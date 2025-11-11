કોણ છે આ 'મંત્રી' સાહિબા જે X પ્લેટફોર્મ પર એન્ગેજમેન્ટમાં મંત્રી રિવાબા જાડેજાને છોડી રહી છે પાછળ
Who is Vanita Bariya: ગુજરાતના દાહોદ જિલ્લામાં પોસ્ટ કરાયેલી વનિતા બારિયા મીડિયા હેડલાઇન્સમાં ચમકી રહી છે. તેના પિતાના કરિયરને પસંદ કરનાર બારિયા એક તલાટી અને લેખપાલ છે. પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર તે સેલિબ્રિટી જેવા ફોલોઅર્સ ધરાવે છે. તે માત્ર ગુજરાત સરકારમાં સૌથી ચર્ચિત મહિલા ચહેરો રિવાબા જાડેજા સાથે એન્ગેજમેન્ટમાં કડક ટક્કર આપી રહી છે.
Who is Vanita Bariya: ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની, રીવાબા જાડેજા, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળમાં સૌથી ચર્ચિત ચહેરો છે. જામનગર ઉત્તરથી પહેલી વાર ધારાસભ્ય બનેલા રીવાબા જાડેજા હવે ગુજરાતમાં મંત્રી છે. તે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ સક્રિય છે, પરંતુ ગુજરાત સરકારમાં તલાટી-કમ-મંત્રી (લેખપાલ) તરીકે સેવા આપતી વનિતા બારિયા X પર રીવાબા જાડેજા કરતાં વધુ ચર્ચામાં છે.
મજબૂત સ્ત્રી પોતાની શક્તિને તાજની જેમ પહેરે છે..!! pic.twitter.com/fEjP5SAesC
— Talati Cum Mantri (@vanita_bariya) November 9, 2025
મંત્રી રીવાબા જાડેજા કરતા વધુ એન્ગેજમેન્ટ
ગુજરાત સરકારના મંત્રી રીવાબા જાડેજા કરતા વનિતા બારિયાના ફોલોઅર્સ નોંધપાત્ર રીતે ઓછા છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વનિતા બારિયાના 72,000 થી વધુ ફોલોઅર્સ છે, જ્યારે તે 52 લોકોને ફોલો કરે છે. રીવાબા જાડેજાના 144,000 થી વધુ ફોલોઅર્સ છે. તે ફક્ત 6 લોકોને ફોલો કરે છે, પરંતુ તેના ઓછા ફોલોઅર્સ હોવા છતાં, વનિતા મીડિયા હેડલાઇન્સમાં રહે છે. તેની પોસ્ટ્સ રીવાબા જાડેજા કરતા વધુ એન્ગેજમેન્ટ મેળવે છે. સોશિયલ મીડિયા પર, વનિતા તેના ફોટા અને પ્રેરણાદાયી પોસ્ટ્સ શેર કરે છે, જેને વ્યાપકપણે પસંદ કરવામાં આવે છે. તે ગુજરાતી ભાષામાં પોતાની પોસ્ટ કરે છે.
યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી @narendramodi સાહેબ દ્વારા ગુજરાતનાં વિદ્યાર્થીઓને અત્યાધુનિક શિક્ષણ મળે તે હેતુથી શરુ કરવામાં આવેલ ગાંધીનગર સ્થિત ગુજરાત શિક્ષણ જગતનાં હૃદય સમાન ‘વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર‘ની મુલાકાત લીધી, વ્યવસ્થાઓનું નિરીક્ષણ કર્યું અને સૌ સંચાલકો સાથે સંવાદ કર્યો. pic.twitter.com/wT7LgLwssy
— Rivaba Ravindrasinh Jadeja (@Rivaba4BJP) November 9, 2025
કોણ છે વનિતા બારિયા?
વનિતા બારિયા ગુજરાતના પછાત જિલ્લાઓમાંના એક દાહોદમાં પોસ્ટેડ છે. તે તલાટી એટલે કે લેખપાલ તરીકે કામ કરે છે. તેના તલાટી કમ મંત્રી એકાઉન્ટને સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી લોકપ્રિયતા મળી છે. વનિતા બારિયા સોશિયલ મીડિયા પર સક્રિય રહે છે. તે પોતાની ફરજ પરના ઘણા ફોટા શેર કર્યા છે. તેની પાસે વેસ્ટર્ન લુક હોય કે પંજાબી સુટમાં તેના ફોટા પણ છે.
ગુજરાત સરકારની કર્મચારી વનિતા બારિયા સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ સક્રિય છે.
મારા પર્સનલ જિંદગીના ગ્લેમરસરુપથી આપ સર્વ ખુશ થયા પણ હું આજ મારા પ્રોફેશનલ જિંદગીના ગ્લેમરસરુપથી ખુશ છું કે ખરા અર્થમાં મને આજ કોઈ નુ દિલ જીતવાનો મોકો મળ્યો.પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના સર્વેની કામગીરી અંતર્ગત મને એક જરૂરિયાતમંદ પરિવારને મળવાનો મોકો મળ્યો. pic.twitter.com/QNHMEs3yAQ
— Talati Cum Mantri (@vanita_bariya) August 20, 2025
પિતાના પગલે ચાલે છે વનિતા...
વનિતા બારિયાએ તેના પિતાના પદચિન્હો પર ચાલીને તલાટી બનવાનું પસંદ કર્યું. જેમ ડૉક્ટરનો દીકરો ડૉક્ટર બને છે તેમ તે તલાટી બની. તલાટી-કમ-મંત્રી તરીકે પોતાને સ્થાપિત કરનારી વનિતાને લેખનનો શોખ છે. તે પોતાના મૌલિક વિચારો શેર કરે છે. તે સરકારી નોકરી શોધનારાઓ અથવા તલાટીની પરીક્ષા આપનારાઓને જરૂરી માર્ગદર્શન પણ પૂરું પાડે છે.
