ગુજરાતમાં કાયદો કોના હાથમાં છે, પોલીસના કે ગુંડાઓના? પોલીસે જીવ બચાવવા દોટ મૂકી

Patan Police: ગુજરાતમાં કાયદો કોના હાથમાં છે? પોલીસના કે ગુંડાઓના? ગુજરાતના એક ગામમાં એવું શું બન્યું દ્રશ્યો એક્શન મુવી જેવા લાગ્યા. ગેંગસ્ટરના ગુડાઓ આવે અને પોલીસ ભાગે તેવા ફિલ્મી દ્રશ્યો ગુજરાતમાં ક્યાં જોવા મળ્યા? તાલિબાની સ્ટેટ હોય તેવી ઘટનાએ સમગ્ર ગુજરાતમાં કેમ જગાવી છે ચર્ચા? એવું તે શું બન્યું કે પોલીસ પર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે? ત્યારે ચાલો જાણીએ ફિલ્મી લાગતી પણ સત્ય ઘટના વિશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 17, 2026, 10:59 PM IST
  • ગુજરાતમાં ગુંડા રાજ, ખાખીમાં ખૌફ?
  • ભાગતી પોલીસ અને દોડતા લુખ્ખાઓ
  • SP વી.કે.નાઈ સાહેબની પોલીસ પર સવાલ
  • ગેંગસ્ટર ભાવેશ રબારીના ફાર્મ પર હુમલો
  • આરોપી જીતુભા સહિત 20 સામે ફરિયાદ

Patan Police: જે રાજ્ય શાંતિ માટે ઓળખાય છે, ત્યાં આ શું ચાલી રહ્યું છે? કાયદો અને વ્યવસ્થાના ધજાગરા ઉડાવતી એક ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટના પાટણ જિલ્લાના ચાણસ્મા તાલુકાનું જીલિયા ગામની છે. અહીં ગેંગસ્ટર ભાવેશ રબારીના ફાર્મ હાઉસ પર ફિલ્મી સ્ટાઈલમાં હુમલો થયો છે.

ફાર્મ હાઉસની બહાર પોલીસનો પહેરો, 12ની બે PCB વાન તહેનાત... પણ અચાનક દ્રશ્યો બદલાય છે. એક પછી એક ગાડીઓ ઉમટે છે. એક, બે, ત્રણ નહીં... 10 ગાડીઓનો કાફલો પહોંચ્યો અને ગાડીઓમાંથી 15થી 20 લુખ્ખાઓ ઉતર્યા હતા. હાથમાં તલવાર, ધારિયા, લાકડી-દંડા અને પથ્થરો લઈને જાણે રણભૂમિમાં ઉતર્યા હોય તેમ ગુંડાઓ સીધા ફાર્મ હાઉસ પર તૂટી પડે છે. ગેટ પર હુમલો, દિવાલો પર ઘા અને વૃક્ષોને પણ છોડતા નથી.

આ બધાની વચ્ચે સૌથી ચોંકાવનારા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. સુરક્ષા માટે ઉભેલી પોલીસ ગુંડાઓને જોઈને ભાગે છે. જી હા, તમે સાચું વાંચ્યું ભાગતી પોલીસ અને દોડતા અસામાજિક તત્વો. હવે જ્યાં પોલીસ જ લુખ્ખાઓને જોઈ ભાગવા લાગે તો રક્ષણ કરે કોણ? સવાલો ઉઠી રહ્યા છે કે, શું ગુજરાતમાં હવે ખાખીધારી જ ખૌફમાં છે? સામાન્ય લોકોનું રક્ષણ કોણ કરશે? પાટણના SP છે વી.કે. નાઈ સાહેબ... નાઈ સાહેબ તમારી પોલીસ ભાગી કેમ રહી છે? શું તમારી પાસે એટલો પણ દમ નથી કે ગુંડાઓનો સામનો કરી શકો?

  1. પોલીસ જ લુખ્ખાઓને જોઈ ભાગવા લાગે તો રક્ષણ કરે કોણ?
  2. શું ગુજરાતમાં હવે ખાખીધારી જ ખૌફમાં છે?
  3. સામાન્ય લોકોનું રક્ષણ કોણ કરશે?
  4. પાટણના SP નાઈ સાહેબ તમારી પોલીસ ભાગી કેમ રહી છે?
  5. શું તમારી પાસે એટલો દમ નથી કે ગુંડાઓનો સામનો કરી શકો?

'મસ્તાની' ગેંગનો સરગણા છે ભાવેશ રબારી
હવે જે ફાર્મ હાઉસ પર હુમલો થયો તે ભાવેશ રબારી પોતે પણ એક જાણીતો ગેંગસ્ટર છે અને મસ્તાની ગેંગનો સરગણા છે. તેની સામે અનેક કેસ નોંધાયેલા છે. જેમણે ભાવેશ રબારીના ફાર્મને ટાર્ગેટ કર્યું તે હુમલાખોરોમાં જીતુભા, દલપુજી અને જહુભા સહિત 15થી 20 લોકો સામેલ હતા. ઝઘડાનું કારણ? મંદિરના ફાળાને લઈને જૂનું મનદુઃખ હતું.

કોણે નોંધાવી ફરિયાદ? 
જીતુભા, દલપુજી, જહુભા સહિત 15થી 20 લોકોએ કર્યો હુમલો
ઘટના બાદ બે અલગ અલગ ફરિયાદો નોંધાઈ છે. એક ભાવેશ રબારીના ભાઈ રોનક દેસાઈ દ્વારા અને બીજી ફરિયાદ ભાગેલા પોલીસ જવાન દ્વારા નોંધાવવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી 3 આરોપીઓની ધરપકડ થઈ છે. જ્યારે અન્ય હજુ ફરાર છે.

શું કાયદો ખરેખર મજબૂત છે?
શાંતિપ્રિય ગુજરાતમાં અશાંતિના આ ઘટનાએ કાયદો અને વ્યવસ્થાની વાહવાહીના લીરેલીરા ઉડાડી દીધા છે. શું કાયદો ખરેખર મજબૂત છે કે પછી ગુંડાઓના આતંક સામે નબળો પડી રહ્યો છે? જવાબ કોણ આપશે. ખાખીધારી પોલીસ કે સરકાર? 

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

