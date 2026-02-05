મોંઘી ગાડીઓ-વિદેશી દારૂ; સાણંદના વિકેન્ડ હોમમાં હાઈપ્રોફાઈલ દારૂની પાર્ટીનું કોણે કર્યું આયોજન? મોટો ખુલાસો
Ahmedabad Nirvana Greens Party Raid: સાણંદના નિરવાના ગ્રીન્સ વિક એન્ડ હોમ માં દારૂની મહેફિલ ઝડપાઈ. સાણંદ પોલીસે ૮૧ લોકોની કરી અટકાત. આદર્શ નામના વ્યક્તિ ની 25મી વેડિંગ એનિવર્સરી નિમિત્તે યોજાઈ હતી પાર્ટી. 11 ટેબલ પર કેક, હુક્કા અને દારૂ પીરસવામાં આવ્યો હતો. તમામ આરોપીઓનો સાણંદની સરકારી હોસ્પિટલમાં મેડીકલ ટેસ્ટ કરાયો. પકડાયેલા કુલ ૮૧ વ્યક્તિઓ પૈકી 38 મહિલાઓને નોટિસ આપી જવા દેવાઈ
Snand: અમદાવાદ નજીક આવેલ સાણંદ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ગોરજ ગામની સીમમાં ગત રાત્રે પોલીસે એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. સાણંદના 'સફલ નિર્વાણા ગ્રીન્સ' નામના વીકએન્ડ વિલામાં ચાલી રહેલી એક આલીશાન પાર્ટી પર પોલીસે ત્રાટકીને વિદેશી દારૂ અને હુક્કાની મેજબાની માણી રહેલા હાઈપ્રોફાઈલ શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે.
પોલીસને રેડમાં શું શું મળ્યું?
પોલીસ જ્યારે સ્થળ પર પહોંચી ત્યારે દ્રશ્યો ચોંકાવનારા હતા. આલીશાન બંગલામાં પ્રાઇવેટ સ્વિમિંગ પૂલ અને ગાર્ડન પાસે 11 જેટલા ટેબલ સજાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં મહેમાનોને દારૂ અને હુક્કા પીરસવામાં આવી રહ્યા હતા. પોલીસે સ્થળ પરથી મળેલા મુદ્દામાલની વાત કરીએ તો વિદેશી દારૂની 8 સીલબંધ બોટલ, 7 અડધી ભરેલી બોટલ અને 3 ખાલી બોટલ. આ સિવાય 10 જેટલા રબ્બરની પાઇપવાળા હુક્કા અને 41 જેટલા ફ્લેવર્સના પેકેટ/ડબ્બા મળી આવ્યા છે. એટલું જ નહીં, પોલીસને 74 મોંઘા મોબાઈલ ફોન (કિંમત અંદાજે ₹26.30 લાખ) અને 22 જેટલી લક્ઝરી ફોર વ્હીલર ગાડીઓ (કિંમત અંદાજે ₹2.62 કરોડ)નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. પોલીસને દારૂ પીવાના 70 ગ્લાસ અને અન્ય સાધન સામગ્રી પણ મળી આવી છે. કુલ જપ્ત મુદ્દામાલની કિંમત: ₹2,91,84,250/- થાય છે.
પાર્ટીનું આયોજન અને થીમ
આ હાઈપ્રોફાઈલ પાર્ટીનું આયોજન મુંબઈના મરીન ડ્રાઇવ વિસ્તારમાં રહેતા અમિત ગોપીલાલ પચેરીવાલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. પોતાના સાઢુ આદર્શ અગ્રવાલની 25મી વેડિંગ એનિવર્સરી (લગ્ન તિથિ) ની ભવ્ય ઉજવણી કરવા માટે આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. પાર્ટી માટે સફલ નિર્વાણા ગ્રીન્સનો પ્લોટ નં. 200 પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો, જે અમિતના મિત્ર રવી ગોરખપુરીયાનો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ પાર્ટી એક ખાસ 'થીમ બેઝ' પાર્ટી હતી, જેમાં મહેમાનો માટે વિશેષ પહેરવેશ અને પહેરવા માટેના માસ્ક પણ રાખવામાં આવ્યા હતા. પ્લોટમાં ખાસ DJ, ડાન્સ ફ્લોર અને દંપતીના મોટા કટ-આઉટ પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસે કરી યુવક-યુવતીઓની ધરપકડ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી
આ દરોડા દરમિયાન પોલીસે કુલ 81 લોકોની અટકાયત કરી હતી, જેમાં 43 પુરુષો અને 38 મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. તમામ આરોપીઓને સાણંદની સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે મેડિકલ ટેસ્ટ માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. પકડાયેલ 38 મહિલાઓને કાયદાકીય જોગવાઈ મુજબ નોટિસ આપીને હાલ પૂરતી રવાના કરવામાં આવી છે. મુખ્ય આયોજક અમિત પચેરીવાલ અને અન્ય વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશન એક્ટની વિવિધ કલમો [65(એ)(એ), 116(બી), 66(1)(બી), 75(એ), 85(1)(3), 81, 84, 86] મુજબ ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મહેમાનો માટે વિદેશી દારૂ ઉપરાંત વિવિધ પ્રકારના કોકટેલ અને ડિનરનું વિશેષ મેનુ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. ઝડપાયેલી લક્ઝરી કારમાંથી પણ દારૂના બોક્સ મળી આવ્યા છે, જે સૂચવે છે કે આયોજન ખૂબ મોટા પાયે હતું. સાણંદ પોલીસે આ દારૂનો જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો તે દિશામાં વધુ તપાસ તેજ કરી છે.
