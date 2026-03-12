કોણ છે કક્ષા પટેલ, જેને ભાજપમાં વન-વે એન્ટ્રી મળી! એક સમયની વિદ્યાર્થી નેતાની આગમનથી ચર્ચા ઉપડી
Kaksha Patel BJP Entry : ભાજપ યુવા નેતાઓના સહારે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જીતવા માંગે છે, ત્યારે વડોદરાની એમએસ યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થી નેતા તરીકે ચૂંટાયા બાદ કક્ષા પટેલને ભાજપે મોટી જવાબદારી સોંપી છે. કક્ષા પટેલને વડોદરા શહેરના યુવા મોરચાના ઉપપ્રમુખ બનાવાયા છે
- ગુજરાતની રાજનીતિમાં એમએસયુના વિદ્યાર્થી નેતાઓનો દબદબો રહ્યો છે
- વડોદરાના રાજકારણમાં વધુ એક વિદ્યાર્થી નેતાની એન્ટ્રી થઈ
- કક્ષા પટેલને વડોદરા શહેરના યુવા મોરચાના ઉપપ્રમુખ બનાવાયા
Gujarat Politics : વડોદરા શહેર ભાજપમાં યુવા મહિલા નેતાની એન્ટ્રીથી રાજકારણ ગરમાયું છે. એક સમયે વિદ્યાર્થી નેતા તરીકે પિક્ચરમાં આવેલા કક્ષા પટેલને કેનેડાથી પરત ફરતા જ ભાજપમાં ગ્રાન્ડ એન્ટ્રી મળી છે. તેમને વડોદરા શહેરની ટીમમાં ઉપપ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા છે. કક્ષા પટેલ વડોદરાની એમએસ યુનિવર્સિટીની 2019 ની વિદ્યાર્થી ચૂંટણીમાં વાઈસ પ્રેસિડન્ટની ચૂંટણી જીતી હતા. મજબૂત વોટબેંક સાથે ચૂંટણી જીતનાર કક્ષા પટેલને ભાજપે વડોદરા શહેરમાં મોટી જવાબદારી સોંપી છે.
ગુજરાતમાં કોંગ્રેસને હરાવવા માટે ભાજપે ફરી કમર કસી છે. ત્યારે ગુજરાતમાં સંગઠનની નવી ટીમ ઉભી કરી દીધી છે. જે અંતર્ગત વડોદરા શહેરને પણ નવી ટીમ મળી છે. વર્ષ 2019 માં મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થી ચૂંટણી જીતીને વાઈસ પ્રેસિડન્ટ બનનાર કક્ષા પટેલને ભાજપમાં એન્ટ્રી મળી છે. જ્યારે કક્ષા પટેલ વિદ્યાર્થી સંઘની ચૂંટણી જીત્યા હતા, ત્યારે તેમની ભારે ચર્ચા થઈ હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતની રાજનીતિમાં એમએસયુના વિદ્યાર્થી નેતાઓનો દબદબો રહ્યો છે.
ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તૈયારી વચ્ચે કક્ષા પટેલની ભાજપના યુવા મોરચામાં એન્ટ્રી મળી છે. તેમને વડોદરા શહેરના યુવા મોરચાના ઉપપ્રમુખ બનાવાયા છે. કક્ષા પટેલની એન્ટ્રી એવા સમયે થઈ છે, જ્યારે ભાજપનું ફુલ ફોકસ યુવાઓને પાર્ટી સાથે જોડવાનું છે. આ યુવા ટીમ વડોદરાના સાંસદ ડો.હેમાંગ જોશી અને શહેર અધ્યક્ષ જયપ્રકાશ સોનીના માર્ગદર્શનમાં કામ કરશે.
કોણ છે કક્ષા પટેલ
કક્ષા પટેલ વિદ્યાર્થીકાળમાં એમએસયુની 2019 થી 2022 સુધી વાઈસ પ્રેસિડન્ટ રહી ચૂકી છે. આ ઉપરાંત તેમની પાસે યુનિવર્સિટીના સેનેટ મેમ્બર તરીકે કામ કરવાનો અનુભવ પણ છે. કક્ષા પટેલ મૂળ વડોદરાની રહેવાસી છે. જેમણે વડોદરામાં એમએસ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસની સાથે સાથે રાજનીતિનો પણ ભાગ બન્યા. જ્યારે તે વાઈસ પ્રેસિડન્ટ તરીકે ચૂંટણી જીત્યા હતા ત્યારે શપથ સમારોહમાં આઈએએસ શાલિની અગ્રવાલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પણ સંયોગ છે કે, શાલિની અગ્રવાલ ફરીથી વડોદરા નગરપાલિકાના કમિશનર બનીને પરત ફર્યા છે.
કક્ષા પટેલે એનજીઓ અને અનેક સંસ્થાઓ સાથે કામ કર્યું છે. તે મજબૂત રાજનીતિમાં ક્યારેય નહોતા. કક્ષા પટેલ માંજલપુર વિધાનસભામાં રહે છે. જ્યાં યોગેશ પટેલ ધારાસભ્ય છે. તેમના ભાઈ અતિત પટેલ વર્ષોથી ભાજપમાં સક્રિય છે.
કક્ષા પટેલની પસંદગી પર અંદરખાને વિરોધ
વર્ષ 2019માં યોજાયેલી વિદ્યાર્થી સંઘની ચૂંટણીમાં અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદના ઉમેદવારને હરાવી કક્ષા પટેલ એમ.એસ.યુનિ.ની વાઇસ પ્રેસીડન્ટ બન્યાં હતા. આવામાં હવે વડોદરા શહેર ભાજપ યુવા મોરચાના સંગઠનની જાહેર થઈ છે. જેમાં 15 નામોમાંથી કક્ષા પટેલનું નામ સામેલ છે. ત્યારે ભાજપમાં આંતરિક ચર્ચા વહેતી થઈ છે કે, કક્ષા પટેલને વિદ્યાર્થી કાળથી એબીવીપી કે ભાજપ સાથે કોઇ સંબંધ રહ્યો નથી, તેમ છતાં તેમને શહેર યુવા મોરચાના ઉપ-પ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી સોંપાઈ છે. જેને કારણે યુવા કાર્યકરોમાં ભારે નારાજગી છવાઇ છે.
