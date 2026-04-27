ગુજરાતમાં ગામડાંથી લઈને શહેર સુધી કોનો દબદબો? આવતીકાલે પરિણામ નક્કી કરશે 2027નું ભવિષ્ય! કોના શિરે બંધાશે વિજયનો તાજ?
Gujarat Local Body Election: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના પરિણામો આવતીકાલે જાહેર થશે, જે 2027ની વિધાનસભા જંગની દિશા નક્કી કરશે. ભાજપે મતદાન પૂર્વે જ 730 બેઠકો બિનહરીફ જીતીને મજબૂત પક્કડ બતાવી છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસ અને AAP માટે આ અસ્તિત્વ ટકાવવાની લડાઈ છે. કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. જોવાનું એ રહેશે કે જનતા કોના શિરે વિજયનો તાજ પહેરાવે છે.
- ભાજપનો ગઢ અકબંધ રહેશે કે વિપક્ષ કરશે ઉલટફેર?
- પરિણામનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ આવતીકાલે ઉમેદવારોના ભાવિનો થશે ફેંસલો
- કોંગ્રેસ માટે કરો કે મરો અને ભાજપ માટે ગઢ જાળવવાની લડાઈ
Gujarat Local Body Election: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના મતદાન બાદ હવે સૌની નજર આવતીકાલના 'મંગળ' પરિણામો પર છે. આ માત્ર પાલિકા કે પંચાયતનું પરિણામ નથી, પણ 2027ના વિધાનસભાના જંગ માટેનું 'ટ્રેલર' છે. કોના શિરે બંધાશે સત્તાનો તાજ અને કોનું પત્તું થશે સાફ? શું ભાજપ પોતાનો ગઢ જાળવી રાખશે કે પછી વિપક્ષ કોઈ મોટો ઉલટફેર કરશે? ચાલો જાણીએ.
સ્થાનિક સ્વરાજની જંગનું કાઉન્ટડાઉન હવે અંતિમ તબક્કે છે. મંગળવારે સવારથી જ્યારે EVMના સીલ ખુલશે, ત્યારે ઉમેદવારોના હૃદયના ધબકારા પણ તેજ થશે. તંત્ર દ્વારા પરિણામોને લઈને લોખંડી સુરક્ષા અને તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે સ્ટ્રોંગરૂમમાંથી EVM બહાર આવશે અને એક પછી એક વોર્ડના ગણિત સ્પષ્ટ થવા લાગશે. આ પરિણામો માત્ર નગરપાલિકા કે પંચાયતની સત્તા નક્કી નહીં કરે, પરંતુ 2027ની પૂર્વસંધ્યાએ ગુજરાતનો અસલી 'પોલિટિકલ મિજાજ' પણ જાહેર કરશે.
730 બેઠકો બિનહરીફ
ગત સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ભાજપે વિપક્ષના સુપડા સાફ કરીને કેસરીયો લહેરાવ્યો હતો. આ વખતે પણ ભાજપનો આત્મવિશ્વાસ સાતમા આસમાને છે, કારણ કે મતદાન પહેલા જ ભાજપે 730 જેટલી બેઠકો બિનહરીફ જીતીને મેદાન મારી લીધું છે. આટલું જ નહીં, 8 નગરપાલિકાઓ પર તો ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપનો ભગવો લહેરાઈ ચૂક્યો છે. ભાજપ આ પરિણામો દ્વારા સાબિત કરવા માંગે છે કે ગુજરાતમાં હજુ પણ તેમનો એકચક્રી શાસન અકબંધ છે.
કોંગ્રેસ માટે ‘કરો કે મરો’
બીજી તરફ, વિપક્ષ માટે આ ચૂંટણી 'કરો અથવા મરો' જેવી સ્થિતિ છે. કોંગ્રેસ માટે આ અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાની અને જનતામાં ફરી વિશ્વાસ જીતવાની છેલ્લી તક છે. જો કોંગ્રેસ આ વખતે ગાબડું પાડવામાં સફળ રહે છે, તો 2027માં તેને નવું જોમ મળશે. તો આમ આદમી પાર્ટી માટે પણ આ ચૂંટણી ગુજરાતમાં પોતાના મૂળિયા ઊંડા કરવાની પરીક્ષા સમાન છે.
ભાજપ સામે દબદબો જાળવવાનો પડકાર
સ્થાનિક સ્વરાજની આ લડાઈમાં ભાજપ સામે પોતાનો દબદબો જાળવવાનો મોટો પડકાર છે, તો કોંગ્રેસ માટે સત્તામાં વાપસીની આશા. જ્યારે 'આપ' માટે આ લડાઈ ત્રિપાંખિયા જંગમાં પોતાનું અસ્તિત્વ સાબિત કરવાની છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે મંગળવારે જ્યારે EVM ખુલશે ત્યારે જનતા કોના શિરે 'સત્તાનો તાજ' પહેરાવે છે.
