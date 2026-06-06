/IPS મલિકનો અનટોલ્ડ બાયોડેટા: રેલવે-ONGCની નોકરી છોડી બન્યા IPS, આજે ગુજરાત પોલીસના નવા બોસ

ઉદય રંજન/ અમદાવાદ : કોસોવોમાં યુદ્ધ ગુનાઓની તપાસથી લઈને અમદાવાદને દેશનું સૌથી સુરક્ષિત શહેર બનાવવામાં જીએસ મલિકનો સિંહફાળો છે. કચ્છના કઠીન ગણાતા 'હરામી નાળા' વિસ્તારમાં ભારતીય સેના અને વાયુસેનાના સહયોગથી પ્રથમ વાર અત્યંત સાહસિક 'હેલિબોર્ન ઓપરેશન' પાર પાડીને પાકિસ્તાની ઘૂસણખોરોને ઝડપનારા બીએસએફના પૂર્વ આઈજી જી. એસ. મલિકે યુગોસ્લાવિયામાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN) ના શાંતિ મિશનમાં પણ યુદ્ધ ગુનાઓની તપાસ કરીને વૈશ્વિક સ્તરે ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે.
ટેકનોલોજીના મહત્તમ ઉપયોગથી અમદાવાદને ભારતનું સૌથી સુરક્ષિત શહેર બનાવનાર આ જાંબાઝ બાયોડેટા પર કરો એક નજર કરશો તો તમે પણ ચોંકી જશો...
ગુજરાતના ગૃહ વિભાગ દ્વારા શનિવારે (6 જૂન) પોલીસ બેડામાં સૌથી મોટો આદેશાત્મક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદના લોકપ્રિય પોલીસ કમિશનર અને 1993ની બેચના સિનિયર IPS અધિકારી જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિક (જી. એસ. મલિક) ને ગુજરાત રાજ્યના નવા ડાયરેક્ટર જનરલ અને ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ (DGP અને IGP) તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ગત 1 જાન્યુઆરી, 2026થી ઇન્ચાર્જ ડીજીપી તરીકે કાર્યરત કે.એલ.એન રાવના 5 મહિનાના ચાર્જ બાદ હવે રાજ્યને કાયમી ડીજીપી મળ્યા છે. કે. એલ.એન રાવ હવે CID ક્રાઇમ અને જેલમાં ડીજી તરીકે પોતાની સેવાઓ યથાવત રાખશે, જ્યારે અમદાવાદ શહેરને ટૂંક સમયમાં નવા પોલીસ કમિશનર મળશે. નવનિયુક્ત DGP જી. એસ. મલિક ઓક્ટોબર ૨૦૨૮માં નિવૃત્ત થશે.
કોણ છે જી.એસ.મલિક? જાણો તેમના વિશે....
ભરતી બોર્ડના ચેરમેન તરીકે ત્રણ વખત નિમણુંક
વર્ષ 2014 થી વર્ષ 2018 સુધી, અધિક નિદેશક, ACB/સચિવ (ગૃહ)AGP વડોદરા રેન્જ અને સુરત રેન્જ તરીકે મહત્વપૂર્ણ હોદ્દાઓ સંભાળવા ઉપરાંત તેઓને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી બોર્ડના ચેરમેન તરીકે ત્રણ વખત નિમણુંક આપવામાં આવી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન આશરે 24,000 પોલીસ કોન્સ્ટેબલની ભરતી ખૂબ જ પારદર્શક રીતે કરવામાં આવી હતી અને તમામ ભરતીમાં 10 મહિનાથી ઓછા સમયગાળામાં પરિક્ષાનાં પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. આમ, વર્તમાન ગુજરાત પોલીસમાં હાજર મહેકમ પૈકી લગભગ 20% પોલીસ કર્મચારીઓની ભરતી જે બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવી હતી તેના તેઓ અધ્યક્ષ રહી ચુક્યા છે.
તેઓ લગભગ પાંચ વર્ષ કેન્દ્રીય પ્રતિનિયુક્તિ પર રહેલ, જે દરમ્યાન તેઓએ લગભગ 4 વર્ષ સુધી BSFમાં ગુજરાત ફ્રન્ટિયરના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ તરીકે સેવા આપી છે. આ કાર્યકાળ દરમિયાન, તેમના વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન હેઠળ ભારતીય સેના અને વાયુસેનાના સહયોગથી કચ્છના હરામી નાળામાં પ્રથમ વાર એક અત્યંત સાહસિક 'હેલિબોર્ન ઓપરેશન' સફળતાપૂર્વક પાડવામાં આવેલ જેના પરિણામે 11 પાકિસ્તાની બોટ જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને છ પાકિસ્તાની ઘૂસણખોરોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસવડા તરીકે પસંદગી થવાના મુખ્ય કારણો
એમની આ રહી છે વિશેષ પહેલ
તેમની વિશેષ પહેલ અને જનભાગીદારીના સહયોગથી, અમદાવાદ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં 24,000થી વધુ સીસીટીવી (CCTV) કેમેરા સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. આ પૈકી, 3000થી વધુ અતિ મહત્વના કેમેરાનું લાઇવ ફીડ સીધું જ સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનો અને શહેર પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ ખાતે જોવામાં આવી રહેલ છે. આ વ્યાપક નેટવર્ક, રાજ્ય સરકાર અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા અગાઉથી સ્થાપિત કરાયેલા આશરે 4000 સીસીટીવી કેમેરા ઉપરાંતનું છે, જેનું શહેર પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા 24X7 સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, વૈશ્વિક સ્તરે એક ખુબ જ જાણીતી યુરોપિયન સંસ્થા 'નમ્બિઓ' (Numbeo) દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૫માં બહાર પાડવામાં આવેલા સુરક્ષિત શહેરોની યાદીમાં અમદાવાદ શહેરને ભારતનું સૌથી સુરક્ષિત શહેર તરીકે સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું. આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ અસરકારક પોલીસિંગ, ટેકનોલોજીનો મહત્તમ ઉપયોગ અને સક્રિય લોક ભાગીદારીથી મળેલ છે.