કોણ છે શાલિની અગ્રવાલ? ગુજરાતની આ IAS ઓફિસરે કમિશનરની પોસ્ટ પર રહીને કર્યું મોટું કામ
IAS Shalini Agrawal Book: ભવિષ્યના શહેરો કેવો હોવા જાઈએ, હાલના શહેરોમાં રહેલા ચેલેન્જિસને કેવી રીતે તકમાં બદલી શકાય છે. આ સવાલોને લઈને ગુજરાતની એક મહિલા આઈએએસ ઓફિસર શાલિની અગ્રવાલે પુસ્તકલ લખ્યું છે. જેમાં સુરતમાં તેમના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પદ પરના અનુભવો પણ સામેલ છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે આ પુસ્તકનું લોન્ચિંગ કર્યું હતું.
cm bhupendra Patel launched ias shalini agarwal book ; ગુજરાતમાં થોડા દિવસ પહેલા સુરત મ્યુનિસિપિલ કમિશનરની જવાબદારી સંભાળી રહેલા શાલિની અગ્રવાલ હાલ ચર્ચામાં છે. તેઓએ ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં કલેક્ટર અને કમિશનર તરીકેની જવાબદારી સંભાળ્યા બાદ હવે નવી જવાબદારી ભજવી. ભવિષ્યના શહેરો કેવા હોવા જોઈએ, તેને લઈને તેઓએ એક પુસ્તક લખ્યું છે. ગુરુવારે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે આ પુસ્તકનું વિમોચન કર્યું. શેપિંગ ટુમોરોઝ સીટીઝ – ફ્રોમ ક્લાયમેટ રીસ્ક ટૂ ગ્રીન ઓપોર્ચ્યુનીટીઝ (Shaping Tomorrow's Cities) પુસ્તકને ગાંધીનગરમાં લોન્ચ કરાયું હતું.
શાલિની અગ્રવાલ હાલ ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ (જીયુવીએનએલ) માં મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર તરીકે કાર્યરત છે. તેઓને જાન્યુઆરી, 2026 માં સરકારે આ જવાબદારી સોંપી છે. આ પહેલા તેઓ સુરતના કમિશનર હતા. તો તે પહેલા વડોદરાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને તે પહેલા કલેક્ટર રહી ચૂક્યા છે.
સુરત કમિશનર તરીકે મોટી છાપ છોડી
ગુજરાત કેડરના આઈએએસ શાલિની અગ્રવાલ સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશિર રહેતા શહેરે સ્વચ્છતામાં લાંબી છલાંગ લગાવી હતી. શહેરને ઈન્દોરની સાથે પહેલુ રેન્કિંગ મળ્યું હતું. વર્ષ 2005 ના આઈએએસ શાલિની અગ્રવાલે પુસ્તકોમાં આગામી દિવસોમાં આવતીકાલના શહેરોના ક્લાયમેટ રિસ્કને લઈને ગ્રીન અવસરમાં બદલવા વિશે વાત પુસ્તકમાં કરી છે. ગુજરાતના આ આઈએએસ અધિકારીનું પુસ્તક એવા સમયે લોન્ચ થયું છે, જ્યાં રાજ્યના મોટા શહેરોના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વિશ્વ સ્તરના બનાવવા પર ફોકસ ચાલી રહ્યું છે. રાજ્ય સરકારે વર્ષ 2025 ને શહેરીકરણ વિકાસ વર્ષ તરીકે ઉજવ્યો હતો. રાજ્ય સરકારે આ જાહેરાત ગુજરાત શહેરી વિકાસના 20 વર્ષ પૂરા થવા પર કરી છે. જેનો પ્રારંભ પીએમ મોદીએ કર્યો હતો.
પુસ્તકમાં તેઓએ લખ્યું છે કે, આવતીકાલના શહેરો સામે લોકો સામે આવનારા પડકાર નથી, પરંતું પસંદ કરાયેલા વિકલ્પોમાંથી પસંદગી પામશે. જોખમોને અવસરમાં બદલવા, વિકાસને સ્થિરતામાં બદલવી, શાસનને ઈનોવેશન અને ફાઈનાન્સની ભાગીદારીમાં બદલવી વગેરે..
પુસ્તકમાં બીજું શું શું છે...
વધતાં જતાં શહેરીકરણને કારણે આવનારા દિવસોમાં એન્વાયરમેન્ટ અને સોશિયલ ચેલેન્જીસ માટેના ખાસ આગોતરા આયોજન અને નીતિ નિર્માણનું મહત્વ આ પુસ્તકમાં સમાવિષ્ટ છે. એટલું જ નહિ, અર્બનાઇઝેશન સાથે એનર્જી ડિમાન્ડ, રીસોર્સ કન્ઝમ્પશન અને ગ્રીન હાઉસ ગેસના ઉત્સર્જન પરિણામે સર્જાતી કલાયમેટ ચેન્જની અસરોનું સમાધાન કરવાના વિચારો આ પુસ્તકતમાં વણી લેવામાં આવ્યા છે.
ભારતમાં પણ શહેરીકરણ ઝડપથી વધી રહ્યું છે અને ૨૦૪૭ સુધીમાં તેમાં મોટા પ્રમાણમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. આ આર્થિક વિકાસયાત્રામાં શહેરોની ભૂમિકા ખૂબ મહત્વની રહેવાની છે. વધતાં શહેરીકરણને કારણે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, હાઉસીંગ, પાણી અને મૂળભૂત સેવાઓ પર ભાર વધે છે. તેથી શહેરોના સુવ્યવસ્થિત આયોજન અને ટકાઉ વિકાસ ખૂબ જરૂરી છે. તેની છણાવટ આ પુસ્તકમાં કરવામાં આવી છે.
સસ્ટેનેબલ ડેવલોમેન્ટ પ્રોજેક્ટને માટે ફંડીંગના માર્ગો દર્શાવતા પુસ્તકમાં જણાવાયું છે કે ક્લાયમેટ રીઝીલીયન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવવા માટે ગ્રીન બોન્ડ, પબ્લિક-પ્રાઈવેટ પાર્ટનરશિપ, કાર્બન માર્કેટ અને ક્લાઈમેટ ફાઈનાન્સ જેવા પ્રયાસો દ્વારા મોટું રોકાણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આ સાધનો દ્વારા શહેરો જરૂરી મૂડી એકત્રીત કરી શકે છે. સાથે સાથે સ્થાનિક સ્વરાજ સંસ્થાઓની નાણાકીય ક્ષમતા મજબૂત બનાવવાની, મ્યુનિસીપલ ફાયનાન્સ સીસ્ટમને વધુ સુદ્રઢ કરવાની બાબતોને પણ આવરી લેવામાં આવી છે.
શહેરો સમસ્યાઓનું કારણ નથી, પરંતુ એવા પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં સામાજિક, આર્થિક અને પર્યાવરણીય પડકારોના ઉકેલો વિકસાવી શકાય છે. યોગ્ય આયોજન, ટેકનોલોજી અને સસ્ટેનેબલ પોલિસીઝ દ્વારા શહેરોને વિકાસના કેન્દ્ર અને ગ્રીન ફ્યુચરના આધારસ્તંભ બનાવી શકાય છે તે અંગે પણ આ પુસ્તકમાં આલેખન થયું છે.
કોણ છે શાલિની અગ્રવાલ?
2005 ની બેચના શાલિની અગ્રવાલ ગુજરાત કેડરના આઈએએસ અધિકારી છે. તેઓ અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં સરકારી પદે અનેક મોટી જવાબદારી સંભાળી ચૂક્યા છે. વડોદરા કલેક્ટર પછી પાલિકા કમિશનર રહ્યા બાદ તેઓ સુરતના કમિશનર બન્યા હતા. હાલમાં જે તેઓ GUVNL ના એમડી પદે કાર્યરત છે. શાલિની અગ્રવાલ મૂળ બિહારના રહેવાસી છે. તેઓએ પોતાની મહેનતથી શાર્પ સ્ટ્રેટેજિસ્ટની છબી ગુજરાતમાં બનાવી છે. બિહાર યુનિવર્સિટીમાંથી ઈલેક્ટ્રોનિક એન્જિનિયરીંગનો અભ્યાસ કર્યો હતો. સિવિલ સેવામાં બે દાયકા પૂરા કરનાર શાલિની અગ્રવાલ ગુજરાતના સીનિયર આઈએએસ ઓફિસરોમાં સામેલ છે.
