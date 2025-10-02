Prev
કોણ છે જગદીશ વિશ્વકર્મા? જાણો ગુજરાત BJPના અત્યાર સુધીના પ્રદેશ અધ્યક્ષના નામ અને તેમનો કાર્યકાળ

Gujarat Politics: ગુજરાતના રાજકારણને લઈને એક મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષની ચૂંટણી સંબંધિત કાર્યક્રમ જાહેર થયો છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી અટકળો વચ્ચે હવે કાર્યકરોમાં આતુરતાનો અંત આવ્યો છે. આગામી 3 દિવસમાં ગુજરાત બીજેપીને નવા પ્રમુખ મળશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 02, 2025, 02:52 PM IST

Jagadish Vishwakarma: ગુજરાતની રાજનીતિમાં જગદીશ વિશ્વકર્મા એક જાણીતું નામ છે. તેઓ માત્ર એક ધારાસભ્ય જ નહીં, પણ ગુજરાતના રાજકીય અને સામાજિક ક્ષેત્રે એક અગત્યનો ચહેરો બનીને ઉભર્યા છે.

કોણ છે જગદીશ વિશ્વકર્મા?

  • ધારાસભ્ય: જગદીશભાઈ અમદાવાદની નિકોલ વિધાનસભા બેઠકનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
  • રાજ્યકક્ષાના મંત્રી: તેઓ હાલમાં ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારમાં રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે, જે તેમની રાજકીય કુનેહ અને અનુભવ દર્શાવે છે.
  • સમાજ અને રાજકારણ: તેઓ OBC સમાજમાંથી આવે છે અને ભાજપ સંગઠનમાં એક દિગ્ગજ નેતા તરીકેની ગણના થાય છે. તેમણે અગાઉ અમદાવાદ શહેર ભાજપના પ્રમુખ તરીકે પણ સફળતાપૂર્વક કાર્યભાર સંભાળ્યો છે.
  • વ્યવસાય અને સંપત્તિ: રાજકારણની સાથે તેમનો મુખ્ય વ્યવસાય ટેક્સટાઈલ મશીનરી મેન્યુફેક્ટરિંગનો છે. આર્થિક મોરચે, તેઓ અમદાવાદના સૌથી ધનીક ધારાસભ્યો પૈકીના એક છે. જગદીશ વિશ્વકર્મા રાજકીય સંગઠન, સરકારી કામકાજ અને સામાજિક પ્રભાવનું એક ઉત્તમ સમન્વય છે, જે તેમને ગુજરાતની રાજનીતિમાં એક મજબૂત આધારસ્તંભ બનાવે છે.

ગુજરાત ભાજપના અત્યાર સુધીના પ્રદેશ અધ્યક્ષના નામ અને તેમના કાર્યકાળની શરૂઆત અને અંત

ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ની સંગઠનાત્મક તાકાત અને સફળતા પાછળ અનેક કુશળ પ્રદેશ અધ્યક્ષોનો ફાળો રહેલો છે. નીચે આપેલી યાદી ગુજરાત ભાજપના અત્યાર સુધીના પ્રદેશ અધ્યક્ષો અને તેમના કાર્યકાળની માહિતી નીચે મુજબ છે.

ક્રમ    નામ    કાર્યકાળ શરૂઆત    કાર્યકાળ અંત
1    એ. કે. પટેલ    1982    1985
2    કશીરામ રાણા    1993    1996
3    વજુભાઈ વાળા    1996    1998
4    રાજેન્દ્રસિંહ રાણા    1998    2005
5    વજુભાઈ વાળા 29 મે, 2005    26 ઓક્ટોબર, 2006
6    પરશોત્તમ રૂપાળા    26 ઓક્ટોબર, 2006    1 ફેબ્રુઆરી, 2010
7    આર. સી. ફલદુ    1 ફેબ્રુઆરી, 2010    19 ફેબ્રુઆરી, 2016
8    વિજય રૂપાણી    19 ફેબ્રુઆરી, 2016    10 ઓગસ્ટ, 2016
9    જીતુ વાઘાણી    10 ઓગસ્ટ, 2016    20 જુલાઈ, 2020
10    સી. આર. પાટીલ    20 જુલાઈ, 2020    હાલ

ઉલ્લેખનીય છે કે, વિવિધ નેતાઓએ અલગ-અલગ સમયગાળા દરમિયાન પક્ષનું નેતૃત્વ કરીને ગુજરાતમાં ભાજપના મૂળિયાં મજબૂત કરવામાં અને સત્તા જાળવી રાખવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે. સી. આર. પાટીલ હાલમાં આ જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે.
 

