કોણ કહે છે કે દિલ્હી દૂર છે? ગુજરાત CMOમાં તો હવે દિલ્હીથી આવનારાઓનું જ રાજ છે! સચિવાલયમાં 6 મહિના પહેલાંની સ્થિતિનું ફરી પુનરાવર્તન!
Gandhinagar News: વિક્રાંત પાંડે અને અજય કુમાર – આ બે નામ અત્યારે સત્તાના ગલિયારામાં સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે. ડેપ્યુટેશન પૂરું કરી આ અધિકારીઓએ સીધી જ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયમાં એન્ટ્રી મારી છે અને તેમના કદમાં પણ જંગી વધારો થયો છે.
Gandhinagar News: વિક્રાંત પાંડેને એડિશનલ પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી સાથે માહિતી-પ્રસારણનો ચાર્જ મળ્યો છે, તો અજય કુમારને સેક્રેટરી પદ સાથે મેરિટાઈમનો હવાલો સોંપાયો છે. ટૂંકમાં, આ બંને અધિકારીઓને 'દિલ્હી રિટર્ન' ફેક્ટર જોરદાર ફળ્યું છે. જોકે એ પણ વાસ્તવિકતા છે કે ગુજરાતમાં ભલે સીએમઓ હોય પણ દિલ્હી સીધી નજર રાખશે એ નક્કી છે.
સિનિયોરિટી સાઈડમાં રહી છે અને દિલ્હીનું કનેક્શન મેદાનમાં છે! ગુજરાતમાં બદલાતા આ સમીકરણો પર સૌની નજર છે. હવે 2027ની ચૂંટણીને સમય ઓછો છે ત્યારે સીએમઓ દાદાની છબી કેવી ચમકાવશે એ પર સૌની નજર રહેશે.
CMOમાં ઉલટફેર : સંજીવકુમાર IN અને અવંતિકાસિંઘ OUT!
"ગાંધીનગરથી દિલ્હી સુધી અત્યારે એક જ ચર્ચા છે - CMOમાં આટલો મોટો ફેરફાર કેમ? એકબાજુ દિલ્હીથી આવેલા વિક્રાંત પાંડે અને અજય કુમાર પાવરફુલ થયા, તો બીજી તરફ અવંતિકાસિંઘની અચાનક વિદાયથી સૌ આશ્ચર્યમાં છે. સંજીવકુમાર હવે સીએમના નવા 'સારથિ' બન્યા છે અને તેમને ગૃહ વિભાગનો વધારાનો હવાલો આપીને સુપર પાવરફુલ બનાવી દેવાયા છે.
સિનિયર અધિકારીઓમાં ભારે કચવાટ છે કે મેરિટ કરતા પસંદગીને વધુ મહત્વ મળી રહ્યું છે. 26 IASની બદલી તો માત્ર ઝાંખી છે, અસલી પિક્ચર જાન્યુઆરીમાં દેખાશે જ્યારે પ્રમોશન સાથે નવી બદલીઓનો રાઉન્ડ આવશે!" સૌથી મોટું આશ્ચર્ય છે અવંતિકાસિંઘની વિદાય. જેમને ખાસ કેસમાં પ્રમોશન આપીને સીએમના અગ્ર સચિવ બનાવાયા હતા, તેમને હવે સત્તાવાર રીતે 'આઉટ' કરવામાં આવ્યા છે. તેમની જગ્યાએ સંજીવકુમારની એન્ટ્રીએ સૌને ચોંકાવી દીધા છે!
સંજીવકુમારને માત્ર સીએમના પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી જ નહીં, પણ ગૃહ વિભાગનો મહત્વનો ચાર્જ પણ સોંપાયો છે – જોકે, આ તો માત્ર શરૂઆત છે! જાન્યુઆરીમાં અનેક પ્રમોશનો બાકી છે, એટલે હજુ મોટા મોટા માથાઓની બદલીના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે."
CMO 2.0: દાદાની નવી પાવરફુલ કોર ટીમ
ગુજરાત CMO હવે માત્ર ફાઈલો નહીં ફેરવે, પણ સીધા નિર્ણય લેશે! દિલ્હીની હાઈવોલ્ટેજ મીટિંગ બાદ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાની નવી ‘કોર ટીમ’ મેદાનમાં ઉતારી દીધી છે.દાદાએ પોતાની એવી કોર ટીમ બનાવી છે જે સીધો જ સત્તાનો કન્ટ્રોલ કરશે.
સંજીવ કુમારને ગૃહ સચિવ બનાવીને દાદાએ સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે, હવે પોલીસ અને કાયદો-વ્યવસ્થાનો રિમોટ કન્ટ્રોલ સીધો CMO પાસે રહેશે. તો બીજી તરફ, વિક્રાંત પાંડેને માહિતી ખાતાની જવાબદારી સોંપી દાદાની છબી ચમકાવવાનું મિશન સોંપાયું છે.
ડેપ્યુટેશન પરથી આવેલા બે દિગ્ગજ અધિકારીઓ હવે CMOમાં દિલ્હીની સીધી નજર રાખશે. હવે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને એમ.કે.દાસના ખભા પર વર્ષ 2027ની વૈતરણી પાર કરવાની સૌથી મોટી જવાબદારી આવી ગઈ છે. ત્રણ સ્તરે ગોઠવાયેલી આ વિશ્વસનીય ટીમ હવે સરકાર શું બોલશે અને ક્યારે બોલશે તે નક્કી કરશે. ટૂંકમાં, CMO હવે સુપર પાવરફુલ મોડમાં છે!
સચિવાલય પાવર ગેમ કોણ ફાવ્યું, કોણ કપાયું?
ગુજરાત સચિવાલયમાં બદલીઓનો ગંજીપો ચીપાયો છે, જેમાં કોઈને વફાદારી ફળી છે તો કોઈને સીધી લીટીમાં ચાલવું ભારે પડ્યું છે!
સૌથી મોટો ફટકો ધનંજય દ્વિવેદીને લાગ્યો છે. હેલ્થ જેવું મહત્વનું ખાતું છીનવી તેમને ફરી પંચાયતમાં ધકેલી સાઈડલાઈન કરાયા છે. તો મુકેશ કુમારને પણ આ બદલીઓમાં કોઈ ખાસ ફાયદો થયો નથી.
બીજી તરફ, અશ્વિની કુમાર મેદાન મારી ગયા છે! કોમનવેલ્થની યજમાની અપાવવામાં તેમની સફળતાનો શિરપાંવ મળ્યો છે. એવી જ રીતે, કુલદીપ આર્યને સરકાર પ્રત્યેની વફાદારી ફળી છે અને તેઓ ફરી લાઈમ લાઈટમાં આવ્યા છે.
હારિત શુક્લાના મનની મનમાં રહી ગઈ, પણ SIRની કામગીરી જોતા તેમને પોર્ટનો વધારાનો હવાલો સોંપાયો છે. ટૂંકમાં, સત્તાના આ શતરંજમાં પર્ફોર્મન્સ અને વફાદારીનો જ ખેલ છે! હાલમાં મુખ્ય સચિવ પછી સૌથી સિનિયર ગણાતા અરુણકુમાર સોલંકીને ફરીથી સાઈડ પોસ્ટિંગમાં મુકાયા છે. તો આરસી મીણાની હાલત પણ જૈસે થે છે.
