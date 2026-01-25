Prev
કોણ છે ધાર્મિકલાલ પંડ્યા, જેઓને માણભટ્ટ પરંપરાને જીવંત રાખવા માટે મળશે પદ્મ પુરસ્કાર

Padma Award To Dharmiklal Pandya : પ્રજાસત્તાક પર્વની પૂર્વ સંધ્યાએ પદ્મશ્રી એવોર્ડની જાહેરાત થઈ છે. ગુજરાતમાંથી 3 સહિત કુલ 45 લોકોની પદ્મશ્રી માટે પસંદગી કરાઈ છે. જેમાં કલા ક્ષેત્રમાંથી ધાર્મિક પંડ્યા અને હાજી રમકડાને પદ્મશ્રી, તો સોશિયલ વર્ક માટે સુરતની નિલેષ માંડલેવાલાને પદ્મશ્રી સન્માન અપાશે. ત્યારે માણભટ્ટને પરંપરાને જીવંત રાખનાર ધાર્મિકલાલ પંડ્યા કોણ છે એ જાણીએ... 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 25, 2026, 06:08 PM IST

Padma Awards 2026 : પ્રજાસત્તાક પર્વની પૂર્વ સંધ્યાએ પદ્મશ્રી એવોર્ડની જાહેરાત થઈ છે. દેશમાંથી કુલ 45 લોકોની પદ્મશ્રી માટે પસંદગી થઈ છે. ગુજરાતમાંથી 3 લોકોની પદ્મશ્રી માટે પસંદગી થઈ છે. જેમાં ધાર્મિકલાલ ચુનીલાલ પંડ્યા છે, ધાર્મિક પંડ્યાની કલા ક્ષેત્રે ખુબ મોટું નામ છે. તો સોશિયલ વર્ક માટે નિલેષ માંડલેવાલાને પદ્મશ્રી મળશે, જેઓએ અંગદાન માટે ડોનેટ લાઈફ સંસ્થા બનાવી છે અને અનેક લોકોના જીવનમાં ઉજાસ પાથર્યો છે. તો ઢોલક વગાડવામાં મહારથી હાજીભાઈ કાસમભાઈ મીરની પદ્મશ્રી માટે પસંદગી કરાઈ છે. 

કોણે છે ધાર્મિકલાલ પંડ્યા 
ધાર્મિકલાલ પંડ્યાનો જન્મ ૧૯૩૨માં વડોદરા ખાતે થયો હતો. તેમણે ૧૮ વર્ષની ઉંમરે માણભટ્ટ તરીકેની લુપ્ત થતી કલા પર હાથ અજમાવ્યો હતો. આ કલા તેમને તેમના પિતા ચુનીલાલ પંડ્યા પાસેથી મળી હતી. તેમના પિતા ચુનીલાલ પંડ્યાના આખ્યાનો સાંભળવા મહારાજા સયાજીરાવ ગુપ્ત વેશે તેમના ગામ જતા હતા. ચુનીલાલ પંડ્યાના સમકાલીન ઘણાં માણભટ્ટો હતા. પરંતુ એમનું સ્થાન મોખરાનું રહ્યું.

તેમના આખ્યાનો મહિનાઓ સુધી ચાલતા હતા. તેમણે ૩ હજારથી વધુ આખ્યાન કાર્યક્રમો પ્રસ્તુત કર્યા છે. તેમણે વિદેશોમાં પણ માણની કળાનો પ્રસાર કર્યો હતો. ભારત ઉપરાંત તેમણે અમેરિકા, કેનેડા, થાઇલેન્ડ, યુ.કે. વગેરે દેશોમાં પણ કાર્યક્રમો આપ્યા છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર માણ થકી આખ્યાન પ્રસ્તુતિ માટે માણભટ્ટ પાસે વાંચન, મનન, સંસ્કૃતનું જ્ઞાન, સુભાષિતો, મહાભારત–રામાયણની ચોપાઈઓ અને સંગીતનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી હોય છે. તેમના સાત કલાકના આખ્યાનોનું રેકોર્ડિંગ ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો દ્વારા સાચવવામાં આવ્યું છે.

Padma Award To Dharmiklal Pandya

સંજય ગાંધીનાં મૃત્યુ પછીના સમયમાં ભારતના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઈંદિરા ગાંધીએ તેમને નિમંત્રણ આપ્યું હતું. શીલા દીક્ષિતે પણ તેમના અમુક આત્મજનાં લગ્નમાં ધાર્મિકલાલને આખ્યાન માટે બોલાવ્યાં હતા. આ સિવાય જાણીતા સાહિત્યકારો જેમ કે કનૈયાલાલ મુનશી, કે.કા શાસ્ત્રી અને અંબાલાલ સારાભાઇની હાજરીમાં પણ ધાર્મિકલાલે કાર્યક્રમો આપ્યા છે. માણ કલાના વિકાસ માટે તેમણે ૮ થી ૯ વર્ષનો એક અભ્યાસક્રમ તૈયાર કર્યો હતો. જેમાં માણભટ્ટની કળાનું સંપુર્ણ જ્ઞાન સમાવી લેવામાં આવ્યું હતું. તેમના બંને દીકરાઓ પ્રદ્યુમન અને મયંક પણ માણભટ્ટ કલાકારો છે. 

ધાર્મિકલાલ પંડ્યાને મળેલા સન્માન
તેમને ઘણા પ્રાદેશિક અને શહેરી કક્ષાના ખિતાબો મળ્યા છે. ૧૯૮૩માં તેમને રાષ્ટ્રીય સંગીત નૃત્યકલા અકાદમી દ્વારા ‘ગૌરવ પુરસ્કાર’ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમને નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામા તરફથી પણ એવોર્ડ એનાયત થયો હતો. તેમને ૧૯૯૧માં પ્રેમાનંદ સુવર્ણચંદ્રક એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. અને હવે પદ્મશ્રીથી નવાજિત કરાશે. 

