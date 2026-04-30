મહાનગરપાલિકાઓમાં કોણ બનશે મેયર? ભાજપ કોના શિરે મેયરનો તાજ પહેરાવશે, આ રહ્યું આખું લિસ્ટ
Who Wil Become New Mayor : ગુજરાતની તમામ મહાનગરપાલિકામાં ભગવો લહેરાયો છે. ત્યારે આ મહાનગરપાલિકાઓમા ભાજપ કોના શિરે મેયરનો તાજ પહેરાવશે તે મોટો સવાલ છે. લાગતા-વળગતાઓએ તો મેયર પદ માટે લોબિંગ શરૂ કરી દીધુ છે. સવાલ એ છે કે, કઈ મહાનગરપાલિકામાં મેયર પદ માટે અનામતના નિયમો શું છે તે જાણીએ.
- ભાજપે જીતેલી 15 મહાનગરપાલિકાઓમાં મેયરના મલાઈદાર પદ માટે લોબિંગ શરૂ થઈ ગયું છે
- મહાનગરપાલિકાઓમાં મેયર પદ માટે અનામત બેઠકો છે
- મનપાની ચૂંટણી બાદ પદાધિકારીઓને લઈને ચર્ચાઓ તેજ બની
Gujarat Election Result 2026 : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામો બાદ નવા પદાધિકારીઓની નિમણૂંક માટે કવાયત તેજ બની છે. જિલ્લા પંચાયત તાલુકા પંચાયત નગર પાલિકા માટે પણ જલ્દી જ નિર્ણયો લેવાઈ શકે છે. ભાજપના નિરીક્ષકો મહાનગરો અને જિલ્લામાં જશે અને સ્થાનિક નેતાઓની પસંદગી અંગે માહિતી મેળવશે. આગામી 1-2-3 મે દરમિયાન નિરીક્ષકો જિલ્લા મહાનગરોમાં જશે. મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી, સહિત પદાધિકારીઓ માટે સેન્સ લેવાશે. સંભવતઃ 10 મે પહેલા તમામ જગ્યાએ નવા પદાધિકારી સત્તા સંભાળશે તેવું જાણવા મળ્યું છે.
મહાનગરપાલિકા માં મેયર કોણ બનશે
- કરમસદ આણંદ મહાનગરપાલિકામાં પ્રથમ અઢી વર્ષ મહિલા મેયર માટે અનામત જ્યારે બીજી અઢી વર્ષ માટે જનરલ કેટેગરી માટે અનામત
- નડિયાદ મહાનગરપાલિકામાં પ્રથમ અઢી વર્ષ જનરલ કેટેગરી માટે અનામત તો બીજા અઢી વર્ષ માટે મહિલા અનામત
- મહેસાણા મહાનગરપાલિકામાં અઢી વર્ષ મહિલા ઓબીસી જ્યારે બીજા અઢી વર્ષ માટે જનરલ કેટેગરી માટે અનામત
- ગાંધીધામ મહાનગરપાલિકામાં પ્રથમ અઢી વર્ષ મહિલા અનામત તો બીજા અઢી વર્ષ ઓબીસી અનામત
- મોરબી મહાનગરપાલિકા માટે પ્રથમ અઢી વર્ષ ઓબીસી તો બીજા અઢી વર્ષ મહિલા અનામત
- વાપી મહાનગરપાલિકા પ્રથમ અઢી વર્ષ મહિલા ઓબીસી માટે અનામત તો બીજા અઢી વર્ષ જનરલ કેટેગરી માટે અનામત
- સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા માટે પ્રથમ અઢી વર્ષ અનુસૂચિત જાતિ માટે અનામત તો બીજા અઢી વર્ષ ઓબીસી મહિલા માટે અનામત
- પોરબંદર મહાનગરપાલિકા પ્રથમ અઢી વર્ષ જનરલો તો બીજા અઢી વર્ષ મહિલા માટે અનામત
- નવસારી મહાનગરપાલિકા પ્રથમ અઢી વર્ષ જનરલ તો બીજા અઢી વર્ષ મહિલા અનૂસુચિત જનજાતિ માટે અનામત
- અમદાવાદ પ્રથમ અઢી વર્ષ ઓબીસી તો બીજા અઢી વર્ષ મહિલા અનામત
- સુરત મહાનગરપાલિકામાં પ્રથમ અઢી વર્ષ મહિલા અનામત તો બીજા અઢી વર્ષ જનરલ કેટેગરી માટે અનામત
- વડોદરા મહાનગરપાલિકા પ્રથમ અઢી વર્ષ અનુસૂચિત જાતિ તો બીજા અઢી વર્ષ મહિલા ઓબીસી માટે અનામત
- રાજકોટ મહાનગરપાલિકા પ્રથમ અઢી વર્ષ જનરલ કેટેગરી તો બીજા અઢી વર્ષ મહિલા અનુસૂચિત જાતી માટે અનામત
- ભાવનગર મહાનગરપાલિકા પ્રથમ અઢી વર્ષ મહિલા અનામત તો બીજા અઢી વર્ષ જનરલ કેટેગરી માટે અનામત
- જામનગર મહાનગરપાલિકા પ્રથમ અઢી વર્ષ મહિલા માટે અનામત તો બીજા અઢી વર્ષ જનરલ કેટેગરી માટે અનામત રહેશે
રાજકોટમાં કોણ બનશે મેયર?
રાજકોટ મનપાની ચૂંટણી બાદ પદાધિકારીઓને લઈને ચર્ચાઓ તેજ બની છે. હવે સવાલ એ છે કે, કોણ બનશે રાજકોટના મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન? પ્રથમ ટર્મમાં મેયર માટે જનરલ પુરુષ પદ અનામત છે. મેયરની દોડમાં પરેશ ઠાકર, મનીષ ભટ્ટ, નેહલ શુક્લ, કેતન પટેલ અને નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા રેસાં છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનની દોડમાં ઘનશ્યામ હેરભા, પ્રદીપ ડવ, નેહલ શુક્લ અને કેતન પટેલના નામ ચર્ચામાં છે. રાજકોટમાં ડેપ્યુટી મેયર તરીકે મહિલા ઉમેદવાર રઘુવંશી અથવા ક્ષત્રિય સમાજમાંથી આવે તેવી શક્યતા છે. ઉદય કાનગડ, દર્શિતા શાહ, રમેશ ટીલાળા અને રમેશ રૂપાપરા સહિતના નેતાઓના લોબિંગ કામે લાગશે. મનપાની કુલ બેઠકના 10 ટકાથી ઓછી સીટ હોવાથી કોંગ્રેસને વિરોધ પક્ષનો દરજ્જો મળવો મુશ્કેલ છે. કોંગ્રેસની વિરોધ પક્ષનો દરજ્જો મળે તો દીપ્તિબેન સોલંકી અથવા ઈબ્રાહીમભાઈ સોરા વિરોધ પક્ષના નેતા બની શકે છે.
મહેસાણામાં મેયર કોણ?
મહેસાણા મનપામાં પ્રથમ અઢી વર્ષ માટે મેયરપદે ઓબીસીની મહિલા બની શકે છે. મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપે સત્તા હાંસલ કરતા મેયરપદની પસંદગી પ્રક્રિયા તેજ બની. પછાત વર્ગની મહિલા માટે પદ અનામત રખાતા ભાજપની ૮ મહિલા કોર્પોરેટરો વચ્ચે સ્પર્ધા જામી છે. દાવેદારોમાં ભાવનાબેન પ્રજાપતિ, નયનાબેન પ્રજાપતિ, સોનલબેન ઓઝા અને મિતલબેન પ્રજાપતિનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત ગીતાબેન ચૌધરી, ઉષાબેન ચૌધરી અને ભારતીબેન ઠાકોર પણ મેયર પદની રેસમાં છે. ઉમેદવારોના શૈક્ષણિક પ્રોફાઇલમાં પ્રાથમિક શિક્ષણથી લઈને બી.એડ. અને બી.પી.એડ. સુધીનો વ્યાપ જોવા મળ્યો છે. નવા મેયરની પસંદગી ચૂંટાયેલા સભ્યોની પ્રથમ બોર્ડ બેઠકમાં થશે, પક્ષમાં ભારે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે.
ભાવનગરમાં કોણ કોણ દાવેદાર?
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી બાદ પદાધિકારીઓને લઈને ચર્ચાઓ તેજ થઈ છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં કેસરીયો લહેરાતા મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનના નામો ચર્ચામાં છે. પ્રથમ ટર્મમાં મેયર માટેની જનરલ બેઠકમાં કોની શક્યતા પ્રબળ, કોણ કોણ મેયરની રેસમાં છે. મેયરની દોડમાં કાળિયાબીડ વોર્ડના વર્ષાબા પરમારનું નામ સૌથી મોખરે ચાલે છે. ગત ટર્મમાં સ્ત્રી સામાન્ય સીટ હતી ત્યારે પણ વર્ષાબા પરમારનું નામ મોખરે ચાલી રહ્યું હતું. પરંતુ ત્યાર બાદ મેયર પદ માટે કીર્તીબેન દાણીધરીયાની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. તેથી પ્રથમ ટર્મમાં મેયર પદ વર્ષાબા પરમારનાં શિરે જાય તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનની દોડમાં રાજુભાઈ રાબડીયા (રીપીટ) મોખરે છે, જોકે ઉપેન્દ્રસિંહ ગોહિલ, કિશન મહેતા પણ પ્રબળ દાવેદારો છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની પ્રણાલી મુજબ મેયર અને ચેરમેન પદ પૂર્વ પશ્ચિમ મુજબ સિલેક્ટ થાય છે. મહાનગરપાલિકામાં કોંગ્રેસને કુલ 8 સીટ મળી છે, 10 ટકાથી વધુ સીટ હોવાના કારણે વિરોધ પક્ષ નેતાનો દરજ્જો મળવા પાત્ર બને છે. ત્યારે કોંગ્રેસમાં વિરોધ પક્ષનો દરજ્જો ભરતભાઈ બુધેલીયા, જયદીપસિંહ ગોહિલ કે કિશન મેરના શિરે જઈ શકે છે.
સુરતમાં નવા દાવેદાર કોણ?
સુરત મનપાની ચૂંટણીમાં ભગવો લહેરાયો છે. મેયર પદ માટે 4 મહિલા દાવેદાર છે. પહેલાના અઢી વર્ષ માટે મહિલા મેયર બનશે. સુરતી ઉમેદવારને મેયર પદ માટે દાવેદારીની વધારે શક્યતા છે. જેમાં નેન્સી શાહ, ઉર્વશી પટેલ, પ્રતિભા દેસાઈ અને કાવ્યા કથીરીયાના નામ આગળ છે. તો ડેપ્યુટી મેયર માટે નામો માટે ભાયદાસ પાટીલ, પકજ જાદવ, દિનાનાથ, દિનેશ રાજપુરોહિતના નામ ચર્ચામાં છે.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટિના નામ માટે રાજન પટેલ, રાજેન્દ્ર પટેલ, મહેન્દ્ર દેસાઈ, રઘુ ખૂંટ, સંજય દલાલ, અશોક શાહ, વ્રજેશ ઉનડકટ, સંજય પાટીલ, દક્ષેશ માવાણી અને ધર્મેશ ભાલાળા નામ ચર્ચામાં છે. તો શાસક પક્ષ માટે અમિત રાજપૂત, સુધા પાંડે અને દિનેશ રાજપુરોહિતના નામ ચર્ચામાં છે.
અમદાવાદ પાલિકામાં કોના કોના નામ ચર્ચામાં...
192 પૈકીની 160 બેઠક જીતીને ભાજપે કોંગ્રેસના સુંપડા સાફ કરી દીધા છે. અમદાવાદમાં મેયર પદ માટે ઓબીસી અનામત છે. જેમાં ઓબીસી અનામનતને કારણે હિતેશ બારોટ, ધરમસિંહ દેસાઈ, નયન બ્રહ્મભટ્ટ, જશુજી ઠાકોરના નામની શક્યતાઓ વધી ગઈ છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાઓમાં મલાઈદાર પદ મેળવવા લોબિંગ શરૂ થઇ ગયુ છે. તો ચૂંટાઇ આવેલા પ્રતિનિધિઓએ પોતપોતાના રાજકીય ગોડફાધરોનો સંપર્ક શરૂ કરી દીધો છે. હાલ એએમસીના વહીવટી વર્તુળમાં એકજ પ્રશ્ન છે કે હવે મેયર અને સ્ટેન્ટીંગ કમિટી ચેરમેન પદે કોણ. આ પાંચ વર્ષની ટર્મમાં પ્રથમ અઢી વર્ષ સુધી મેયર પદ ઓબીસી પુરુષ વર્ગ માટે અનામત છે. જ્યારે ડેપ્યુટી મેયરનુ પદ મહીલા માટે અમાનત છે.
