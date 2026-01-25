Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

કોણ છે નિલેશ માંડલેવાળા? પિતાની સ્મૃતિથી ‘પદ્મશ્રી’ સુધીની સફર, એક પુત્રનો સંકલ્પ અને હજારોને જીવનદાન

Who is Nilesh Mandlewala: સુરતના નિલેશ વિનોદચંદ્ર માંડલેવાલાને સામાજિક કાર્ય માટે પદ્મશ્રી એવોર્ડનું સન્માન આપવામાં આવ્યું છે. તેઓ ગુજરાતમાં અંગદાનની પ્રવૃત્તિના પ્રણેતા તરીકે ઓળખાય છે અને ડોનેટ લાઈફ સંસ્થાના સ્થાપક છે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:43 PM IST

Trending Photos

કોણ છે નિલેશ માંડલેવાળા? પિતાની સ્મૃતિથી ‘પદ્મશ્રી’ સુધીની સફર, એક પુત્રનો સંકલ્પ અને હજારોને જીવનદાન

Who is Nilesh Mandlewala: ગુજરાતમાં જ્યારે પણ 'અંગદાન' શબ્દ સંભળાય ત્યારે સુરતની 'ડોનેટ લાઈફ' સંસ્થા અને તેના સ્થાપક નિલેશ માંડલેવાળાનું નામ ગૌરવ સાથે લેવામાં આવે છે. તાજેતરમાં ભારત સરકાર દ્વારા તેમની અપ્રતિમ સામાજિક સેવાને ધ્યાને રાખીને તેમને 'પદ્મશ્રી' એવોર્ડથી નવાજવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ સન્માન માત્ર એક વ્યક્તિનું નથી, પરંતુ અંગદાન દ્વારા હજારો પરિવારોમાં ખુશીઓ લાવનાર તે પવિત્ર અભિયાનનું છે.

વ્યક્તિગત પીડામાંથી સેવાના બીજ રોપાયા
નિલેશભાઈની આ સફર પાછળ એક સંવેદનશીલ ભૂતકાળ છુપાયેલો છે. વર્ષ 1997માં તેમના પિતાની કિડની નિષ્ફળ ગઈ હતી. 2004થી 2011 દરમિયાન સતત ડાયાલિસિસ અને પિતાની ગંભીર બીમારીને કારણે નિલેશભાઈએ કિડનીના દર્દીઓ અને તેમના પરિવારોની પીડાને ખૂબ જ નજીકથી જોઈ હતી. સપ્ટેમ્બર 2011માં પિતાના અવસાન બાદ આ પીડાને તેમણે એક નવી દિશા આપી અને તે હતી 'અંગદાનની જનજાગૃતિ'.

Add Zee News as a Preferred Source

'ડોનેટ લાઈફ' દ્વારા નવજીવનની ભેટ
વર્ષ 2005થી 'વન મેન આર્મી'ની જેમ કાર્ય શરૂ કરનાર નિલેશભાઈએ વર્ષ 2014માં 'ડોનેટ લાઈફ' સંસ્થાની વિધિવત સ્થાપના કરી. આ સંસ્થા આજે અંગદાન ક્ષેત્રે દેશમાં એક મોટું નામ બની ગઈ છે. વર્ષ 2006માં કિડની દાનથી પ્રારંભ કરેલ આ અભિયાન ધીરે ધીરે લિવર, સ્વાદુપિંડ, હૃદય, ફેફસા, બાળું આતરડું, હાથ અને હાડકાના દાન સુધી વિસ્તર્યું છે.

અંગદાનની પ્રવૃત્તિમાં તા. 22/01/2026 સુધીમાં કુલ 1366 અંગો અને ટીસ્યુઓનું દાન કરાવીને દેશના વિવિધ રાજયો અને વિદેશના મળી કુલ 1258 વ્યકિતઓને નવજીવન આપવામાં મહત્વપુર્ણ યોગદાન આપેલ છે.

ડોનેટ લાઈફ દ્વારા કુલ 1366 અંગો અને ટીસ્યુઓનું દાન કરાવવામાં આવ્યું છે. જેમાં 551 કિડની, 240 લિવર, 57 હૃદય, 56 ફેફસાં, 9 પેન્ક્રીઆસ, 10 હાથ, 1 નાનું આતરડું અને 442 ચક્ષુઓના દાન થયું છે. દેશ અને વિદેશના કુલ 1258 વ્યક્તિઓને નવું જીવન અને નવી દ્રષ્ટી બક્ષવામાં સફળતા મળી છે.

— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) January 25, 2026

કપરા સમયમાં પણ અવિરત સેવા
જ્યારે કોરોના જેવી વૈશ્વિક મહામારીને કારણે સમગ્ર દેશમાં અંગદાનની પ્રક્રિયા થંભી ગઈ હતી, ત્યારે પણ નિલેશભાઈ અને તેમની ટીમે સુરતમાંથી 203 અંગો અને ટીસ્યુનું દાન કરાવીને 182 દર્દીઓને મોતના મુખમાંથી બચાવ્યા હતા. તેમની આ નિષ્ઠાને કારણે જ ગુજરાત સરકારે 2020-21માં તેમને 'રાજ્ય સલાહકાર સમિતિ'ના સભ્ય તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા.

પુરસ્કારોની હારમાળા
નિલેશ માંડલેવાળાના કાર્યોની નોંધ રાજ્ય અને રાષ્ટ્ર બન્ને સ્તરે લેવામાં આવી છે. ગુજરાત સ્થાપના દિવસે પાટણ ખાતે રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રીના હસ્તે રાજ્યના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનથી નવાજવામાં આવ્યા છે. સામાજિક કાર્યના ક્ષેત્રમાં તેમના અભૂતપૂર્વ પ્રદાન માટે ભારત રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા પદ્મશ્રી પુરસ્કારની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

"અંગદાન એ શ્રેષ્ઠ દાન છે. કોઈના મૃત્યુ બાદ પણ તેના અંગો દ્વારા અન્ય વ્યક્તિ જીવી શકે તે માનવતાનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે." - આ મંત્રને નિલેશ માંડલેવાળાએ સાચા અર્થમાં સાર્થક કર્યો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Nilesh MandlewalaPadma Shri Award 2026Donate Life Suratનિલેશ માંડલેવાળાડોનેટ લાઈફ સુરત

Trending news