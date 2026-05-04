AMC Opposition Leader : શહેજાદખાન vs નીરવ બક્ષી, અમદાવાદ કોંગ્રેસમાં વિપક્ષના નેતા પદ માટે લોબિંગ શરૂ
Who Wil Become Ahmedabad Opposition Leader : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં વિપક્ષના નેતા માટે કોંગ્રેસમાં ખેંચતાણ હિંદુ-મુસ્લિમ ઉમેદવારોનું લોબિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. એક તરફ શહેજાદખાન પઠાણ છે તો બીજી તરફ નીરવ બક્ષી છે. કોનું લોબિંગ કામ કરી જશે, કોણ બનશે વિપક્ષના નેતા, જુઓ કેવું છે રાજકારણ
Ahmedabad Mahanagarpalika Election Result 2026 : ગુજરાતના સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ માંડ ગણીગાંઠી સીટ પણ નથી મળી. જેમાં જીત મળી છે તેમાં પણ હવે કોંગ્રેસમાં અંદરોઅંદર રાજકારણ જોવા મળ્યું છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના પરિણામ કોંગ્રેસ માટે નિરાશાજનક જોવા મળ્યું છે. આવામાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં વિપક્ષના નેતા પદ માટે ખેંચતાણ શરૂ થઈ ગયું છે. ચૂંટાયેલા 18 મુસ્લિમ અને 14 હિન્દુ ઉમેદવારો વચ્ચે ભારે લોબિંગ શરૂ થયું છે, કે કોણ બનશે અમદાવાદ પાલિકામાં વિપક્ષના નેતા.
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં પરિણામ ભાજપ તરફી રહ્યા છે. કોંગ્રેસની કમિટેડ વોટબેંક ધરાવતા ગોમતીપુર, મકત્મપુરા, દાણીલીમડા, બહેરામપુરા, દરિયાપુરમાં પશ્ચિમ વિસ્તારોની સરખામણીમાં મતદારો કોંગ્રેસની લાજ રાખી હતી. અહીં તેઓએ કોંગ્રેસનો પરમચ લહેરાવ્યો છે. પરંતું હવે અમદાવાદ કોંગ્રેસમાં સત્તા માટે સંગ્રામ શરૂ થઈ ગયો છે. કારણ કે, હવે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં 192 પૈકીની 160 બેઠક જીતીને ભાજપે કોંગ્રેસના સૂપડા સાફ કરી દીધા છે. તો કોંગ્રેસને 32 બેઠકો મળી છે. પરંતું હવે અમદાવાદ કોંગ્રેસમાં વિપક્ષના નેતાના પદ માટે લોબિંગ શરૂ થઈ ગયું છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કોંગ્રેસના પરિણામ પર નજર કરીએ તો, અમદાવાદ કોંગ્રેસમાં જીત બાદ 18 મુસ્લિમ અને 14 હિન્દુ ઉમેદવારો છે. એક તરફ ભાજપ અમદાવાદના મેયર કોણ તે વિશે સેન્સ લઈ રહ્યું છે. ત્યાં બીજી તરફ અમદાવાદ કોંગ્રેસમાં વિપક્ષના નેતા બનવા માટે અંદરોઅંદર ખેંચતાણ શરૂ થઈ છે.
કોનો ચાન્સ લાગી શકે છે
ગત ટર્મમાં વિપક્ષના નેતા તરીકે મુસ્લિમ ઉમેદવારે સ્થાન મળ્યુ હતુ. શહેજાદખાન પઠાણ અત્યાર સુધી વિપક્ષના નેતા રહ્યાં છે. ત્યાર હવે આ વખતે નેતા વિપક્ષ માટે શહેજાદખાન પઠાણ વર્સિસ ઉપનેતા નીરવ બક્ષી વચ્ચે વોર જોવા મળી છે. આ બંને માટે અનેક નેતાઓ લોબિંગ કરી રહ્યાં છે.
કોણ લોબિંગ કરી રહ્યું છે
- નીરવ બક્ષી માટે ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલા, ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખ લોબિંગ કરી રહ્યા છે.
- શહેજાદખાન પઠાણ માટે ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમાર સહિતના નેતા લોબિંગ કરી રહ્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, વિપક્ષના નેતા દરેક એકમમાં મહત્વનું પદ ગણાય છે. મેયર, ડેપ્યુટી મેટર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટિના ચેરમેન બાદ વિપક્ષના નેતાનું પદ પાવરફુલ ગણાય છે. તેથી હવે નીરવ બક્ષી અને શહેજાદખાન પઠાણ વચ્ચે કાંટે કી ટક્કર છે.
જોકે, ગત ચૂંટણીમાં પણ શહેજાદખાન પઠાણ અને નીરવ બક્ષી વચ્ચે ટકકર હતી. ગત વખતે પણ આવી જ રસાકસી રહી હતી. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં કોંગ્રેસ પક્ષના નેતાપદે દાણીલીમડાના યુવા કોર્પોરેટર શેહજાદખાન અને દરિયાપુરના કોર્પોરેટર નીરવ બક્ષી વચ્ચે વોર હતી. તે સમયે પણ વિપક્ષી નેતાપદ માટે ખેંચતાણ જોવા મળી હતી. આ ખેંચતાણ બાદ 11 કોર્પોરેટરના રાજીનામા પડ્યા હતા. આ રાજીનામા અને આંતરિક ચર્ચા બાદ આખરે અમદાવાદ મ્યુનિ.માં કોંગ્રેસ પક્ષના નેતાપદે શેહજાદખાન અને નીરવ બક્ષીને ઉપનેતા બનાવાયા હતા. ત્યારે ફરી એકવાર કોગ્રેસ માટ એ જ સમય આવ્યો છે.
