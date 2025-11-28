Prev
કોણ છે સુરતના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ ફારૂક પટેલ? સવજીભાઈ ધોળકિયા, ગોવિંદ ધોળકિયાને છોડ્યા પાછળ

Surat Richest Person Faruk Patel: સુરતનો સૌથી ધનિક વ્યક્તિ બન્યા કેપી ગ્રુપના ફારૂક પટેલ. સુરતના ડાયમંડ કારોબારીને પાછળ રાખી બન્યા નંબર 1. ફારૂક પટેલ સોલર પેનલના ઉદ્યોગથી જાણીતા છે. માત્ર ૭૦૦ રૂપિયા ની મજૂરી કરનારા ફારૂક પટેલ આજે ૨૦,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાના માલિક છે. જ્યારે ડાયમંડ કિંગ ગોવિંદ ધોળકિયા પાંચમા નંબર પર અને સવજી ધોળકિયા નવમા નંબર પર છે. કેપી ગ્રુપના ફારૂક પટેલે ભૂતકાળમાં ટ્રકો પણ ચલાવી. સમય ની સાથે બદલાવ કરી ફારૂક પટેલે સોલાર એનર્જીમાં હાથ અજમાવ્યો. આજે કેપી ગ્રુપ ની ૪ લિસ્ટેડ કંપનીઓ 

Surat Richest Person Faruk Patel:સુરત એટલે ડાયમંડ સિટી...ટેક્સટાઈલ માર્કેટનું હબ...પણ આ જ સુરતમાં સૌથી ધનીક વ્યક્તિ બન્યા છે કે.પી.ગ્રુપના ફારુક પટેલ. જેમને આ બંને ધંધા સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. તેમ છતા તેઓ આજે મોટા મોટા હીરા ઉદ્યોગકારો અને કાપડના વેપારીઓને પાછળ છોડીને નંબર 1 ધનીક બન્યા છે.

એક સમયે 700 રૂપિયાથી મજૂરીકામની શરૂઆત કરનારા ફારુક પટેલ આજે 20 હજાર કરોડના માલિક છે. ફારુક પટેલની મહેનતે આજે તેમને સુરતના સૌથી ધનીક વ્યક્તિ બનાવ્યા છે. એક સમય હતો જ્યારે ફારુક પટેલ પોતે ટ્રક ચલાવતા હતા, પરંતુ તેમની મહેનત અને લગનથી અલગ અલગ ધંધામાં સાહસ ખેડ્યું, જેનું પરિણામ છે કે, આજે તેઓ કે.પી.ગ્રુપના માલિક છે.

તેમણે સમયની સાથે ચાલતા ચાલતા એનર્જી ક્ષેત્રમાં ઝંપલાવ્યું હતું. આજે તેમની કે.પી.ગ્રુપની 4 લિસ્ટેડ કંપનીઓ છે. આ ઉપરાંત અન્ય પણ કેટલીય કંપનીના તેઓ માલિક છે. નોંધનીય છે કે, ફારૂક પટેલના પિતા એક બસ કંડક્ટર હતા.. ફારુક પટેલનું બાળપણ માત્ર એક નાનકડી ઓરડીમાં વિત્યું હતું.. પરંતુ તેમણે ગરીબીને બહાનુ બનાવવાની જગ્યાએ મોટા થઈને પોતાનું એક આગવું સામ્રાજ્ય ઉભુ કરી દીધું. 

જેના પ્રતાપે મોટા મોટા હીરા ઉદ્યોગકારો પણ કમાણીમાં ફારુક પટેલથી પાછળ રહી ગયા છે. તેમણે સવજીભાઈ ધોળકિયા, ગોવિંદ ધોળકિયા, અશ્વીનભાઈ દેસાઈને પણ ધંધામાં પાછળ મુકીને આ મુકામ હાસલ કર્યું છે. 
 

