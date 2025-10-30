Prev
એકતા પરેડમાં પ્રેરેડ કમાન્ડર કોણ છે ગુજરાતના આ મહિલા IPS? અનેક કેસમાં મેળવી છે મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ

Ekta Diwas Parade 2025: સુમન નાલા ભારતીય પોલીસ સેવા (IPS)ની ગુજરાત કેડર, 2021 બેચની અધિકારી છે અને હાલમાં પોલીસ અધિક્ષક (ટેકનિકલ અને SCRB), ગુજરાત રાજ્ય તરીકે ફરજ બજાવી રહી છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 30, 2025, 02:58 PM IST

એકતા પરેડમાં પ્રેરેડ કમાન્ડર કોણ છે ગુજરાતના આ મહિલા IPS? અનેક કેસમાં મેળવી છે મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: Ekta Diwas Parade 2025: સુમન નાલા ભારતીય પોલીસ સેવા (IPS)ની ગુજરાત કેડર, 2021 બેચની અધિકારી છે અને હાલમાં પોલીસ અધિક્ષક (ટેકનિકલ અને SCRB), ગુજરાત રાજ્ય તરીકે ફરજ બજાવી રહી છે. 

તેમણે અગાઉ સહાયક પોલીસ અધિક્ષક, દાંતા વિભાગ, બનાસકાંઠા તરીકે કામગીરી બજાવી હતી, જ્યાં તેમણે અનેક મહત્વપૂર્ણ તપાસોનું નેતૃત્વ કર્યું, સંવેદનશીલ સમુદાય આધારિત પ્રશ્નોમાં સુમેળપૂર્વક હસ્તક્ષેપ કર્યો અને કાયદો-વ્યવસ્થાની સુચારુ કામગીરી સુનિશ્ચિત કરી. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમણે એક સનસનીખેજ ઓનર કિલિંગ કેસ ઉકેલીને મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ મેળવી અને એક ડબલ મર્ડર કેસ માટે રચાયેલી વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) નું સફળ નેતૃત્વ કર્યું, જેને વ્યવસાયિક કુશળતા અને સમયસર તપાસ માટે વ્યાપક પ્રશંસા પ્રાપ્ત થઈ। ઉપરાંત તેમણે આદિવાસી પુનર્વસન અને કલ્યાણ ક્ષેત્રે સંવાદ આધારિત સહયોગ અને પ્રશાસનિક ટેકાથી ક્ષેત્રમાં સામાજિક સ્થિરતા લાવવાનો સફળ પ્રયાસ કર્યો।

IPSમાં જોડાયા પહેલાં તેમણે બી.આઈ.ટી.એસ. પિલાણી (BITS Pilani) માંથી કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં બી.ઈ.ની ડિગ્રી મેળવી હતી। તેમણે Oracle માં સોફ્ટવેર એન્જિનિયર તરીકે સેવા આપી હતી, બાદમાં રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ (RPF) માં સહાયક સુરક્ષા કમિશનર તરીકે અને ભારતીય રક્ષા હિસાબ સેવા (IDAS) અંતર્ગત કોસ્ટ ગાર્ડ માટે નાણાકીય સલાહકાર (Financial Advisor) તરીકે ફરજ બજાવી હતી। આ બહુમુખી અનુભવથી તેમને ટેક્નોલોજી, સુરક્ષા, નાણાકીય વ્યવસ્થાપન અને સંગઠનાત્મક પ્રશાસનના ક્ષેત્રોમાં ઊંડી સમજ પ્રાપ્ત થઈ, જે આધુનિક પોલીસિંગ માટે અત્યંત ઉપયોગી બની.

તેમનો શૈક્ષણિક અને સંશોધન અનુભવ પણ સમૃદ્ધ રહ્યો છે। તેમણે AIIMS ખાતે મિટ્રલ વાલ્વ પ્રોસ્ટેથેટિક્સ (Mitral Valve Prosthetics) પર અભ્યાસ કર્યો હતો અને રાષ્ટ્રીય અંટાર્કટિક અને મહાસાગર સંશોધન કેન્દ્ર (NCAOR) ખાતે અતિશય પરિસ્થિતિઓમાં સૂક્ષ્મજીવોના અસ્તિત્વ પર સંશોધન કર્યું હતું। તેમણે પ્રોટીન પોઇન્ટ મ્યુટેશન પ્રેડિક્શન ક્ષેત્રે ગણિતીય સંશોધનમાં યોગદાન આપ્યું છે। તેઓ ટાટા જાગૃતિ યાત્રામાં ભાગ લઈ સામાજિક ઉદ્યોગસાહસિકતા અને ગ્રામિણ નવીનતાની સમજ વિકસાવી હતી। ઉપરાંત, તેમણે નિર્માણ અને આશા ફાઉન્ડેશન જેવી સંસ્થાઓ સાથે જોડાઈ શિક્ષણ, સમુદાય વિકાસ અને દિવ્યાંગ સશક્તિકરણ ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર સેવા આપી છે।

દાંતાના આદિવાસી વિસ્તારમાં તેમણે એક દાયકાથી વધુ સમયથી સામાજિક બહિષ્કારનો ભોગ બનેલા 29 પરિવારોને તેમના ઘર સુધી પરત લાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી। તેમણે સમુદાયના વડીલો સાથે સંવાદ સ્થાપી વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કર્યો અને શાંતિપૂર્ણ પુનર્વસન સુનિશ્ચિત કર્યું। તેમના પ્રયાસોથી પરિવારોને ઘર પુનઃનિર્માણ, રોજગાર પુનઃસ્થાપન અને પ્રશાસનિક સહાય મળી. તેમની સહાનુભૂતિપૂર્ણ નેતાગીરી, નિયમિત મેદાની મુલાકાતો, અને ધીરજપૂર્વકની સમજણના કારણે આ લાંબો વિવાદ કોઈ દબાણ વિના ઉકેલાયો, જેને કારણે ન્યાય પ્રણાલી પ્રત્યે વિશ્વાસ અને સામાજિક એકતા વધુ મજબૂત બની. 

