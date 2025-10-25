દ્વારકાધીશના મંદિરમાં પ્રતિબંધ છતા કોણે કર્યો આ કાંડ! ગર્ભગૃહનો લેવાયો વીડિયો
Dwarkadhish Temple : દ્વારકાધીશ મંદિરના ગર્ભગૃહમાં લેવાયો વીડિયો, દ્વારકા મંદિરમાં રેલિંગ તુટી પડવા મામલે મંદિરની સ્પષ્ટતા, રિપેરિંગ માટે ખોલવામા આવી હતી
Dwarka News : નવા વર્ષે જગતમંદિર દ્વારકા ખાતે ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી ગયું છે. ત્યારે દ્વારકાધીશ મંદિરથી બે ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. મંદિરના ગર્ભગૃહમાં મોબાઈલ પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં કોઈએ અંદરથી વીડિયો લીધો હતો. તો બીજી તરફ, શુક્રવારે યાત્રિકોના ભારે ધસારાથી વ્યવસ્થા માટે મૂકવામાં આવેલા બેરીકેટ પણ તૂટી પડી હતી, અને ભારે અફરાતરફી સર્જાઈ હતી.
કોણે ગર્ભગૃહમાં લીધો વીડિયો
દ્વારકાધીશ જગત મંદિરનીના ગર્ભગૃહનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. જગતમંદિર દ્વારકા મંદિરમાં મોબાઇલ પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં ગર્ભગૃહનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. ત્યારે ગર્ભગૃહમાં આ વીડિયો કોને લીધો અને ક્યારે લીધો તે તપાસનો વિષય બન્યો છે. જોકે, ઝી 24 કલાક વીડિયોની કોઈ પુષ્ટી કરતુ નથી.
મંદિરમાં ભીડ વધતા બેરીકેટ તૂટ્યું
શુક્રવારે યાત્રાધામ દ્વારકામાં દર્શન માટે અફરા-તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. યાત્રાધામ દ્વારકાધીશ મંદિરે માનવ મહેરામણ ઉમટતા ભારે અફરા-તફરી સર્જાઈ હતી. દર્શનની લાઇનમાં યાત્રિકોની જબરદસ્ત ભીડને કારણે ભાગદોડ મચી હતી. યાત્રિકોના ભારે ધસારાથી વ્યવસ્થા માટે મૂકવામાં આવેલા બેરીકેટ પણ તૂટી પડ્યા હતા. ત્યારે વહીવટી તંત્ર દ્વારા સ્થિતિ પર નિયંત્રણ મેળવવાની કવાયત હાથ ધરાઈ હતી.
બેરિકેટ તૂટવા અંગે મંદિરની સ્પષ્ટતા
દ્વારકાધીશ મંદિર ખાતે રેલિંગ તૂટવાના થયેલ વિડીયો વાયરલ અંગે દ્વારકાધીશ મંદિરના વહીવટદારની સ્પષ્ટતા સામે આવી છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું કે, ભક્તોની ભીડને ધ્યાને રાખી બાંધવામાં આવેલ રેલિંગ હલી જવાથી મંદિર પ્રશાસન દ્વારા રેલિંગ સમાર કામ કરવા ખોલવામાં આવી હતી. તે દરમિયાન સોશિયલ મીડિયામાં કોઈ દ્વારા વિડિઓ બનાવીને વાયરલ કરવામાં આવેલ છે. મીડિયાનાં માધ્યમથી દ્વારકાધીશ દેવસ્થાન સમિતિનાં વહીવટદારે અપીલ કરી અફવાઓથી દૂર રહેવા જણાવ્યું હતું.
