથે જોડવાનો પ્રયત્ન કરું છું. મારા જીવનમાં વાંચને બહુ જ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. કોઈપણ કવિ ચા ન પીતો હોય એવું બને જ નહીં. ચા લોકો માટે બંધાણ છે. જો કે મારી પ્રોડક્ટ
જ એવી છે કે એવું કહી શકાય કે કોઈપણ પ્રસંગમાં ફીટ થાય બેસણામાં, લગ્નમાં બે મિત્રો ભેગા થાય તો, છૂટા પડે તો, કોઈ પણ નાત ભેગી થાય કે છૂટી પડે તો ચા પણ પીવે. એટલે જ ચા ઈઝ અ મીડિયા. આ એક સોશિયલ ડ્રીંક છે. મારી દુકાનમાં એક કોર્નર છે જેમાં ગુજરાતી પુસ્તકો રાખું છું. વાચકો પણ અહીં ચા પીવાની સાથે એમની પસંદના પુસ્તકો વાંચતા હોય છે. એ જોઈને મારા સાહિત્યપ્રેમી જીવને બહુ ટાઢક વળે છે. એટલે જ ટી પોસ્ટના પ્લેટફોર્મ પર સાહિત્યના કાર્યક્રમો સતત થતાં જ રહે છે. જાણીતા કવિઓથી માંડીને નવી પેઢીના કવિઓની રસભરી કવિતા અને છટા સાથેના પઠનથી લોકો અભિભૂત થાય છે. આ ઉપરાંત ટી પોસ્ટ પર અનેક સાહિત્યિક કાર્યક્રમો પણ થતા રહે છે.
આ પણ વાંચો :
