ગુજરાતના નવા DGP કોણ? વિકાસ સહાયને એક્સટેન્શન મળશે કે નવા ચહેરાની પસંદગી? જાણો રેસમાં કોણ છે સૌથી આગળ

Who Will Become Gujarat New DGP: રાજ્યને નવા ડીજીપી કોણ મળશે તેને લઈને ચર્ચાઓ તેજ. 29 અથવા 30 તારીખ સુધીમાં નવા ડીજીપી મળી જશેઃ સુત્ર. વિકાસ સહાયને આ વખતે એક્સટેન્શન ન આપાય તેવી માહિતી સુત્ર. કે એલ રાવ, જી એસ મલિક અને ડો નિરજા ગોત્રુનુ નામ સૌથી આગળ. જી એસ મલિક અને નિરજા ગોત્રુ પાસે હજી સમય હોવાથી કે એલ રાવ નવા ડીજી બને તેવી પ્રબશ શક્યતા. કે એલ રાવ, જી એસ મલિક અને ડો નિરજા ગોત્રુનુ નામ દિલ્લી મોકલાયા હોવાની પણ વાત. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 27, 2025, 03:39 PM IST

Gandhinagar News: ગુજરાત પોલીસ બેડામાં હાલ સૌથી વધુ ચર્ચાનો વિષય એક જ છે - 'રાજ્યના નવા પોલીસ વડા (DGP) કોણ બનશે?' વર્તમાન DGP વિકાસ સહાયની એક્સટેન્શનની મુદત 31મી ડિસેમ્બરે પૂર્ણ થઈ રહી છે, ત્યારે નવા DGPની નિમણૂકને લઈને સચિવાલય અને પોલીસ આલમમાં અટકળો તેજ બની છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, 29 અથવા 30 ડિસેમ્બર સુધીમાં રાજ્યને નવા પોલીસ વડા મળી શકે છે.

વિકાસ સહાયને ફરી એક્સટેન્શન મળવાની શક્યતા નહિવત
વર્તમાન DGP વિકાસ સહાયને નિવૃત્તિ બાદ 6 મહિનાનું એક્સટેન્શન આપવામાં આવ્યું હતું, જેની મુદત આગામી 31મી ડિસેમ્બરે પૂરી થાય છે. જાણવા મળતી વિગતો મુજબ, આ વખતે સરકાર તેમને વધુ એક્સટેન્શન આપવાના મૂડમાં નથી. જો વિકાસ સહાયને એક્સટેન્શન ન મળે, તો નવા DGP તરીકે કોની પસંદગી થશે તે મોટો પ્રશ્ન છે.

દિલ્હી મોકલાયેલી પેનલમાં આ ત્રણ નામ મોખરે
ગૃહ વિભાગ દ્વારા સિનિયોરિટીના આધારે ત્રણ આઈપીએસ (IPS) અધિકારીઓની પેનલ કેન્દ્ર સરકારને મોકલવામાં આવી હોવાની માહિતી મળી છે. જેમાં મુખ્યત્વે આ ત્રણ નામોની ચર્ચા છે. 

  • 1. ડો. કે. લક્ષ્મી નારાયણ રાવ (K.L.N. Rao)
  • 2. જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિક (G.S. Malik)
  • 3. ડો. નીરજા ગોટરૂ (Neerja Gotru)

રેસમાં કોણ કેટલું આગળ?

નામ                                 બેચ અને જન્મ                            અભ્યાસ                        નિવૃત્તિનો સમય

ડો. કે.એલ.એન. રાવ    1993 બેચ (જન્મ: 1967)                MSC, PhD                    આશરે 2 વર્ષ બાકી
જી. એસ. મલિક          1994 બેચ (જન્મ: 1968)                B.Tech, LLB                  આશરે 3 વર્ષ બાકી
ડો. નીરજા ગોટરૂ        1993 બેચ (જન્મ: 1969)               MBBS, MA (મેરીટાઈમ લો) 4 વર્ષથી વધુ બાકી

કે.એલ.એન. રાવ કેમ છે સૌથી પ્રબળ દાવેદાર?
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ડો. કે.એલ.એન. રાવ નવા DGP બને તેવી શક્યતા સૌથી વધુ છે. તેની પાછળના મુખ્ય કારણો નીચે મુજબ છે. 1993 બેચના અધિકારીઓમાં તેઓ સૌથી સિનિયર છે. જોકે સિનિયોરિટીમાં રજનીશ રાય બીજા નંબરે છે, પરંતુ તેઓ સસ્પેન્ડેડ હોવાથી તેમનું નામ રેસમાં નથી. લાંબા સમય સુધી જેલ વિભાગમાં રહ્યા બાદ તાજેતરમાં જ તેમને સ્ટેટ ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. તેને સરકાર તરફથી અપાયેલો સંકેત માનવામાં આવી રહ્યો છે. સરકાર દ્વારા તેમના કામનું સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને તેઓ ક્લીન ઈમેજ ધરાવતા શિસ્તબદ્ધ અધિકારી માનવામાં આવે છે.

અન્ય દાવેદારોની સ્થિતિ
અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિક પણ મજબૂત દાવેદાર છે, પરંતુ તેમની પાસે હજુ નિવૃત્તિના 3 વર્ષ બાકી છે. તેવી જ રીતે, ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડના ચેરમેન ડો. નીરજા ગોટરૂ પાસે પણ 4 વર્ષથી વધુનો સમય છે. જો સરકાર સિનિયોરિટીના ક્રમને જાળવી રાખશે, તો ડો. કે.એલ.એન. રાવનું નામ નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે 31મી ડિસેમ્બર પહેલા રાજ્ય સરકાર કયા અધિકારી પર પસંદગીનો કળશ ઢોળે છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

