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મા બાપને વૃદ્ધાશ્રમમાં ધકેલવામાં મહેસાણા અને અમદાવાદ કેમ છે મોખરે?, કેમ દીકરા -દીકરીને કાંઘ આપવામાં આવી રહી છે શરમ!

માતા-પિતા એ ઈશ્વરનું સૌથી સુંદર અને અનમોલ ઉપહાર છે, જેમના પ્રેમ અને નિસ્વાર્થ સમર્પણની સરખામણી દુનિયાની કોઈપણ ચીજ સાથે થઈ શકે નહીં. આમ છતાં ઘરડાં મા બાપને કેમ લોકો વૃદ્ધાશ્રમ ધકેલી રહ્યાં છે. ગુજરાતમાં મોટી ઉંમરના મા બાપ હવે દીકરાઓને ભારે પડવા લાગ્યા છે. ગુજરાતમાં વૃદ્ધો માટે કામગીરી કરતા લવાલના મહિપતસિંહ ચૌહાણનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં તેઓ કહી રહ્યાં છે કે સૌથી વધારે વૃદ્ધોએ મહેસાણા અને અમદાવાદમાંથી આવે છે. 

Published: Aug 25, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:31 PM IST
મા બાપને વૃદ્ધાશ્રમમાં ધકેલવામાં મહેસાણા અને અમદાવાદ કેમ છે મોખરે?, કેમ દીકરા -દીકરીને કાંઘ આપવામાં આવી રહી છે શરમ!

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