અમદાવાદના નવા મેયર કોણ? 20,000 કરોડના બજેટવાળી પાલિકાનું સુકાન કોને મળશે? AMC માં મલાઈદાર પદ માટે ઉમેદવારોનું લોબિંગ શરૂ
Who Wil Become Ahmedabad New Mayor : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપ વન-વે જીતી ગયું છે. ત્યારે અસલી ખેલ હવે શરૂ થશે. ગુજરાતની સૌથી અમીર પાલિકા માટે વહીવટદારોની નિમણૂંક હવે લોબિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. ભાજપ સરપ્રાઈઝ આપશે કે પછી જુના જોગીઓ જ ફાવી જશે, જુઓ શું થશે આગળ
Ahmedabad Mahanagarpalika Election Result 2026 અર્પણ કાયદાવાલા/અમદાવાદ : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામો આવી ગયા છે. જેમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પર ભાજપે સતત પાંચમી ટર્મ માટે ભગવો લહેરાવી દીધો છે. 192 પૈકીની 160 બેઠક જીતીને ભાજપે કોંગ્રેસના સૂપડા સાફ કરી દીધા છે. ગત ટર્મમાં ભાજપને 159 બેઠકો મળી હતી જેમાં 1 બેઠકનો વધારો થયો છે. જ્યારે ગત ટર્મની કોંગ્રેસની 25 બેઠકોમાં 7 નો વધારો થયો છે. ભાજપે ગત ટર્મના 38 કોર્પોરેટરોને રિપીટ કર્યા હતા હતા, જેમાં ખાડિયા વોર્ડના પંકજ ભટ્ટ સિવાય તમામનો વિજય થયો છે. નોંધનીય છે કે, ખાડિયા વોર્ડમાં 50 વર્ષના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર કોંગ્રેસની આખી પેનલનો વિજય થતા ભાજપને પોતાનો ગઢ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે. હવે જ્યારે પરિણામો આવી ગયા છે, ત્યારે રૂપિયા 20000 કરોડનું વાર્ષિક બજેટ ધરાવતા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો રાજકીય વહીવટ સંભાળનાર હોદ્દેદારો માટે કોણી પસંદગી થશે એની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે.
અમદાવાદ પાલિકામાં મલાઈદાર પદ માટે લોબિંગ શરૂ થયું
તાજેતરમાં સંપન્ન થયેલી ચૂંટણીમાં ભાજપે ગત ટર્મના 38 કોર્પોરેટરને ટિકિટ આપી રિપીટ કર્યા હતા. જેમાંથી ખાડિયાના પંકજ ભટ્ટ સિવાય તમામનો વિજય થયો છે. આ ટર્મમાં 160 બેઠકો મળેવી ભાજપે ઝળહળતો વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધો છે. ત્યારે હવે મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડીંગ કમિટી ચેરમેન, શાસક પક્ષ નેતા, દંડક અને અન્ય વિવિધ કમિટીઓના ચેરમેન પદ મેળવવા લોબિંગ શરૂ થઈ ગયુ છે. ચૂંટાઇ આવેલા પ્રતિનીધીઓએ પોતપોતાના રાજકીય ગોડફાધરોનો સંપર્ક કરી આંટાફેરા પણ શરૂ કરી દીધા છે. ત્યારે એએમસીના વહીવટી વર્તુળમાં એકજ પ્રશ્ન છે કે, હવે મેયર અને સ્ટેન્ટીંગ કમિટી ચેરમેન પદે કોણ.
મેયર, ડેપ્યુટી મેયર માટે કોનું નામ ચર્ચામાં?
આ પાંચ વર્ષની ટર્મમાં પ્રથમ અઢી વર્ષ સુધી મેયર પદ ઓબીસી પુરુષ વર્ગ માટે અનામત છે. જ્યારે ડેપ્યુટી મેયરનું પદ મહિલા માટે અમાનત છે. ત્યારે આ અનામતના આટાંપાટા અને ચૂંટાઈને આવેલા પ્રતિનીધિઓની રાજકીય સ્થિતિ પર નજર કરીએ તો, મેયર પદ માટેની રેસમાં થલતેજ વોર્ડના કોર્પોરેટર અને પૂર્વ સ્ટેન્ડીંગ કમિટી ચેરમેન હિતેશ બારોટ તેમજ પૂર્વ એએમટીએસ ચેરમેન અને હવે બોડકદેવ વોર્ડના કોર્પોરેટર ધરમશી દેસાઈનું નામ સૌથી મોખરે ચાલી રહ્યુ છે. જોકે આ બન્ને વ્યક્તિઓને પાર્ટી ભૂતકાળમાં હોદ્દા આપ્યા હોવાથી આ ટર્મમાં મોટા હોદ્દા મળવા પર પણ પ્રશ્નાર્થ છે.
... તો દેવાંગ દાણી ક્યાં સચવાશે?
આ સમીકરણમાં મેયર પદ માટે શાહીબાગ વોર્ડમાંથી બીજી વાર ચૂંટાઈ આવેલા અને અગાઉની ટર્મમાં હેલ્થ કમિટિ ચેરમેન તેમજ હાલમાં શહેર સંગઠનમા મહામંત્રીની જવાબદારી સંભાળતા જશુ ઠાકોર ડાર્ક હોર્સ સાબિત થઇ શકે છે. અમદાવાદના મેયર પદે ઠાકોર સમાજની વ્યક્તિ બેસે તો રાજકીય રીતે ભાજપ તરફથી મોટો સંદેશો અપાઇ શકે છે. તો સ્ટેન્ડીગ કમિટી માટે અગાઉ જવાબદારી સંભાળી ચૂકેલા બોડકદેવ વોર્ડના દેવાંગ દાણીનું નામ પણ ચર્ચાઈ રહ્યુ છે. જો દેવાંગ દાણી સ્ટેન્ડીંગ કમિટિતરીકે રિપીટ નહી થાય તો તેમને સિનીયોરીટીના હિસાબે શાસક પક્ષ નેતાનો હોદ્દો પણ મળી શકે છે.
સ્ટેન્ડીંગ કમિટી ચેરમેનની રેસમાં આ પણ છે
બીજી તરફ, પાલડી વોર્ડમાંથી ત્રીજી વાર ચૂંટાઇ આવેલા જૈનિક વકીલનું નામ પણ સ્ટેન્ડીંગ કમિટી ચેરમેનની રેસમાં છે. નોંધનીય છે કે જૈનિક વકીલ અગાઉ રેવન્યુ કમિટીના ચેરમેન રહીને એએમસીની આવકમાં વધારો થાય એવા સેંકડો કડક નિર્ણય લઈ ચૂક્યા છે. આ વખતે ફોર્મ ભરવાના આખરી સમયે તેમનુ નામ જાહેર થતા તેઓ આ હોદ્દા માટે હોટ ફેવરીટ માનવામાં આવી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો :
ડેપ્યુટી મેયરમાં કઈ મહિલા નેતાને લોટરી લાગશે?
મેયર પર ઓબીસી પુરુષ વર્ગ માટે અનામત હોવાથી ડેપ્યુટી મેયરનું પદ સામાન્ય વર્ગની મહિલા કેટેગરી માટે જઈ શકે છે. અને આ નામમાં હાલ લાંભા વોર્ડના બીજી વારના કોર્પોરેટર ડો. ચાંદની પટેલ અને ખોખરા વોર્ડના જયમીન દવેનું નામ ચર્ચાઈ રહ્યું છે. હાલ તો એએમસીના હોદ્દેદારોની નિમણૂંક વિવિધ રાજકીય અને સામાજીક સમીકરણો, શહેર અને પ્રદેશ ભાજપ નેતાઓના વિવિધ જુથ અને આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીની ગણતરીને સહિતના મુદ્દાઓ પર આધારીત છે. ત્યારે ટૂંક સમયમાં પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા તમામ મહાનગરપાલિકાઓ, નગરપાલિકા, જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતના હોદ્દેદારો નક્કી કરવા મીટિંગોના દોર શરૂ કરવામાં આવશે. ત્યારે જોવાનું રહે છે કે, અમદાવાદના નવા મેયર તરીકે કોણી પસંદગી થાય છે.
આ પણ વાંચો :
