ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratવોટની સાથે હવે 'વ્યૂઝ'ની લડાઈ : સંઘવી, મોઢવાડિયા, રિવાબા વચ્ચે જામી સોશિયલ મીડિયાના 'સુપરસ્ટાર' બનવાની હોડ!

વોટની સાથે હવે ‘વ્યૂઝ’ની લડાઈ : સંઘવી, મોઢવાડિયા, રિવાબા વચ્ચે જામી સોશિયલ મીડિયાના ‘સુપરસ્ટાર’ બનવાની હોડ!

Gujarat Ministers Social Media Followers : સમય ટેકનોલોજીનો હોવાથી હવે વોટની સાથે વ્યૂઝ પણ મહત્વના બની ગયા છે. પોલિટિક્સ હવે મતદારોના ઘરના આંગણાથી વધીને ‘સ્ક્રીન’ પર આવી ગયું છે. મતદારોનો મિજાજ જાણવા હવે સોશિયલ મીડિયા નવું શસ્ત્ર બન્યું છે, ત્યારે ભાજપના નેતાઓમાં સોશિયલ મીડિયાના સુપરસ્ટાર બનવાની હોડ જામી છે. કયા નેતા પોસ્ટ અને રીલ્સમાં છે અસલી સિંઘમ, ફોલોઅર્સની રેસમાં કોણ આગળ છે, વ્યૂઅર્સમાં કોનો દબદબો છે, ચલો જાણીએ કોણ છે ગુજરાતના રાજકારણનો અસલી ‘ડિજિટલ કિંગ’? 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 31, 2026, 04:42 PM IST
  • ગુજરાતના આ 3 નેતાઓ ડિજિટલ દુનિયામાં ‘ફુલ ફોર્મ’માં
  • મોઢવાડિયા, રિવાબા અને સંઘવી વચ્ચે જામી ફોલોઅર્સની હોડ!
  • યુવા મતદારો પર નજર રાખવા સોશિયલ મીડિયા બન્યું નવું શસ્ત્ર

વોટની સાથે હવે ‘વ્યૂઝ’ની લડાઈ : સંઘવી, મોઢવાડિયા, રિવાબા વચ્ચે જામી સોશિયલ મીડિયાના ‘સુપરસ્ટાર’ બનવાની હોડ!

Gujarat Politics : જેમના ફોલોઅર્સ વધારે એ ભાજપમાં હાલમાં પ્રાયોરિટીમાં આવે છે. સરકાર સારી રીતે જાણે છે કે આજના સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં કામ કરવા કરતાં એને દેખાડવું પણ એટલું જ જરૂરી છે. ભાજપ આ મામલે ગુજરાતમાં સૌથી વધારે સક્રિય છે. ભાજપ પાસે ડિજિટલ આર્મી છે જે ગુજરાત ભાજપ સંગઠન અને સરકારને મેનેજ કરે છે. ભાજપમાં ટિકિટ લેવી હોય તો પણ સૌથી પહેલાં એ પૂછાય છે કે તમારા સોશિયલ મીડિયા ફોલોઅર્સ કેટલા છે. આ બાબતે કૌશિક વેકરિયા અને પ્રવિણ માળીને તો લોટરી લાગી છે કારણ કે એમના ડેટા જોઈએ તો એમને મંત્રી બન્યા બાદ સોશિયલ મીડિયામાં એક્ટિવ થયા છે. 

સરકારના વીડિયો શેર કરવા માટે હોડ જામી

ગુજરાતમાં સોશિયલ મીડીયામાં ગળાકાપ સ્પર્ધા વચ્ચે હવે મંત્રીઓ અને મોટા નેતાઓ પણ પાછળ નથી. ગુજરાત ભાજપમાં હાલ નવો ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે. સરકારની ગુડબુકમાં આવવા માટે તમે શું કરો છો. હાલ ભાજપના નેતાઓમાં રીતસરનું ગળાકાપ સોશિયલ મીડિયા વોર ચાલી રહ્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. સોશિયલ મીડિયા પર ફોલોઅર્સ વધારવા, સૌથી વધુ પોસ્ટ કરવી, સરકારના વીડિયો શેર કરવા, મોદી-શાહના કાર્યક્રમોની ઈમેજ-વીડિયો વાયરલ કરવી... જાણે નેતાઓનું એકમેવ ટાર્ગેટ બની ગયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે.

આમાં ગુજરાત સરકારના કેટલાક મંત્રીઓ અને ટોચના નેતાઓ પાસે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવાનો નવો ટાર્ગેટ આવ્યો હોય, તેમ બધા જ એક્ટિવ થયા છે.  નેતાઓ સરકારની વાહવાહી કરવામાં એક મોકો નથી ચૂકતા. આ કારણે તેમના સોશિયલ મીડિયા ફોલોઅર્સ પણ વધી રહ્યાં છે. હાલમાં સોશિયલ મીડિયામાં ગળાકાપ સ્પર્ધા હોય તો ગુજરાતના 3 મંત્રીઓ વચ્ચે છે. જેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ એ ચાડી ખાય છે કે તેઓ સૌથી વધારે એક્ટિવ છે, ચાલો જાણીએ કયા મંત્રીના અને ભાજપના નેતાના કેટલા ફોલોઅર્સ છે. 

સૌથી વધુ ફોલોઅર્સ ધરાવતા ભાજપના નેતા

ભાજપના નેતા X Twitter Facebook  Insta
​ભૂપેન્દ્ર પટેલ 6.67 Lac  3.73 K 557 K
હર્ષ સંઘવી 8.12 Lac 1.2 MN -
અર્જુંન મોઢવાડિયા 2.17 Lac 1.1 Mn 1.01 Lac
પ્રવિણ માળી 13 K 1.01 Lac 1.11 Lac
રીવાબા જાડેજા 1.45 Lac 1.2 Mn 2.6 Mn
જગદીશ વિશ્વકર્મા 45 K 1.43 K 73 K
ઋષિકેશ પટેલ 54 K 2.53 K   65.1 K
જીતુભાઈ વાઘાણી 5.68 Lac   5.56 K 1.81 K
કૌશિક વેકરિયા   7 K 58 K 57.3 K
સીઆર પાટીલ 5.50 Lac  6.69 Lac -

અર્જુન મોઢવાડિયા, રિવાબા અને સંઘવી વચ્ચે ફોલોઅર્સની રેસ
હવે વાત કરીએ એ ત્રણ મંત્રીઓની, જેમની વચ્ચે સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર બનવાની હોડ ચાલી છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, ગુજરાત સરકારના કેબિનેટ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા અને રાજ્યમંત્રી રીવાબા જાડેજા છે. મોદી-શાહની ગુજરાત વિઝીટ હોય, સરકારી કાર્યક્રમો હોય, પોતાના વિસ્તારની કામગીરી હોય, આ નેતાઓ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવાનો એક મોકો ચૂકતા નથી. ક્યારેક તો દર કલાકે તેમની પોસ્ટ હોય તેવું પણ બને છે. તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ સરકારી કાર્યક્રમોની પોસ્ટથી ભરેલા છે. હાલ રીલ્સનો ટ્રેન્ડ છે, તો આ નેતાઓ રીલ્સ બનાવીને પણ વાયરલ કરવામાં માહેર છે. 

સોશિયલ મીડિયા પર સંઘવીનો દબદબો
સોશિયલ મીડિયા પર સ્ટાર બનવામાં હર્ષ સંઘવી મોખરે છે. હર્ષ સંઘવીના ફેસબુક પર 1.2 મિલિયન ફોલોવર્સ છે. તો ટ્વિટર પર 8.12 લાખ ફોલોવર્સ છે. ગુજરાત સરકારના આ યુવા મંત્રી યંગસ્ટર્સમાં ફેવરિટ છે. યુવા વર્ગમાં હર્ષ સંઘવીની લોકપ્રિયતા અને વિઝ્યુઅલ કન્ટેન્ટની અસર વધુ છે. હર્ષ સંઘવી ટ્વિટર અને ફેસબુક પર ખૂબ જ એગ્રેસિવ ડિજિટલ હાજરી ધરાવે છે.

અર્જુન મોઢવાડિયા 
અર્જુન મોઢવાડિયાના લીલી પેનથી સહી કરવાના અભરખા ભાજપમાં આવીને પૂરા થયા છે. ટૂંકા ગાળામાં જલ્દી જ ન માત્ર ગુજરાત સરકાર, પરંતુ મોદી-શાહના પણ માનીતા બની ગયા છે. મંત્રીનું પ્રમોશન મળતા જ અર્જુન મોઢવાડિયા ફોર્મમાં આવી ગયા હોય, તેમ તેમનું સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ સરકારી કાર્યક્રમની પોસ્ટથી ભરાયેલું રહે છે.

અર્જુન મોઢવાડિયા પોસ્ટ કરવામાં એક તક છોડતા નથી. અર્જુંન મોઢવાડિયા ફેસબુક પર 1.1 Mn ફોલોઅર્સ સાથે જૂના અને નવા કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે મજબૂત સેતુ ધરાવે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં મજબૂત પકડ ધરાવતા અર્જુન મોઢવાડિયા પોતાની પોસ્ટ થકી સૌરાષ્ટ્રમાં પોતાનુ સામ્રાજ્ય વધારી રહ્યાં છે. 

આ પણ વાંચો :

રીવાબા જાડેજા
નવા નવા મંત્રી બનેલા રિવાબા જાડેજા ગુજરાત સરકારના યુવા મંત્રીની ફોજના નવા સિપાહી છે. પરંતું રિવાબા જાડેજા બહુ ઓછા સમયમાં રાજનીતિના પાઠ શીખી ગયા છે. સરકારની ગુડબુકમાં આવવા શું કરવુ તેઓ સુપેરે સમજી ગયા છે.

રિવાજા જાડેજા જે રીતે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ મૂકી રહ્યા છે, તે જોતા ભવિષ્યમાં જલ્દી જ તેમને શિરપાવ મળે તેવી શક્યતા દેખાઈ રહી છે. તેમના ફેસબુક, ઈન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટરના ફોલોઅર્સની વધતી સંખ્યા આ બાબતની ચાડી ખાય છે. રીવાબા જાડેજા ત્રણેય પ્લેટફોર્મ પર સંતુલિત અને ઊંચી સંખ્યા ધરાવે છે, ખાસ કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેમનું વન-સાઇડેડ વર્ચસ્વ છે.

મંત્રીઓને સોશિયલ મીડિયાનું વળગણ કેમ
હવેનો સમય ટેકનોલોજી અને સોશિયલ મીડિયા છે. દેશની 90 ટકા વસ્તી સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ છે. તેથી સરકાર સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ યુઝર્સને આકર્ષવા માટે કરે છે. સોશિયલ મીડિયા પર ગુજરાતના હાઇ-ઈમ્પેક્ટ નેતાઓની વાત કરીએ તો, ભૂપેન્દ્ર પટેલ, હર્ષ સંઘવી અને સી.આર. પાટીલની ડિજિટલ પહોંચ સીધી રીતે સરકાર અને સંગઠનની વાત જનતા સુધી પહોંચાડવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવે છે.

દરેક મતદારના દરવાજે પહોંચવુ શક્ય નથી, પરંતું સોશિયલ મીડિયા થકી માસ મતદારોને ટાર્ગેટ કરી શકાય છે. આ જ કારણ છે કે, સરકાર સોશિયલ મીડિયાનો નવા જમાનાના શસ્ત્ર તરીકે ઉપયોગ કરે છે. ઈન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને ટ્વિટર થકી સરકાર સીધી રીતે Gen Z જનરેશનનો સંપર્ક કરી શકે છે. આ જ કારણ છે કે, સરકાર પણ પોતાના મંત્રી અને નેતાઓના સોશિયલ મીડિયા પર ડાયરેક્ટ વોચ રાખે છે કે, કયા મંત્રી અને નેતા સોશિયલ મીડિયા પર કેટલા એક્ટિવ છે.

આ નેતાઓ કેટલી પોસ્ટ કરે છે, તેમના પોસ્ટની પહોંચ કેટલી છે, કેટલા વ્યૂ મળે છે આ બધા પર સરકારની બાજ નજર છે. સરકાર દરેક નેતાઓના સોશિયલ મીડિયાના પ્રભાવનું મોનિટરીંગ કરે છે. 

હવે અન્ય નેતાઓની વાત કરીએ તો, ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા, પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણી, મંત્રી પ્રવિણ માળી, કૌશિક વેંકરિયા એક્ટિવનેસ પણ ઓછી નથી. આ નેતાઓ પણ ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર હજારોની સંખ્યામાં ફોલોઅર્સ સાથે હાઇપર-લોકલ કનેક્ટિવિટી જાળવી રહ્યા છે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

