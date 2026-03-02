કોણ છે આનંદ પટેલ, ગુજરાતના આ કલેક્ટરે પોતાની ટીમના માનસિક હેલ્થ માટે રાખ્યો ખાસ સાઉન્ડ મેડિટેશન કાર્યક્રમ
Gujarat IAS Anand Patel: કચ્છના કલેક્ટર આનંદ પટેલે પોતાના જિલ્લાના સરકારી કર્મચારીઓના માનસિક સ્વાસ્થય માટે ખાસ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. જેમાં તેઓને પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઈફ વચ્ચે કેવી રીતે બેલેન્સ રાખવું તે સમજાવાયું
Kutch News : કામ અને અંગત જીવન વચ્ચે સંતુલન જરૂરી છે. આ સાથે જ કામના ભારણની સાથે માનસિક અને શારીરિક હેલ્થ પણ જરૂરી છે. જેનાથી પ્રોફેશનલ વર્લ્ડમાં કર્મચારીઓ સારું પ્રદર્શન કરી શકે, અને તેમના કામમાં સારું પરિણામ પણ મળી રહે. ત્યારે કચ્છ જિલ્લાના કલેક્ટર આનંદ પટેલે અનોખી પહેલ કરી છે. તેઓએ પોતાના જિલ્લાના કર્મચારીઓ માટે સાઉન્ડ મેડિટેશનના કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું.
કર્મચારીઓએ મેળવી સાઉન્ડ થેરાપી
ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લાના કલેક્ટર આનંદ પટેલે પોતાની ટીમને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રાખવા માટે અનોખો પ્રયોગ કર્યો હતો. તેઓએ રાજ્યના સૌથી મોટા જિલ્લા કચ્છમાં તૈનાત સરકારી અધિકારીઓ માટે સાઉન્ડ મેડિટેશન સેશનનું આયોજન કર્યું હતું. તેમાં વર્ષ 2010 ની બેચના આઈએએસ ઓફિસર આનંદ પટેલે તમામ અન્ય અધિકારીઓ સાથે ભાગ લીધો હતો. આ નવા એક્સપરિમમેન્ટને લઈને અધિકારીઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
આ અનોખું સાઉન્ડ મેડિટેશન સિસ્ટમ એટલા માટે આયોજિક કરાયું હતુ કે, અઘિકારી સરકારી કામ અને જવાબદારીઓ વચ્ચે સ્ટ્રેસ ફ્રી રહીને કામ કરી શકે. પોતાની એફિશિયન્સી પણ વધારી શકે. આઈએએસ ઓફિસરે પોતાની પત્ની નિર્મલા સાથે આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી.
સાઉન્ડ મેડિટેશનના કુલ અલગ અલગ બે સત્ર રાખવામાં આવ્યા હતા. જેમાં એક ગાંધીધામાં યોજાયું હતું, જેમાં રેવન્યુ, અને કોર્પોરેશનનો સ્ટાફ તથા અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. તો બીજું સેશન ભૂજમાં આયોજિત કરાયું હતું, જેમા જિલ્લાના મુખ્યાલયના અધિકારીઓ અને સ્ટાફ હાજર રહ્યા હતા. બંને સેશનમાં 200 જેટલા લોકો હાજર રહ્યા.
સાઉન્ડ મેડિટેશન શું છે
મુંબઈના અને મૂળ કચ્છના મનોચિકિત્સવ અને વેલમેનસ કોચ અનિલાએ સાઉન્ડ મેડિટેશન સેશનમાં થેરાપ્યૂટિક સાઉન્ડની સાથે ડીપ રેસ્ટ પર ખાસ ભાર આપ્યો હતો. 45 મિનિટના સેશનમાં અનેક નાદ (ધ્વનિ) વગાડવામાં આવી હતી. તેઓએ જણાવ્યું કે, સાઉન્ડ વેવ્સની મદદથી શરીરનો સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે. આ સેશનમાં અનેક અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. આ સાઉન્ડ સેશનના આયોજનનો હેતુ શારીરિક તથા માનસિક સંતુલન બનાવી રાખવાનો છે. તે માણસોમાં નવી એનર્જિ લાવે છે.
કોણ છે આનંદ પટેલ
ગુજરાતના સૌથી મોટી જિલ્લામાં કલેક્ટ તરીકે તૈનાત છે આનંદ પટેલ. તેઓ વર્ષ 2010 ની બેચના આઈએએસ અધિકારી છે. 27 ઓક્ટોબર, 1985 ના રોજ જન્મેલા આનંદ પટેલ મૂળ સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગરના રહેવાસી છે. તેઓએ ઈતિહાસમાં ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે. તેમના પિતાનું નામ બાબુલાલ પટેલ છે.
