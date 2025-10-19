Gujarat Politics: મજબૂરી કે પછી જરૂરી...ગુજરાતમાં BJPએ કેમ તોડી નાંખી PM મોદીની એ ફોર્મ્યુલા...!!
Gujarat Cabinet Reshuffle: ગુજરાતમાં ફરી એકવાર ભાજપે મોટો પ્રયોગ કર્યો છે. અગાઉ ભાજપે કોરોના પછી એક ઝાટકે આખી સરકાર બદલી નાખી હતી. હવે ભાજપે વિધાનસભાની ચૂંટણીના બરાબર બે વર્ષ પહેલા 'રીસેટ' બટન દબાવ્યું હતું. ભાજપના આ કદમમાં પીએમ મોદીનો ફોર્મ્યુલા પણ તૂટી ગઈ છે. જી હા... એવું કહેવાય છે કે પીએમ મોદીએ બનાવેલી ફોર્મૂલા આ વખતે ગુજરાતમાં મજબૂરી કે પછી જરૂરીમાં તોડવાામં આવી છે.
Gujarat Cabinet Reshuffle: બિહારની હાઈ-વોલ્ટેજ ચૂંટણીઓ વચ્ચે ભાજપે પોતાના ગઢ ગુજરાતમાં એક મોટો પ્રયોગ કર્યો છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ મંત્રીમંડળમાં મોટો ફેરફાર કરીને ભાજપે 10 મંત્રીઓને ઘરભેગા કરી દીધા છે, જ્યારે 19 નવા ધારાસભ્યોને મંત્રી બનાવ્યા છે, જોકે તેમાંથી કેટલાક ભૂતકાળમાં મંત્રી રહી ચૂક્યા છે. ગુજરાત વિધાનસભામાં 182 બેઠકો છે. આવી સ્થિતિમાં, મંત્રીમંડળમાં સભ્યોની મહત્તમ સંખ્યા 27 હોઈ શકે છે. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને 25 મંત્રીઓ મળીને કુલ સંખ્યા 26 પર પહોંચી ગઈ છે.
24 વર્ષ પહેલા ગુજરાતની ગાદી સંભાળ્યા બાદ પીએમ મોદીએ કેટલીક ફોર્મ્યુલા બનાવી હતી. તેમણે હંમેશા પોતાનું મંત્રીમંડળ નાનું રાખ્યું હતું. પીએમ મોદી 'મિનિમમ ગવર્નમેન્ટ, મેક્સિમમ ગવર્નન્સ'માં વિશ્વાસ રાખે છે. પીએમ મોદી જ્યારે વડાપ્રધાન બન્યા, ત્યારે તેમણે પ્રથમ બે કાર્યકાળમાં પણ આવું જ કર્યું હતું. આ કાર્યકાળમાં પણ અમુક હદ સુધી તેમને ગુજરાતમાં બનાવેલી ફોર્મૂલા લાગુ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ ગુજરાતમાં પહેલીવાર આટલું 'જમ્બો' મંત્રીમંડળ બન્યું છે.
પીએમ મોદી મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે મંત્રીઓની સંખ્યા?
| ક્રમ | મોદી મંત્રીમંડળનો કાર્યકાળ | કુલ મંત્રી |
1. ઓક્ટોબર, 2001 થી ડિસેમ્બર, 2002 | 8 |
2. ડિસેમ્બર, 2002 થી ડિસેમ્બર 2007 | 17 |
3. ડિસેમ્બર 2007 થી ડિસેમ્બર 2012 | 19 |
4. ડિસેમ્બર 2012 થી મે 2014 | 17 |
એટલું જ નહીં, નરેન્દ્ર મોદી વડાપ્રધાન બન્યા પછી ગુજરાતની ગાદી પર બેઠેલા આનંદીબેન પટેલની સરકારમાં 6 કેબિનેટ અને 14 રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓ બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ પછી જ્યારે વિજય રૂપાણી સીએમ બન્યા, ત્યારે સાત કેબિનેટ અને 15 રાજ્યકક્ષાના (MOS) મંત્રીઓ બનાવવામાં આવ્યા હતા. રૂપાણી જ્યારે 2017માં જીતીને આવ્યા ત્યારે સીએમ અને ડેપ્યુટી સીએમ સહિત કુલ 19 મંત્રીઓએ શપથ લીધા હતા. જેમાં 9 કેબિનેટ અને 10 રાજ્યમંત્રી બન્યા હતા. એટલું જ નહીં, જ્યારે ભાજપે 'નો રિપીટ થિયરી' અપનાવી, ત્યારે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સીએમ બન્યા. ત્યારે કુલ સંખ્યા 17 રહી હતી.
ફેરબદલમાં છુપાયેલો છે મોટો સંદેશ
2022ની વિધાનસભા ચૂંટણી પછી કોઈ ફેરબદલ થયો ન હતો. આવી સ્થિતિમાં, પાર્ટી સમક્ષ જ્યાં અન્ય ધારાસભ્યોની મહત્વાકાંક્ષા પૂરી કરવાનો દબાણ હતું, ત્યાં એન્ટી-ઈન્કમ્બન્સી વધારી રહેલા ચહેરાઓને ઘરે મોકલવા પણ જરૂરી હતા. ભાજપે આ ફેરબદલમાં આ બંને લક્ષ્યો પૂરા કર્યા છે. એટલું જ નહીં, હર્ષ સંઘવીને ડેપ્યુટી સીએમ બનાવીને ભાજપ નેતૃત્વએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે માત્ર શિક્ષણ જ માપદંડ નથી. કામના આધારે પ્રમોશન મળશે. તે સાચું છે કે 15 વર્ષની ઉંમરે રાજકારણમાં આવેલા હર્ષ સંઘવી નવમા ધોરણ સુધી ભણેલા છે, પરંતુ તેમણે પોતાનું પ્રદર્શન ઊંચું રાખ્યું છે.
ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું મંત્રીમંડળ
શપથ ગ્રહણ પહેલાં એક ટીવી ચેનલના કાર્યક્રમમાં જ્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પૂછવામાં આવ્યું કે ગુજરાતમાં શું ચાલી રહ્યું છે? તો તેમણે તેમના પરિચિત અંદાજમાં કહ્યું કે ફેરફાર થઈ રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે આમાં ખોટું શું છે. આ અમારો હક છે. મંત્રીમંડળમાં 10 બેઠકો ખાલી છે. તેને ભરવામાં આવી રહી છે. દેખીતી રીતે, તેમણે ફેરફારને એકદમ યોગ્ય ગણાવ્યો હતો, પરંતુ જ્યારે બીજા દિવસે શપથ ગ્રહણ થયું ત્યારે તેમનું નિવેદન 100 ટકા સાચું સાબિત થયું. ગુજરાતમાં મંત્રીમંડળનું કદ 16 થી વધીને 26 થઈ ગયું છે. રાજકીય વિશ્લેષકોનું કહેવું છે કે ભાજપ એક એવી રાજકીય પાર્ટી છે જે પડકારોને વહેલાસર પારખી લે છે.
2027ની ચૂંટણીઓ પર ફોકસ
જગદીશ વિશ્વકર્મા સામે જ્યાં સીઆર પાટીલ દ્વારા બનાવેલા રેકોર્ડ જાળવી રાખવાનો પડકાર છે, ત્યાં હર્ષે હવે બમણી સૂઝબૂઝથી કામ કરવું પડશે, કારણ કે શહેરોની ચૂંટણીઓને 'મિની વિધાનસભા ચૂંટણી' માનવામાં આવે છે. બાબા વેંગાની જેમ ભવિષ્યવાણી કરનાર અંબાલાલ પટેલે પણ ભાજપને સાવધાન કર્યા છે. અંબાલાલ પટેલનું કહેવું છે કે ગુજરાતની સ્થિતિ દબાયેલા સ્પ્રિંગ જેવી છે, તેમણે કહ્યું કે મારે આવું ન કહેવું જોઈએ પરંતુ આવનારા વર્ષમાં ખૂબ આંદોલનો થશે. આ આંદોલનો ન થાય તે માટે સરકારે ફિક્સ પગાર, કરાર આધારિત ભરતી અને કાયમી નોકરીની સાથે ભ્રષ્ટાચારના મોરચે મજબૂત રીતે કામ કરવું પડશે.
મોટા મંત્રીમંડળ પાછળનું કારણ
ગુજરાતના ભૂપેન્દ્ર પટેલ મંત્રીમંડળમાં ભલે 25 મંત્રીઓને સામેલ કરવામાં આવ્યા હોય, પરંતુ હજુ પણ કેટલાક સવાલો છે. હાર્દિક પટેલ, અલ્પેશ ઠાકોર, જયેશ રાદડિયા જેવા મોટા ચહેરાઓની જગ્યાએ ખૂબ ઓછા અનુભવ ધરાવતા ધારાસભ્યોને મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. રાજકીય વિશ્લેષકોનું કહેવું છે કે ભાજપે જાતિ, પ્રાદેશિક અને ચૂંટણીના સમીકરણોને સંતુલિત કરવા માટે આવું કર્યું છે, પરંતુ જે પણ હોય. આ કવાયતમાં ઓછામાં ઓછો પીએમ મોદીનો એ ફોર્મ્યુલા પહેલીવાર તૂટ્યો છે જે ગુજરાતથી દિલ્હી સુધી લાગુ હતો.
કેટલાક રાજકીય વિશ્લેષકો તેને મજબૂરી અને જરૂરી ગણાવી રહ્યા છે, તેમનું કહેવું છે કે બે ધારાસભ્યો ગોપાલ ઇટાલિયા અને ચૈતર વસાવાએ તેમની લોકપ્રિયતાથી ભાજપને અસહજ કર્યા છે. કોંગ્રેસ ખૂબ જ શાંતિથી કામ કરી રહી છે. દેશની સૌથી મોટી પાર્ટીની શાંતિનો ઉલ્લેખ પીએમ મોદીએ કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે જોતા રહેજો, આજકાલ કોંગ્રેસના લોકો છુપાઈને કામ કરી રહ્યા છે.
