રાતોરાત ગુજરાતની રાજનીતિમાં ફેમસ થઈ ગયેલા આ યુવા નેતા બ્રિજરાજ સોલંકી કોણ છે?

Who Is BrijRaj Solanki: બ્રિજરાજ સોલંકી કોણ છે? તેમના વીડિયોને 10 દિવસમાં 50 મિલિયન વ્યૂઝ મળ્યા છે અને આ AAP નેતાની ગુજરાતમાં દરેક જગ્યાએ ચર્ચા થઈ રહી છે
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:43 PM IST

Gujarat Aap Politics: ગુજરાત AAP નેતા બ્રિજરાજ સોલંકીનો એક વીડિયો આ દિવસોમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. સોલંકી રાતોરાત રાજ્યભરમાં પ્રખ્યાત થઈ ગયા છે. ચાલો તેમના વિશે વધુ જાણીએ.

આમ આદમી પાર્ટી (AAP) એક સમયે ભાજપનો અદમ્ય ગઢ ગણાતો ગુજરાતમાં સ્થાન મેળવવા માટે પોતાની તમામ તાકાત લગાવી રહી છે. ભાજપે ભૂપેન્દ્ર પટેલ મંત્રીમંડળમાં મોટા ફેરફાર માટે AAPની લોકપ્રિયતાને જવાબદાર ગણાવી હતી. AAP સુપ્રીમો અરવિંદ કેજરીવાલ ગુજરાતમાં આવતાની સાથે, AAP નેતા બ્રિજરાજ સોલંકી ચર્ચામાં આવી ગયા છે.

આ વીડિયોને 10 દિવસમાં પાંચ કરોડ લોકોએ જોયો
દિલ્હીમાં સત્તા ગુમાવ્યા બાદ, આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ગુજરાતમાં પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. ઇસુદાન ગઢવી, ગોપાલ ઇટાલિયા અને ચૈતર વસાવા જેવા નેતાઓ પછી, બ્રિજરાજ સોલંકી AAPના નવા પોસ્ટર બોય તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. બોટાદ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કપાસના ખેડૂતોને પૂરા ભાવ ન મળવાના વિરોધમાં બ્રિજરાજ સોલંકી સનસનાટીભર્યા બન્યા છે. ભાવનગરમાં મજબૂત સામાજિક સ્થાન ધરાવતા રાજુ સોલંકીનો પુત્ર બ્રિજરાજ સોલંકી AAPની યુવા પાંખના વડા છે. રીલ લાઇફ પછી, વાસ્તવિક જીવનમાં પોલીસ સાથેની તેમની ઝઘડાથી ચાહકો ખાસ પ્રભાવિત થયા છે. આ વીડિયોને 10 દિવસમાં પાંચ કરોડ લોકોએ જોયો છે.

 

બ્રિજરાજ સોલંકી પોલીસ સાથે ઘર્ષણમાં ઉતર્યા હતા
ભાવનગર જિલ્લાના વતની બ્રિજરાજ સોલંકી તાજેતરમાં કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં જોડાયેલા અગ્રણી કોળી નેતા કુંવરજી બાવળિયા સાથેના તેમના વિવાદને કારણે હેડલાઇન્સમાં આવ્યા હતા. એવું માનવામાં આવે છે કે બ્રિજરાજ સોલંકી જસદણ બેઠક પર બાવળિયા સામે ચૂંટણી લડી શકે છે. 

તાજેતરના મંત્રીમંડળના ફેરબદલ દરમિયાન, ભાજપે કુંવરજી બાવળિયાને કેબિનેટ મંત્રી તરીકે જાળવી રાખ્યા હતા. બ્રિજરાજ સોલંકી કોળી સમુદાયના છે. બ્રિજરાજ સોલંકી તાજેતરમાં બોટાદના હદર ગામમાં AAP દ્વારા આયોજિત ખેડૂત મહાપંચાયતમાં હાજરી આપી રહ્યા હતા, ત્યારે પોલીસે તેમનો રસ્તો રોક્યો હતો. ત્યારબાદ સોલંકી પોલીસ સાથે ઘર્ષણમાં ઉતર્યા હતા. આ ઘર્ષણનો વીડિયો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ધૂમ મચાવી રહ્યો છે.

આ વીડિયો ગીત કરતાં વધુ લોકપ્રિય બન્યો 
યુવા નેતા હોવા ઉપરાંત, બ્રિજરાજ સોલંકી એક સક્રિય અભિનેતા પણ છે. તેમણે ગુજરાતી ગીતોમાં અભિનય કર્યો છે. તેઓ વીર માંધાતા કોળી સમાજ સંગઠન ગુજરાતના બેનર હેઠળ સામાજિક કાર્યમાં પણ સક્રિય રીતે સામેલ છે. બ્રિજરાજ સોલંકીએ MBA ડિગ્રી મેળવી છે અને અભિનયનો કોર્ષ પણ પૂર્ણ કર્યો છે. અભિનેતા તરીકે મજબૂત ફેન ફોલોઇંગ ધરાવતા બ્રિજરાજ સોલંકી હવે યુવા નેતા તરીકે સમાચારમાં છે. તેમની એન્ગ્રી યંગ મેન સ્ટાઇલ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વ્યૂઝ અને લાઇક્સના રેકોર્ડ તોડી રહી છે. બ્રિજરાજ સોલંકી ગુજરાતમાં પાર્ટીની યુવા પાંખના પ્રમુખ છે.

