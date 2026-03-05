કોણ છે સૌરભ વિશ્વાસ, આ બાંગ્લાદેશી શખ્સે ડંકી રૂટથી ભારતમાં ઘૂસીને મચાવ્યો સાયબર આતંક
Bomb Threat Accused Caught : દેશભરની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને અદાલતોને ઇમેઇલ દ્વારા સામૂહિક બોમ્બની ધમકીઓ મોકલવામાં આવી હતી, જેના કારણે જનતામાં ભારે ગભરાટ ફેલાયો હતો. દેશની શાળાઓ અને કોર્ટને ઈ-મેઈલથી ધમકાવનાર કેસમાં ભારતમાં છુપીને બેસેલો બાંગ્લાદેશી માસ્ટરમાઈન્ડ ઝડપાયો છે. સાયબર આતંકી તો પકડાયો, પણ ગુજરાતમાં ઈમેલ આવવાનો સિલસિલો હજી નહિ અટકે, આ છે મોટું કારણ
Trending Photos
Gujarat Bomb Threat Calls ઉદય રંજન/અમદાવાદ : છેલ્લા એક વર્ષથી દેશભરની શાળાઓ, એરપોર્ટ અને હાઈકોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપતા ઈમેલ પાછળનું આંતરરાષ્ટ્રીય કાવતરું અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને સાયબર ક્રાઈમે ઉઘાડું પાડ્યું છે. ખાલિસ્તાની મોડ્યુલના નામે ધમકીભર્યા ઈમેલ આઈડી વેચનાર બાંગ્લાદેશી શખ્સ સૌરવ બિશ્વાસની પશ્ચિમ બંગાળથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ડંકી રૂટથી ભારતમાં ઘૂસેલા આ 'સાયબર ટેરરિસ્ટ'ના તાર બાંગ્લાદેશ અને આતંકી સંગઠનો સાથે જોડાયેલા હોવાની આશંકા છે.
- આરોપીનું નામ: સૌરભ વિશ્વાસ
- ધરપકડનું સ્થળ : પશ્ચિમ બંગાળ
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના જૂના બંધ પડેલા ઈમેલ આઈડી હેક કરીને ધમકી આપનારા ગ્રુપને વેચતો
અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ સહિત દેશના 6 થી વધુ રાજ્યોમાં જે રીતે ઈમેઈલથી ફફડાટ ફેલાયો હતો, તેનો અસલી ચહેરો હવે પોલીસના સકંજામાં છે. પકડાયેલ આરોપીનું અસલી નામ માઈકલ બિશ્વાસ છે, જે બાંગ્લાદેશના ઢાકાનો મૂળ રહેવાસી છે. વર્ષ 2021 માં તે ડંકી રૂટથી ગેરકાયદેસર રીતે પશ્ચિમ બંગાળમાં ઘૂસ્યો હતો અને અહીં સૌરવ બિશ્વાસના નામે ભારતીય ઓળખ ઊભી કરી હતી. માત્ર 12 પાસ હોવા છતાં આ શખ્સ સાયબર દુનિયાનો મોટો ખેલાડી છે, જે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના જૂના બંધ પડેલા ઈમેલ આઈડી હેક કરીને ધમકી આપનારા ગ્રુપને વેચતો હતો.
એક આઈડીના બદલામાં 150 રૂપિયા વસૂલતો, 500 આઈડી વેચ્યા
આરોપીની મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ ચોંકી ગઈ છે. સૌરવ બિશ્વાસ 'એક્સપેન્ડ સેલર' નામની વેબસાઈટ પર કામ કરતો હતો. તે ટેલિગ્રામના માધ્યમથી એક ઈમેલ આઈડીના બદલામાં 150 રૂપિયા વસૂલતો હતો. અત્યાર સુધીમાં તે આવા 500 થી વધુ આઈડી વેચી ચૂક્યો છે. આ આઈડીનો ઉપયોગ કરીને બાંગ્લાદેશ અને અન્ય દેશોમાંથી ખાલિસ્તાની સંગઠનોના નામે ધમકીઓ મોકલવામાં આવતી હતી. અમદાવાદ પોલીસે આ આરોપીને પકડવા માટે એક 'માસ્ટર પ્લાન' તૈયાર કર્યો હતો. પોલીસે ગ્રાહક બનીને ડોલરમાં ડીલ કરી અને છટકું ગોઠવીને આ માસ્ટરમાઈન્ડને પશ્ચિમ બંગાળથી દબોચી લીધો.
સૌરભની બહેનની પણ સંડોવણી
આ મામલો હવે માત્ર ધમકીનો નથી રહ્યો, પણ સાયબર ટેરરિઝમનો બની ગયો છે. આરોપી સૌરવ હાલ 10 દિવસના રિમાન્ડ પર છે. તપાસમાં તેની બહેનની સંડોવણી પણ સામે આવી છે. અમદાવાદમાં જ તેના વિરુદ્ધ 7 કેસ નોંધાયેલા છે. આ કેસની ગંભીરતા જોતા કેન્દ્રીય એજન્સીઓ અને અન્ય રાજ્યોની પોલીસ પણ અમદાવાદ દોડી આવી છે.
આ પણ વાંચો ;
સાયબર ટેરરિસ્ટ તો પકડાયો, પણ ઈમેલ આવવાનો સિલસિલો હજુ અટકશે નહીં
જોકે, પોલીસ માની રહી છે કે ઈમેલ આવવાનો સિલસિલો હજુ અટકશે નહીં, કારણ કે સૌરવ જેવા અન્ય હેન્ડલર્સ પણ આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા છે. દેશની સુરક્ષા સાથે ચેડાં કરનાર આ મોટું મોડ્યુલ હવે વિખેરાઈ રહ્યું છે. ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે રિમાન્ડ દરમિયાન સૌરવ બીજા કયા મોટા માથાઓના નામ ઓકે છે અને આ આંતરરાષ્ટ્રીય કાવતરાનો અંત ક્યારે આવે છે.
આજે વડોદરા-કચ્છની કોર્ટને મળી ધમકી
તો બોમ્બની ધમકીનો આરોપી તો પકડાઈ ગયો છે, પરંતું બોમ્બની ધમકી મળવાનો સિલસિલો હજી પણ યથાવત છે. આજે વડોદરા અને ભુજની કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી ણળી હતી. આજે સવારે વડોદરા કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ફરી એકવાર ધમકી મળી હતી. ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ આવતાં કોર્ટ સંકુલમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. વડોદરા વકીલ મંડળના સેક્રેટરીએ તમામ વકીલો અને પક્ષકારોને જાણકારી આપી હતી. તો બોમ્બ, ડોગ સ્ક્વોડની ટીમ, પોલીસની ટીમ કોર્ટ પર પહોંચી હતી અને કોર્ટ સંકુલના ગેટ બંધ કરાયા હતા.
ભુજ કોર્ટના જજને ઈમેલ દ્વારા ધમકી
ભુજ કોર્ટને બૉમ્બ ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા અફરાતરફી મચી ગઈ છે. ભુજ કોર્ટના જજને ઈમેલ દ્વારા ધમકી મળી છે. બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા કોર્ટ પરિસર ખાલી કરાવાયું હતું. પશ્ચિમ કચ્છ પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો ઘટના સ્થળ પહોંચ્યો હતો અને બૉમ્બ સ્કવોર્ડ અને ડોગ સ્કવોર્ડ સહિતની ટિમો દ્વારા સઘન ચેકીંગ હાથ ધરાયું હતું. ઘટનાના પગલે કોર્ટ પરિસર બહાર મોટી લોકો એકઠા થયા હતા.
આ પણ વાંચો ;
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે