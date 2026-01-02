કોમનવેલ્થ પહેલા ટ્રાફિકનો કકળાટ : AMC ના કારણે અડધુ અમદાવાદ ડાયવર્ઝન પર, એક પણ રસ્તો ખાલી નહિ! જુઓ Z 24 કલાક સાથે
Ahmedabad Traffic Problem : સ્માર્ટ સિટીનો દાવો ટ્રાફિકમાં ફસાયો! અમદાવાદીઓના સમય અને ઈંધણનો બેફામ વેડફાટ થઈ રહ્યો છે, અમદાવાદમાં પ્રદૂષણ ખતરનાક સ્તરે પહોંચ્યું. ત્યારે આ જવાબદારી કોની, AMC કે પોલીસની?
Trending Photos
Ahmedabad News : શહેરમાં ટ્રાફિક સમસ્યા નહીં, સંકટ બન્યું છે. અમદાવાદનો કોઈ પણ 500 મીટરનો રોડ પસાર કરો એટલે રોલર કોસ્ટર રાઈડ જેવું લાગી આવે. દરેક ચાર રસ્તે વાહનોની લાંબી કતારો લાગેલી હોય છે. સિગ્નલ પર ઊભા રહેવું એ દરેક વાહન ચાલક માટે સજા જેવું લાગે છે. ઓફિસ ટાઈમ એટલે ટ્રાફિક જામની ખાતરી. AMCના આડેધડ કામથી અમદાવાદની જનતા ત્રાહિમામ પોકારી ગઈ છે. એક સાથે અમદાવાદના અનેક રોડ બંધ છે. છતાં ન ટ્રાફિક પોલીસ, ન કોઈ ટ્રાફિક બુથ છે. ટ્રાફિક વ્યવસ્થામાં રાજ્યનું સૌથી મોટું મહાનગર ખાડે ગયું છે.ત્યારે Z 24 કલાકની દરેક અમદાવાદીની સમસ્યા જાણીને 'ટ્રાફિકનું ભારણ શું છે કારણ'? મુહિમ ચલાવવી પડી છે. જેમાં અમે નાગરિકોની સમસ્યાને વાચા આપવી જઈ રહ્યા છે, જેને તંત્રના બહેરા કાન સુધી પહોંચાડી શકાય.
અમદાવાદમાં તંત્રના પાપે શહેરીજનો ત્રસ્ત બન્યા છે. વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટીમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં ટ્રાફિક જામ છે. પીકઅપ અવર્સમાં જાણે ઈંધણનો વેડફાટ થઈ રહ્યો છે. લોકો કલાકો સુધી વાહનચાલકો ટ્રાફિકમાં ફસાયેલા રહે છે. AMCની અણઆવડતથી ટ્રાફિક વ્યવસ્થા ખોરવાઈ ગઈ છે. ટ્રાફિક પોલીસની ઘટ બીજો પ્રશ્ન છે, જેને કારણે પ્રજા પણ ત્રસ્ત થઈ રહી છે.
Z 24 કલાકની મુહિમમાં અમદાવાદના અનેક ચાર રસ્તા રામભરોસે જોવા મળ્યા. ન ટ્રાફિક પોલીસ, ટ્રાફિક બૂથ, પરિણામે પ્રજા પરેશાન થઈ રહી છે. AMCના આડેધડ કામથી ઠેર ઠેર ડાયવર્ઝન અપાયા છે. 5 મિનિટનું અંતર કાપવામાં પણ 25 મિનિટ લાગી જાય છે. ત્યારે સવાલ એ છે કે અનેક ટેક્સ લેતું તંત્ર પ્રજાને કેમ નથી આપતું સુવિધા? અમદાવાદ CP સાહેબ તમારી પોલીસ કેમ દેખાતી નથી? AMC કમિશનર સાહેબ તમારા અધિકારીઓ કરે છે શું? હોશિયાર અધિકારીઓ કેમ કરે છે આવું 'ઠોઠ કામ'?
- ફ્લાયઓવરનાં કામો અધૂરાં કેમ?
- ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ ફક્ત કાગળ પર?
- રોડ પર વાહન ઓછાં, ખોદકામ વધારે
- સ્કૂલ ટાઈમમાં રસ્તાઓ ઠપ
- ઓફિસ ટાઈમમાં ખૂટે છે ધીરજ
- દૈનિક જામમાંથી મુક્તિ કોણ અપાવશે?
- નાગરિકોને સમયનું મોટું નુકસાન
એસજી હાઈવે, એસપી રિંગરોડ, પાંજરાપોળ ચાર રસ્તા, ડફનાળા રિવરફ્રન્ટ રોડ, નવા વાડજ, ઈન્દિરા બ્રિજ, ન્યુ રાણીપ, કાલુપુર ચાર રસ્તા પર તો 'આતંક' જેવો ટ્રાફિક બન્યો છે. ત્યારે Z 24 કલાકની મુહિમમાં લોકો તંત્રને સવાલ પૂછી રહ્યાં છે કે, સ્માર્ટ સિટીને ટ્રાફિકની સમસ્યામાંથી મુક્તિ ક્યારે મળશે?
બીજો મુદ્દે એ પણ છે કે, સામાન્ય પ્રજા ટ્રાફિકથી ત્રસ્ત છે, પણ VVIPને કોઈ ટેન્શન નથી. પ્રજાના વાહનોને રોકી VVIPનાં વાહનો પૂરપાટ નીકળી જાય છે.
AMC સામે આકરા સવાલ
- રોજના ટ્રાફિક જામની જવાબદારી AMC લેશે?
- એકસાથે રોડ ખોદકામની મંજૂરી કોણ આપે છે?
- સ્માર્ટ સિટી હોવા છતાં ટ્રાફિક બેકાબૂ કેમ?
- અધૂરા ફ્લાયઓવરનાં કામો ક્યારે પૂરાં થશે?
- બિનઅધિકૃત પાર્કિંગ પર કાર્યવાહી કેમ નહીં?
- AMC–ટ્રાફિક પોલીસમાં સંકલન કેમ નથી?
- એમ્બ્યુલન્સ ફસાય તો જવાબદાર કોણ?
- ટ્રાફિકથી વધતા અકસ્માતો માટે AMC શું કરે છે?
- જાહેર પરિવહન મજબૂત કેમ બનતું નથી?
- ટેક્સ ભર્યા છતાં ટ્રાફિક સમસ્યા કેમ યથાવત?
મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને અધિકારીઓને ખખડાવ્યા
અમદાવાદમાં સતત વધી રહેલા વાહનોને કારણે દીન પ્રતિ દીન શહેરમાં ટ્રાફીકની સમસ્યા અત્યંત ગંભીર રીતે વધી રહી છે. તેમાં પણ શહેરમાં વિવિધ ઠેકાણે ચાલતા ફ્લાયઓવરના ધીમી ગતીના કામ લોકોને મુશ્કેલીમાં વધારો કરી રહ્યા છે. આમ તો તંત્ર ટ્રાફીકની સરળતા માટે જ ફ્લાયઓવર બનાવતુ હોય છે પરંતુ એએમસી અને ટ્રાફીક પોલીસ સહીતના વિભાગો વચ્ચેના સંકલનના અભાવ, કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા ધીમી ગતીએ કરવામાં આવતા કામ દરરોજ લાખ્ખો લોકોની પરેશાનીમાં વધારો કરી રહ્યા છે. અને તેમાં પણ ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલા સુભાષબ્રીજના કારણે પહેલા જ પૂર્વ પશ્ચિમ અમદાવાદનો ટ્રાફીક પ્રભાવિત થયો છે ત્યારે હવે બુલેટ ટ્રેન કોરીડોરની કામગીર માટે શાહીબાગ અંડરપાસ પણ બંધ કરાતા પરિસ્થીતી વધુ ગંભીર બની છે. ત્યારે આજ મુદ્દે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશ્નરે સાપ્તાહીક સમિક્ષા બેઠકમાં અધિકારીઓને ખખડાવ્યા છે.
આ બેઠકમાં મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિમપાની બ્રિજ વિભાગના અધિકારીઓ ઉપર ખફા જોવા મળ્યા હતા. અધિકારીઓ સાથેની વીકલી રીવ્યુ બેઠકમાં બ્રિજ વિભાગના એડીશનલ ઈજનેરને તેમણે કહયુ, તમારા અણઘડ આયોજનના કારણે અમદાવાદના લોકો હેરાન-પરેશાન થઈ ગયા છે. સુભાષબ્રિજ બંધ કર્યા પછી શાહીબાગ અંડરપાસ બંધ કરાયો. જરા તો વિચારો કે શહેરીજનોને બંધ રોડના કારણે કેટલી તકલીફ પડી રહી છે. આ મુદ્દે ડેપ્યુટી કમિશનર કંઈક કહેવા જતા કમિશનરે તેમને અટકાવીને કહયુ, દલીલ ના કરતા કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલા ચોકકસ પ્લાનીંગ કરી લોકો સમક્ષ મુકો તો લોકોની હેરાનગતિ પણ ઓછી થાય. નવા વર્ષે પહેલી વીકલી રીવ્યુ બેઠકમાં મ્યુનિ.કમિશનરે નવા વર્ષમાં ટ્રાફિક, પાર્કિંગ ઉપરાંત ગ્રીનરી અને એર પોલ્યુશનના પ્રોજેકટ ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવા સુચના આપી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે