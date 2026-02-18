ગુજરાત બજેટ; જાણો પ્રથમ બજેટ કોણે અને ક્યારે રજૂ થયું હતું? સૌથી વધુ બજેટ રજૂ કરવાનો રેકોર્ડ કોના નામે છે?
Gujarat Budget Interesting Facts: ગુજરાતનું બજેટ હંમેશા ઉદ્યોગ, વેપાર અને રોજગારને પ્રાધાન્ય આપતું રહ્યું છે. 2026નું બજેટ પણ વિકસિત ગુજરાતના રોડમેપ સમાન બની રહેશે તેવી આશા રાખવામાં આવી રહી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ગુજરાતનું પ્રથમ બજેટ કોણે અને ક્યારે રજૂ કર્યું હતું? તે બજેટનું કદ કેટલું હતું? સૌથી વધુ બજેટ રજૂ કરવાનો રેકોર્ડ કોના નામે છે? ચાલો જાણીયે ગુજરાત બજેટ વિશે રસપ્રદ વિગત...
Gujarat Budget 2026-27: ગુજરાત આજે દેશનું 'ગ્રોથ એન્જિન' ગણાય છે. ટેક્સટાઇલ, ડાયમંડ, ઓટો પાર્ટ્સ અને ફાર્મા ક્ષેત્રે ગુજરાતે વિશ્વભરમાં ડંકો વગાડ્યો છે. ભારતનું પ્રથમ ફિનટેક સિટી 'ગિફ્ટ સિટી' પણ આપણા રાજ્યની આર્થિક શક્તિનું પ્રતીક છે. આ પ્રગતિના પાયામાં રાજ્યના મજબૂત નાણાકીય આયોજન એટલે કે 'બજેટ'નો મોટો ફાળો છે. વર્ષ 2026માં નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ સતત પાંચમી વખત ગુજરાતનું અંદાજપત્ર રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે ચાલો જાણીએ ગુજરાતના બજેટ સાથે જોડાયેલા કેટલાક રસપ્રદ તથ્યો.
ગુજરાતનું પ્રથમ બજેટ: કોણે અને ક્યારે રજૂ કર્યું?
ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના 1 મે, 1960ના રોજ થઈ હતી. મહારાષ્ટ્રથી અલગ થયા બાદ સ્વતંત્ર ગુજરાતનું પ્રથમ બજેટ 22 ઓગસ્ટ 1960ના રોજ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાતના તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી અને નાણામંત્રી ડો. જીવરાજ મહેતાએ પહેલું બજેટ રજૂ કર્યું હતું. અત્યારે બજેટ ગાંધીનગર વિધાનસભામાં રજૂ થાય છે, પરંતુ ગુજરાતનું પ્રથમ બજેટ અમદાવાદમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
પ્રથમ બજેટનું કદ કેટલું હતું?
આજે આપણે લાખો કરોડના બજેટની વાતો કરીએ છીએ, પણ જાણીને નવાઈ લાગશે કે ગુજરાતનું પ્રથમ બજેટ માત્ર 115 કરોડ રૂપિયાનું હતું. રાજ્યની સ્થાપના મધ્ય વર્ષમાં થઈ હોવાથી તે સમયે ઓગસ્ટ મહિનામાં બજેટ રજૂ કરવાની જરૂર પડી હતી. ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી ગુજરાતના બજેટના કદમાં ધરખમ વધારો થયો છે. વર્ષ 2025માં કનુભાઈ દેસાઈએ 3.32 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ઐતિહાસિક બજેટ રજૂ કર્યું હતું, જે રાજ્યની આર્થિક ઉન્નતિ દર્શાવે છે.
સૌથી વધુ બજેટ રજૂ કરવાનો રેકોર્ડ કોના નામે?
ગુજરાતના રાજકીય ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વખત બજેટ રજૂ કરવાનો અનોખો રેકોર્ડ પૂર્વ નાણામંત્રી વજુભાઈ વાળાના નામે છે. તમને જણાવી દઈએ કે વજુભાઈ વાળાએ 18 વખત બજેટ રજૂ કર્યું હતું. તેમનો રેકોર્ડ હજું પણ કાયમ છે. ત્યારબાદ નંબર આવે છે નીતિન પટેલનો, જેમણે 9 વખત બજેટ રજૂ કર્યું છે. ત્યારબાદ કનુભાઈ દેસાઈએ 5 વખત (વર્ષ 2026 સહિત) બજેટ રજૂ કર્યું છે.
