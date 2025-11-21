દોશી પરિવારના ચાર સભ્યો ઘરની આગમાં ભડથું : ગોધરાના એક મકાનમાં આગ લાગી હતી
Godhara Fire : ગોધરાના એક મકાનમાં આગ, એક જ પરિવારના 4નાં મોત:ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર રાખેલા સોફામાં અચાનક આગ ભભૂકી; ગૂંગળામણથી મોત થયાનું પ્રાથમિક અનુમાન
Panchmahal News : પંચમહાલના ગોધરામાં એક મકાનમાં આગ લાગતા એક જ પરિવારના ચાર સભ્યોના કમકમાટીભર્યાં મોત નિપજ્યા છે. માતા પિતા અને બે પુત્રોનું ઘટનામાં મોતને ભેટ્યા છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ગોધરાના બામરોલી રોડની વૃંદાવન 2 સોસાયટીના રહેણાંક મકાનમાં આગ લાગી તી. જેમાં દોશી પરિવારના સભ્યો મોટા પુત્રની સગાઈ હોવાથી વાપી ખાતે જવા માટે તૈયારી કરી રહ્યાં હતા. ત્યારે મકાનમાં અગમ્ય કારણોસર આગ લાગતા ગૂંગળામણથી ચાર લોકોના મોત થયા હોવાની પ્રાથમિક માહિતી છે.
મકાનમાંથી ધુમાડા નીકળતા આજુબાજુના રહીશોએ ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરી હતી. ફાયર વિભાગે મકાનના દરવાજા તોડી મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા હતા. વહેલી સવારે મકાનમાં આગની ઘટના બની હોવાનું આસપાસના રહીશોનું અનુમાન છે.
આગની બીજી ઘટના
પંચમહાલના ગોધરાના સતપુલ વિસ્તારમાં લાકડાના ગોડાઉનમાં પણ આગ લાગી હતી. લાકડા સાથે સ્ક્રેપ પણ સાથે આગની ઝપેટમાં આવ્યું હતું. ગોધરાના 2 ફાયર વિભાગ સ્ટેશનની ગાડીઓ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી હતી. સમગ્ર વિસ્તારમાં વહેલી સવારે આગ લાગવાની ઘટનાથી દોડધામ મચી ગઈ છે. જોકે, આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ જાણી શકાયું નથી.
